Infortunio per Buongiorno, lo ferma una tendinopatia all'adduttore lungo: quando torna in campo e i suoi tempi di recupero

Già assente a Bologna, Alessandro Buongiorno non giocherà neppure contro l'Empoli. Quando sarà il rientro del centrale del Napoli.

Alessandro Buongiorno non giocherà neppure contro l'Empoli, lunedì sera nel posticipo del Maradona: questo è il responso degli esami ai quali si è sottoposto in mattinata il centrale del Napoli.

Esami che non hanno portato buone notizie, specialmente per chi sperava di vedere in campo l'ex granata già lunedì sera: l'infortunio muscolare c'è e gli impedirà di mettersi a disposizione di Antonio Conte nei prossimi giorni.

Una pessima notizia per il tecnico azzurro, che sperava di poter riformare la coppia centrale titolare Rrahmani-Buongiorno, e che al contrario, come a Bologna, dovrà affidarsi a un'alternativa. Ovvero Juan Jesus, pronto a essere confermato nell'undici di partenza partenopeo.