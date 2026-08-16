Infortunati asta Fantacalcio: quando tornano Buongiorno, De Ketelaere, Isaksen, Pessina, Sulemana, Hien, Addai e Koné

La lesione al tendine d'Achille è un infortunio molto grave.

Lo ha rimediato a febbraio ed erano stati preventivati tra i 6 e i 9 mesi di stop,

Fabregas potrebbe reinserirlo gradualmente già a partire da settembre, ma non ci sono certezze su quando potrà essere pienamente a disposizione.

Per l'asta è al massimo un ultimo slot per il centrocampo.