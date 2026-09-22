Infortunio Anguissa, gli esami rivelano una lesione: quando torna, quante partite salta, i tempi di recupero

Frank Anguissa continua a non trovare pace. E dopo la gara pareggiata domenica dal Napoli in casa della Fiorentina è costretto nuovamente a fermarsi.
Il problema muscolare rimediato dal centrocampista camerunense è serio, anche se non troppo. E lo costringerà a portarsi ai box durante la sosta lunga del campionato per gli impegni delle Nazionali.
Cosa si è fatto Anguissa a Firenze? L'esito degli esami a cui l'ex giocatore del Fulham si è sottoposto nella giornata odierna.
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