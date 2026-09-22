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Zambo Anguissa NapoliGetty Images
Stefano Silvestri

Infortunio Anguissa, gli esami rivelano una lesione: quando torna, quante partite salta, i tempi di recupero

Serie A
Napoli
A. Zambo Anguissa

Il centrocampista camerunense ha rimediato un problema muscolare a Firenze, come Allegri aveva già anticipato: quando tornerà in campo.

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Frank Anguissa continua a non trovare pace. E dopo la gara pareggiata domenica dal Napoli in casa della Fiorentina è costretto nuovamente a fermarsi.

Il problema muscolare rimediato dal centrocampista camerunense è serio, anche se non troppo. E lo costringerà a portarsi ai box durante la sosta lunga del campionato per gli impegni delle Nazionali.

Cosa si è fatto Anguissa a Firenze? L'esito degli esami a cui l'ex giocatore del Fulham si è sottoposto nella giornata odierna.


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  • IL COMUNICATO DEL NAPOLI

    Questo è il comunicato pubblicato nel pomeriggio dal Napoli sul proprio sito ufficiale:

    "Frank Zambo Anguissa si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".


    Già dopo la partita del Franchi, nella quale Anguissa aveva preso il posto di Lobotka a pochi minuti dalla fine, Massimiliano Allegri aveva rivelato che il proprio centrocampista aveva accusato un problema muscolare. Non nascondendo la propria preoccupazione.

    "Credo abbia avuto di nuovo un risentimento. Staremo fermi 20 giorni, per cui speriamo che recuperi", diceva l'allenatore azzurro, aggiungendo in seguito che "purtroppo sembra che abbia sentito di nuovo un fastidio all'inguine".

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  • I TEMPI DI RECUPERO

    La lesione muscolare, come spiegato dal Napoli, è di basso grado. Il che significa sostanzialmente che i tempi di recupero di Anguissa non saranno troppo lunghi.

    Nella pratica, il giocatore azzurro dovrebbe rimanere a riposo per un paio di settimane, massimo tre.

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  • QUANDO TORNA ANGUISSA

    Anguissa, di conseguenza, a meno di sorprese sarà a disposizione già per la prossima partita del Napoli: quella che i partenopei disputeranno al Maradona sabato 10 ottobre, con calcio d'inizio alle 20.45, contro il Frosinone. Sarà la prima per la squadra di Allegri dopo la sosta per le Nazionali.

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  • QUANTE PARTITE SALTA ANGUISSA

    Le partite saltate da Anguissa, con questo scenario, saranno zero in tutti i sensi. Il centrocampista azzurro, infatti, ha annunciato alla fine di agosto l'addio alla propria Nazionale e dunque non è stato convocato dal Camerun per le due sfide di qualificazione alla Coppa d'Africa in programma nei prossimi giorni, contro Comore e Congo.

    Anguissa, dunque, sfrutterà la sosta per recuperare pienamente dall'infortunio muscolare riportato a Firenze e per ripresentarsi nella giusta condizione al rientro del campionato.

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