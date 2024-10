Infortunio Carboni: cosa succede tra Inter e Marsiglia dopo la rottura del crociato? Cifre e formula del trasferimento

L’infortunio di Carboni rischia di compromettere anche il suo futuro all’OM dove è in prestito dall’Inter con diritto di riscatto e controriscatto.

Un fulmine a ciel sereno che dall’Argentina squarcia il cielo di Marsiglia e della Milano nerazzurra.

Valentin Carboni – baby talento che dalla scorsa estate gioca con l’OM di De Zerbi ma su cui l’Inter mantiene sempre il controllo – ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro in Nazionale e nei prossimi giorni si dovrà sottoporre a intervento chirurgico.

Un guaio non da poco per il classe 2005, che sarà costretto a rimanere ai box per almeno sei mesi. Ma c’è di più: il grave infortunio potrebbe condizionare il suo futuro al Marsiglia.

Che decisione prenderà adesso l’OM non potendolo osservare da vicino sul campo?