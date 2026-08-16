Infortunati asta Fantacalcio: quando tornano Buongiorno, De Ketelaere, Isaksen, Pessina, Sulemana, Hien, Addai e Koné

Tempi di recupero degli infortunati più importanti della Serie A in vista dell'asta del Fantacalcio.
Quando possono tornare in campo e i consigli per il Fantacalcio.
Tempi di recupero degli infortunati più importanti della Serie A in vista dell'asta del Fantacalcio.
Quando possono tornare in campo e i consigli per il Fantacalcio.
Tempi ancora molto lunghi per Buongiorno. L'infortunio al ginocchio lo terrà fuori perlomeno fino a fine anno, con la possibilità di rientrare soltanto nel 2027.
Prenderlo all'asta iniziale non è consigliabile, è più un nome da riparazione.
Problema muscolare per il belga, ma nulla di grave: proverà a recuperare già in tempo per la prima giornata di campionato.
Nessun allarme per l'asta.
Si è resa necessaria l'operazione per il danese al fine di risolvere la pubalgia cronica che lo ha tartassato nell'ultima stagione.
L'obiettivo è recuperarlo entro la fine di agosto, per riaverlo a disposizione dalla terza giornata di campionato in poi.
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Pessime notizie per il Monza e per il suo capitano Pessina, che si è infortunato al ginocchio in Coppa Italia.
Scongiurata un lesione al crociato, ma l'ex Atalanta starà comunque fuori a lungo, due mesi o poco più.
Ha senso prenderlo all'asta soltanto come ultimo slot a uno, massimo due crediti.
Stop lungo snche per Kamaldeen Sulemana dell'Atalanta.
Due mesi di stop e rientro dopo la sosta delle nazionali di ottobre, intorno alla metà del mese per la partita dell'11 contro il Venezia.
All'asta è un sesto slot low cost per l'attacco se volete scommetterci a lungo termine.
Stop e operazione a fine giugno, con recupero previsto per il mese di settembre dopo la prima sosta per le nazionali.
L'Atalanta ha preso Kristensen al suo posto per cautelarsi. Sarà lui il titolare in attesa del ritorno di Hien, che si può prendere a prezzo contenuto se volete aspettarlo.
La lesione al tendine d'Achille è un infortunio molto grave.
Lo ha rimediato a febbraio ed erano stati preventivati tra i 6 e i 9 mesi di stop,
Fabregas potrebbe reinserirlo gradualmente già a partire da settembre, ma non ci sono certezze su quando potrà essere pienamente a disposizione.
Per l'asta è al massimo un ultimo slot per il centrocampo.
Il terribile infortunio rimediato ai Mondiali lo terrà fuori ancora a lungo.
Lo rivedremo in campo non prima di fine 2026-inizio 2027. Non è un nome da asta iniziale, tutto rimandato a quella di riparazione.