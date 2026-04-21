Incredibile Mancini, campionato vinto in Qatar e poi tolto dopo il ricorso: si giocherà tutto all'ultima giornata, cosa è successo

Nel calcio, le certezze possono svanire nel giro di pochi giorni. Lo sa bene Roberto Mancini, che nel giro di una settimana è passato dalla celebrazione di un nuovo trionfo alla necessità di rimettere tutto in discussione sul campo.
l tecnico italiano, fresco vincitore – almeno apparentemente – del campionato Qatariota con l’Al Sadd, si è ritrovato improvvisamente senza titolo in mano a causa di un ricorso.
Un errore tecnico avvenuto nel match dei rivali per il titolo ha infatti riaperto completamente la corsa al campionato, trasformando quello che sembrava un successo ormai acquisito in una sfida decisiva all’ultima giornata.