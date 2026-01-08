Getty Images
Infortunati Fantacalcio, asta di riparazione: quando tornano Vlahovic, De Bruyne, Dumfries, Lukaku, Berardi, Addai, Anguissa, Dovbyk, Pellegrini, Bernardeschi, Diao, Collocolo, Bellanova, Folorunsho, Berisha, Morata, Suzuki, Gimenez e i tempi di recupero
🚑 INFORTUNIO VLAHOVIC, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
Novità importanti sul recupero di Vlahovic, che potrebbe avvenire anche prima del previsto rispetto ai 3 mesi di stop preventivati. Nel mirino c'è la sfida contro l'Inter di metà febbraio, ma ci vorrà ovviamente prudenza.
🚑 INFORTUNIO LUKAKU, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
Per Lukaku ci vuole ancora tempo, ma questo lo sapevamo. Uno con la sua massa muscolare ci mette di più a tornare in condizione dopo un infortunio muscolare di questa portata. Prima di febbraio non lo rivedremo in campo.
🚑 INFORTUNIO DE BRUYNE, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
Tanti dubbi su De Bruyne, che prima di marzo non si rivedrà in campo. Non c'è una data precisa sul suo recupero ed è questa la cosa preoccupante. Il rischio è che possa tornare realmente a disposizione di Conte solo in primavera.
🚑 INFORTUNIO DUMFRIES, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
Tempi lunghi anche per l'olandese, che ha l'obiettivo di tornare in campo a marzo con la condizione migliore. La partita cerchiata in rosso potrebbe essere il derby di giorno 8.
🚑 INFORTUNIO BERARDI, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
Bisognerà aspettare probabilmente la fine di gennaio per rivedere Mimmo Berardi tra i titolari del Sassuolo. Inizialmente si pensava per la sfida col Napoli del 17, ma Grosso ha spiegato che i tempi si allungheranno.
🚑 INFORTUNIO ANGUISSA, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
Ritorno vicino per Anguissa che dovrebbe tornare a disposizione di Conte dopo al sfida contro l'Inter a metà gennaio.
🚑 INFORTUNIO DOVBYK, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
Per Dovbyk c'è lesione, ma l'infortunio non è grave. Ci vorranno un paio di settimane per smaltirlo ed entro la fine di gennaio tornerà a disposizione.
🚑 INFORTUNIO DIAO, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
Ennesimo infortunio stagionale per Diao, che quest'anno non riesce proprio a trovare continuità. Fabregas ha annunciato però che entro fine gennaio tornerà tra i convocati.
🚑 INFORTUNIO BERNARDESCHI, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
Proprio sul più bello Bernardeschi si è fermato. Il rientro è previsto per il mese di febbraio, ma non c'è ancora una data certa.
🚑 INFORTUNIO FOLORUNSHO, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
Il centrocampista del Cagliari si è operato al ginocchio e lo stop si prolungherà perlomeno fino all'inizio di febbraio.
🚑 INFORTUNIO PELLEGRINI, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
Infortunio muscolare per il capitano della Roma che starà fuori perlomeno fino alla fine di gennaio.
🚑 INFORTUNIO BERISHA, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
Bisognerà aspettare la fine di gennaio anche per Berisha. L'obiettivo è Lecce-Lazio del 24 o al massimo la sfida col Torino del primo di febbraio.
🚑 INFORTUNIO COLLOCOLO, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
Ci siamo finalmente per il rientro di Collocolo. Il centrocampista della Cremonese potrà tornare tra i titolari entro la fine del mese di gennaio.
🚑 INFORTUNIO BELLANOVA, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
Recupero imminente anche per Bellanova. Nella seconda parte del mese di gennaio tornerà completamente a disposizione di Palladino.
🚑 INFORTUNIO SUZUKI, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
Il portiere del Parma ne avrà ancora per un po'. Il suo rientro è previsto non prima di marzo, con Corvi titolare al suo posto.
🚑 INFORTUNIO MORATA, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
Per Morata i tempi di recupero si sono ristretti e Fabregas ha spiegato che i tempi di recupero sono molto simili a quelli di Diao, con il rientro previsto tra fine gennaio e inizio febbraio.
🚑 INFORTUNIO STENGS, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
Dopo l'operazione all'adduttore, l'olandese potrebbe finalmente rivedersi in campo entro la fine di gennaio. Un rinforzo importante in attacco per Gilardino.
🚑 INFORTUNIO GIMENEZ, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
Tempi ancora molto lunghi per il messicano. Si parla addirittura di fine marzo ed inizio aprile. Una stagione praticamente compromessa.
🚑 INFORTUNIO SUSLOV, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
Entro il mese di febbraio si potrebbe finalmente rivedere Suslov in campo nel Verona dopo il grave infortunio al ginocchio. Indizio importante anche in ottica asta di riparazione.
🚑 INFORTUNIO ADDAI, QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO
Fabregas ha spiegato che i tempi si allungano per un nuovo infortunio. L'esterno del Como si rivedrà non prima dell'inizio di febbraio.
