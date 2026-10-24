Infortunio Badiashile, le condizioni del difensore: quando torna e quante partite salta

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Un altro infortunio al Napoli durante il big-match di campionato contro la Roma.
All'inizio del secondo tempo si è fermato Badiashile, che è stato subito costretto a lasciare il campo.
Ma quali sono le condizioni del difensore? Cosa si è fatto e quando torna a disposizione di Allegri?