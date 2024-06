Gli infortuni, il Mondiale saltato, l’Arabia Saudita e la rinascita: Kanté protagonista a Euro 2024

Reduce da annate complicate, è stato convocato a sorpresa per Euro 2024: all’esordio contro l’Austria scenderà in campo dal 1’.

Fino a non molte settimane fa, la sensazione di molti era quella che per N'Golo Kanté le luci del grande calcio si fossero ormai spente, il centrocampista francese invece, non solo ha trovato modo di rilanciarsi, ma si appresta a vivere un Euro 2024 da protagonista.

Campione del mondo con la Francia nel 2018 e per anni autentico perno della mediana dei Bleus, nel 2022 è uscito dal giro della Nazionale, per poi tornarci a sorpresa alla vigilia della spedizione in Germania.

Un ritorno in grande stile per un giocatore che, a 33 anni, a differenza di quanto da molti prospettato non vivrà un Europeo da semplice comparsa.