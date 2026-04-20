L'incubo dell'Arsenal rischia di diventare realtà: dallo scivolone di Gerrard alla sfuriata di Keegan, tutti i colpi di scena nelle corse al titolo di Premier League

Arsene Wenger fu furioso per la narrazione che descriveva la stagione 2002/03 dell’Arsenal come un “fallimento”.

"Ovviamente vogliamo vincere il titolo, ma la cosa più difficile per un club è essere costante e noi lo siamo stati in modo straordinario", spiegò. "Abbiamo perso il campionato contro una squadra che spende il 50% in più ogni anno: l’anno scorso, dopo aver perso il titolo, hanno comprato un giocatore da 30 milioni di sterline. Faranno lo stesso anche il prossimo anno. Noi abbiamo fatto miracoli solo per poter competere con loro".

Sotto il profilo della potenza economica del Manchester United, il discorso di Wenger non era del tutto infondato. Tuttavia, era altrettanto evidente come un Arsenal ricco di talento avesse perso slancio nel momento decisivo della stagione.

Dopo il successo contro il Charlton del 2 marzo 2003, i Gunners si trovarono a +8, seppur con una partita in più rispetto allo United. Da lì iniziò però un crollo inatteso: solo due vittorie nelle successive sette gare e, soprattutto, la sconfitta casalinga per 3-2 contro il Leeds il 4 maggio che di fatto chiuse ogni speranza di riconferma del titolo.

In quel periodo decisivo, l’Arsenal aveva anche pareggiato ad Highbury contro lo United, con Ryan Giggs autore del 2-2 finale per gli ospiti. Ma fu soprattutto un altro 2-2 a lasciare il segno, quello sul campo del Bolton, con i Gunners raggiunti due volte negli ultimi 15 minuti al Reebok Stadium, episodio che sembrò incrinare definitivamente la fiducia della squadra.

Lo stesso Wenger ammise in quell’occasione: "Per la prima volta non dipende più da noi, ed è difficile da accettare". Un colpo dal quale l’Arsenal non si sarebbe più ripreso, con la sconfitta contro il Leeds arrivata appena otto giorni dopo a sancire la fine dei sogni di gloria.