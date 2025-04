SSC Napoli vs Torino

Il Napoli ha perso due giocatori importanti nel corso della ripresa contro il Torino: prima è toccato ad Anguissa, poi è stato il turno di Buongiorno.

Non c'è pace per il Napoli per quanto riguarda gli infortuni.

Nel corso del secondo tempo, nel giro di pochi minuti, Antonio Conte è stato costretto ad una doppia sostituzione.

I partenopei, infatti, hanno perso prima Frank Anguissa, poi Alessandro Buongiorno, entrambi per un problema fisico.