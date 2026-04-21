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Roberto ManciniGetty
Andrea Ajello

Incredibile Mancini, campionato vinto in Qatar e poi tolto dopo il ricorso: si giocherà tutto all'ultima giornata, cosa è successo

1ª Divisione
Al-Sadd
R. Mancini

Da campione a titolo ancora tutto da conquistare. In pochi giorni, Roberto Mancini è passato dalla festa per la vittoria del campionato con l’Al Sadd a un clamoroso colpo di scena che ha riaperto tutto.

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Nel calcio, le certezze possono svanire nel giro di pochi giorni. Lo sa bene Roberto Mancini, che nel giro di una settimana è passato dalla celebrazione di un nuovo trionfo alla necessità di rimettere tutto in discussione sul campo.


l tecnico italiano, fresco vincitore – almeno apparentemente – del campionato Qatariota con l’Al Sadd, si è ritrovato improvvisamente senza titolo in mano a causa di un ricorso.

Un errore tecnico avvenuto nel match dei rivali per il titolo ha infatti riaperto completamente la corsa al campionato, trasformando quello che sembrava un successo ormai acquisito in una sfida decisiva all’ultima giornata.

  • MANCINI FESTEGGIA...MA TROPPO PRESTO

    Il 13 aprile Mancini aveva festeggiato quello che sarebbe stato il 15° trofeo della sua carriera da allenatore.


    Tuttavia, appena sette giorni dopo, la situazione è cambiata radicalmente. Il 21 aprile, infatti, una decisione ufficiale ha tolto all’Al Sadd la sicurezza matematica del titolo, riaprendo i giochi in classifica.

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  • IL RICORSO DELL'AL SHAMAL

    A cambiare tutto è stato l’Al Shamal, diretto concorrente per il titolo, che ha presentato ricorso in seguito a un episodio avvenuto nell’ultima partita di campionato.


    In quella gara, il Qatar SC aveva battuto l’Al Sadd 2-0, permettendo quindi all'Al Sadd di vincere il campionato ma durante il match si è verificata una situazione irregolare legata a una sostituzione effettuata dopo un’espulsione.

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  • IL REGOLAMENTO VIOLATO

    Dopo il cartellino rosso a un giocatore straniero, l’allenatore del Qatar SC ha effettuato un cambio non consentito dal regolamento. L'argentino Russo è subentrato al posto del qatariota Ahmed Al-Rawi. L'articolo 15, infatti, impone che "Se uno dei sei giocatori professionisti stranieri in campo riceve un cartellino rosso, nessuno dei cinque giocatori qatarioti/residenti in campo può sostituirlo e la squadra deve continuare la partita con i suoi cinque giocatori professionisti stranieri". Questa violazione ha portato all’accoglimento del ricorso: risultato ribaltato a tavolino (3-0 per l’Al Shamal) e multa per il Qatar SC.

  • TUTTO ALL'ULTIMA GIORNATA: SFIDA DECISIVA

    Grazie ai tre punti ottenuti, l’Al Shamal si è portato a soli due punti dall’Al Sadd ad una giornata dal termine quando è in programma proprio la sfida tra le due contendenti.

    Di conseguenza, il titolo verrà assegnato nello scontro diretto del 27 aprile. La squadra di Mancini parte con un vantaggio: le basta non perdere per laurearsi campione. In caso di vittoria dell’Al Shamal, invece, ci sarebbe il sorpasso decisivo e un clamoroso ribaltamento finale.

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