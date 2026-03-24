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Infortunati Fantacalcio, chi torna dopo la sosta: Dybala, Zaccagni, Lautaro, Soulé, Neres, Vergara, Solomon, Scamacca, Koné, Odgaard, Belotti, Di Lorenzo, Dovbyk, Ferguson, Berisha, Addai e tutte le novità
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🚑 INFORTUNIO DYBALA, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
Nuovo infortunio ed operazione per l'argentino. La sosta non basterà per riaverlo a disposizione. La speranza è che possa tornare in campo entro la fine di aprile.
🚑 INFORTUNIO ZACCAGNI, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
La lesione sembra essere più grave del previsto. Questo significa che Zaccagni rischia di tornare al massimo per l'ultima settimana di aprile o addirittura ad inizio maggio.
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- AFP
🚑 INFORTUNIO LAUTARO, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
Ci siamo per il ritorno in campo di Lautaro. Il Toro punta ad esserci già contro la Roma al rientro dalla sosta, magari anche da titolare.
🚑 INFORTUNIO NERES, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
Tempi ancora lunghi per il brasiliano. Il rientro in campo è previsto non prima di maggio, per l'ultima parte di stagione.
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🚑 INFORTUNIO VERGARA, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
La sosta non basterà per recuperare Vergara. Si dovrà aspettare la fine di aprile per rivederlo in campo.
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🚑 INFORTUNIO SCAMACCA, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
L'attaccante è convocato in Nazionale, ma solo per una questione di gruppo. Non giocherà e il suo rientro è previsto dopo la sosta.
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🚑 INFORTUNIO SOULE, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
L'argentino vede la luce in fondo al tunnel e punta alla convocazione per la sfida contro l'Inter al rientro dalla sosta.
🚑 INFORTUNIO SOLOMON, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
La sosta riporterà Solomon tra i giocatori a disposizione di Vanoli per l'importantissima sfida salvezza contro il Verona del 4 aprile.
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🚑 INFORTUNIO KONE, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
Stop lungo per il centrocampista della Roma che si rivedrà non prima della fine del mese di aprile.
🚑 INFORTUNIO DOVBYK, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
C'è il forte rischio che la stagione dell'ucraino sia già finita. I tempi di recupero si sono infatti allungati e al massimo si rivedrà per le ultimissime giornate tra i convocati.
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🚑 INFORTUNIO FERGUSON, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
Certezza invece per Ferguson dopo l'operazione alla caviglia. La stagione dell'irlandese si può considerare finita.
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🚑 INFORTUNIO DI LORENZO, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
Il problema al ginocchio del capitano del Napoli lo terrà almeno sino alla fine di aprile.
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🚑 INFORTUNIO RRAHMANI, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
Il difensore punta alla sfida contro la Lazio del prossimo 18 aprile per tornare tra i titolari della difesa di Conte.
🚑 INFORTUNIO BELOTTI, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
Dopo il grave infortunio, il Gallo si prepara gradualmente per il rientro tra i convocati, che dovrebbe avvenire entro la fine di aprile.
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- AFP
🚑 INFORTUNIO LOFTUS-CHEEK, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
Rientro anticipato per l'inglese, che grazie a una protezione speciale va verso la convocazione già per la sfida col Napoli al rientro dalla sosta.
🚑 INFORTUNIO ODGAARD, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
Un paio di settimane minimo di stop e rientro non prima delle metà di aprile per Odgaard.
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🚑 INFORTUNIO SKORUPSKI, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
La stagione del polacco è praticamente da considerarsi finita, visto che il rientro avverrà non prima del mese di maggio inoltrato.
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🚑 INFORTUNIO ADDAI, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
Campionato concluso in anticipo anche per Addai. L'infortunio lo costringerà a saltare il resto della stagione.
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🚑 INFORTUNIO BERISHA, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
Nuovo infortunio per il centrocampista del Lecce, questa volta fatale per la sua stagione, che può considerarsi conclusa.
🚑 INFORTUNIO GASPAR, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
Oltre a Berisha, il Lecce dovrà fare a meno anche di Gaspar fino alla fine del campionato.
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🚑 INFORTUNIO ZANOLI, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
Nessuna speranza di rivedere in campo Zanoli prima del termine del campionato.