Nicolas Otamendi continuerà a vestire la maglia del Benfica in Portogallo: è ufficiale il prolungamento del suo contratto.

Arriva in pieno Mondiale per Club e alla vigilia della sfida con il Chelsea valida per gli ottavi di finale, una notizia importantissima per il Benfica.

Nicolas Otamendi ha infatti prolungato il contratto che lo lega al club di Lisbona.

Un premio meritato per il difensore argentino che, nonostante il prossimo febbraio compirà 38 anni, è stato protagonista nell’ultima annata di una delle migliori stagioni della sua carriera.