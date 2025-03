Infortunio Calafiori in Italia-Germania: come sta, cosa si è fatto, gioca il ritorno a Dortmund?

Ambiente azzurro in ansia per le condizioni di Calafiori: il difensore dell’Arsenal si è fatto male al ginocchio, gli aggiornamenti sull’infortunio.

Un infortunio per rendere ancora più amara la notte di San Siro per l’Italia. Come se non bastasse la sconfitta per 2-1 contro la Germania che complica i piani di qualificazione al turno successivo in Nations League, tutto l’ambiente azzurro trattiene il fiato per le condizioni di Riccardo Calafiori.

Il difensore azzurro si è fatto male da solo nei minuti di recupero della gara contro la Germania: un infortunio al ginocchio di cui non si conosce ancora l’entità ma che sicuramente tiene in ansia Luciano Spalletti.

Ma come sta Calafiori? Come si è fatto male e quali sono le sue condizioni? Gli aggiornamenti sull’infortunio del difensore dell’Arsenal.