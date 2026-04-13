Incubo Inter per la difesa del Como: Fabregas ha subito quasi un terzo dei goal in campionato contro i nerazzurri

Cesc Fabregas sembrava aver trovato l'antidoto per l'Inter e invece la realtà ha poi confermato le grandi difficoltà del Como a fermare i nerazzurri e in particolare la fase offensiva della squadra di Cristian Chivu.





Dopo lo 0-0 in Coppa Italia, il Como ha di nuovo perso contro l'Inter in campionato, subendo un'altra volta quattro goal anche se chiaramente le due partite non sono nel complesso assimilabili visto che nella gara di ritorno la partita è stata in equilibrio fino alla fine e gli uomini di Fabregas erano andati in vantaggio addirittura di due goal.





Il dato però sui goal subiti contro l'Inter, rapportati soprattutto a quelli generali che il Como ha concesso in stagione è significativo e pone delle legittime preoccupazioni a Fabregas in vista del ritorno di Coppa Italia.