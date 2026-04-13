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Andrea Ajello

Incubo Inter per la difesa del Como: Fabregas ha subito quasi un terzo dei goal in campionato contro i nerazzurri

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Si allunga la striscia di partite del Como senza vittoria contro l'Inter e peggiora il dato difensivo della squadra di Fabregas quando gioca con i nerazzurri.

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Cesc Fabregas sembrava aver trovato l'antidoto per l'Inter e invece la realtà ha poi confermato le grandi difficoltà del Como a fermare i nerazzurri e in particolare la fase offensiva della squadra di Cristian Chivu.


Dopo lo 0-0 in Coppa Italia, il Como ha di nuovo perso contro l'Inter in campionato, subendo un'altra volta quattro goal anche se chiaramente le due partite non sono nel complesso assimilabili visto che nella gara di ritorno la partita è stata in equilibrio fino alla fine e gli uomini di Fabregas erano andati in vantaggio addirittura di due goal.


Il dato però sui goal subiti contro l'Inter, rapportati soprattutto a quelli generali che il Como ha concesso in stagione è significativo e pone delle legittime preoccupazioni a Fabregas in vista del ritorno di Coppa Italia.

  • L'ILLUSIONE IN COPPA ITALIA

    Como ed Inter si sono ritrovate contro poche settimane dopo l'andata della semifinale di Coppa Italia, terminata 0-0 al Sinigaglia. Quella fu una partita completamente diversa dall'ultima giocata, in cui entrambe le squadre hanno preferito non farsi male e giocarsi la qualificazione in finale nel match di ritorno.

    In campionato invece è stata una gara completamente diversa, con ben 7 goal totali. Alla fine ad avere la meglio è stata l'Inter, con un successo per 4-3 dopo che a dicembre i nerazzurri avevano vinto invece 4-0 senza storia.

    Gli zero goal subiti in Coppa Italia ma anche il primo tempo del ritorno di campionato avevano illuso Fabregas sulla capacità della propria squadra di contenere l'Inter.

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  • 8 GOAL SUBITI SU 26 CONTRO L'INTER

    Il Como dopo 32 giornate ha concesso 26 goal in campionato; un rendimento quindi ottimo nonostante gli ultimi quattro goal concessi. Di questi 26, otto reti sono state subite contro l'Inter tra andata e ritorno.


    Un dato abbastanza incredibile che equivale al 30%. Praticamente la squadra di Fabregas ha subito 1/3 dei goal totali fino ad ora quando ha giocato con l'Inter, a dimostrazione delle grandi difficoltà che il Como ha se deve affrontare i nerazzurri.

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  • COMO ANCORA MIGLIOR DIFESA IN SERIE A

    Nonostante le due partite con l'Inter, il Como resta comunque la miglior difesa del campionato quando ormai mancano solo sei giornate alla fine.

    Il Milan ne ha subiti 27 mentre Juventus, Roma e Atalanta 28. Ancora dietro l'Inter (29), la Lazio (29) e il Napoli (31). La fase difensiva del Como funziona quindi ad eccezione di quando davanti ha l'Inter.

  • LA STORIA SI RIPETERÀ?

    In due stagioni il Como non è mai riuscito a battere l'Inter, perdendo quattro partite su quattro in campionato e pareggiando in Coppa Italia. Fabregas però avrà ancora un'opportunità per cambiare il trend, già in questa annata calcistica.


    Il 3 maggio infatti è in programma il ritorno della semifinale di Coppa Italia a San Siro e si ripartirà dallo 0-0 dell'andata. Vedendo i precedenti del Como a San Siro (0 punti, 6 goal subiti e 0 fatti in due gare), sembra una missione impossibile per la squadra di Fabregas che però ha comunque dimostrato di poter mettere in difficoltà i nerazzurri nell'ultima sfida contro e punterà proprio sul primo tempo al Sinigaglia per cercare la finale.

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