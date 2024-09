Infortuni, emergenza, rientri e certezze: che Juventus troveremo dopo la sosta

Motta si ritrova a gestire un’emergenza sugli esterni, ma contro l’Empoli è pronto ad affidarsi a Koopmeiners: vediamo che Juve sarà alla ripresa.

Un inizio di campionato importante e un calciomercato che ha dato ancora maggiore fiducia a tutto l’ambiente Juventus.

Il nuovo corso Thiago Motta è iniziato sotto i migliori auspici (due vittorie e un pareggio nelle prime tre gare di campionato, con 6 goal realizzati e zero subiti), ma il nuovo allenatore bianconero – che in questi giorni sta lavorando alla Continassa con i calciatori che non sono stati convocati dalle nazionali – dovrà fare i conti con una mini emergenza sugli esterni per il primo match dopo la sosta.

All’infortunio muscolare riportato in allenamento da Francisco Coinceçao si è infatti aggiunto quello di Nico Gonzalez, vittima di un problema alla caviglia nel match con la sua Argentina. Ma che Juventus troveremo alla ripresa?