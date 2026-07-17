Infortunio al ginocchio per Buongiorno: rischio operazione, cosa si è fatto e quando può tornare

Il Napoli rischia di perdere subito Alessandro Buongiorno in visto dell'inizio della stagione 2026/2027.
L'ex difensore del Torino non potrà prendere parte al ritiro della squadra di Allegri e sale la preoccupazione riguardo i tempi di recupero.
Il Napoli rischia di perdere subito Alessandro Buongiorno in visto dell'inizio della stagione 2026/2027.
L'ex difensore del Torino non potrà prendere parte al ritiro della squadra di Allegri e sale la preoccupazione riguardo i tempi di recupero.
Già nel finale della scorsa stagione, Buongiorno aveva riscontrato problemi al ginocchio.
Resta da capire se si tratta dello stesso infortunio, fatto sta che il difensore del Napoli sarà costretto a saltare tutto il ritiro pre-campionato.
Il rischio è quello che potrebbe rendersi necessaria un'operazione per risolvere il problema e ciò allungherebbe non poco il suo periodo ai box.
"In considerazione di problematiche emerse nell'ultimo periodo, Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato. Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste, che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro"
Considerando che non prenderà parte al ritiro pre stagione, Buongiorno sarà sicuramente out per l'inizio del campionato in programma il prossimo 22 agosto.
Tutto dipenderà dall'esito del consulto per stabilire se verrà operato o meno. In caso di intervento chirurgico, lo stop sarà lungo, orientativamente anche di diversi mesi.
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