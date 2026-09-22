Infortunio Anguissa, gli esami rivelano una lesione: quando torna, quante partite salta, i tempi di recupero

Questo è il comunicato pubblicato nel pomeriggio dal Napoli sul proprio sito ufficiale:

"Frank Zambo Anguissa si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".





Già dopo la partita del Franchi, nella quale Anguissa aveva preso il posto di Lobotka a pochi minuti dalla fine, Massimiliano Allegri aveva rivelato che il proprio centrocampista aveva accusato un problema muscolare. Non nascondendo la propria preoccupazione.

"Credo abbia avuto di nuovo un risentimento. Staremo fermi 20 giorni, per cui speriamo che recuperi", diceva l'allenatore azzurro, aggiungendo in seguito che "purtroppo sembra che abbia sentito di nuovo un fastidio all'inguine".