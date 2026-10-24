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SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Infortunio Badiashile, le condizioni del difensore: quando torna e quante partite salta

Serie A
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Durante la sfida contro la Roma si è fermato il difensore del Napoli per un problema muscolare: le condizioni di Badiashile dopo l'infortunio e quando torna.

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Un altro infortunio al Napoli durante il big-match di campionato contro la Roma.

All'inizio del secondo tempo si è fermato Badiashile, che è stato subito costretto a lasciare il campo.

Ma quali sono le condizioni del difensore? Cosa si è fatto e quando torna a disposizione di Allegri?

  • L'INFORTUNIO DI BADIASHILE

    Badiashile, schierato titolare al centro della difesa al posto del febbricitante Rrhamani, è stato sostituito al 52' di Napoli-Roma.

    Il difensore ha accusato un problema muscolare al flessore ed è apparso visibilmente sconsolato in panchina subito dopo il cambio con Beukema.

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