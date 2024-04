Il difensore nerazzurro, autore del gol che ha sbloccato il Derby: salterà la sfida di San Siro coi granata.

Defezione per l'Inter in vista del match contro il Torino, al quale seguirà la festa Scudetto con tanto di parata a bordo del pullman scoperto per le vie di Milano.

Francesco Acerbi, infatti, soffre da tempo per una fastidiosa pubalgia che lo estrometterà dal match di San Siro.

Le condizioni del centrale, autore del gol che ha sbloccato il Derby valso poi lo Scudetto, non destano preoccupazioni ma sarà necessario un po' di riposo, anche in vista degli Europei.