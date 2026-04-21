Incredibile Mancini, campionato vinto in Qatar e poi tolto dopo il ricorso: si giocherà tutto all'ultima giornata, cosa è successo

Dopo il cartellino rosso a un giocatore straniero, l’allenatore del Qatar SC ha effettuato un cambio non consentito dal regolamento. L'argentino Russo è subentrato al posto del qatariota Ahmed Al-Rawi. L'articolo 15, infatti, impone che "Se uno dei sei giocatori professionisti stranieri in campo riceve un cartellino rosso, nessuno dei cinque giocatori qatarioti/residenti in campo può sostituirlo e la squadra deve continuare la partita con i suoi cinque giocatori professionisti stranieri". Questa violazione ha portato all’accoglimento del ricorso: risultato ribaltato a tavolino (3-0 per l’Al Shamal) e multa per il Qatar SC.