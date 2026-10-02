Incredibile Jesus Rodriguez: espulso al 93' a San Marino con la Spagna Under 21 in vantaggio 12-0

Che cosa si può combinare in un quarto d'ora più recupero di partita? Molto, a volte moltissimo. Chiedere per informazioni a Jesus Rodriguez, che lo ha sperimentato in prima persona.
L'esterno offensivo del Como ha preso parte allo spezzone finale di San Marino-Spagna Under 21, con la maglia delle giovani Furie Rosse. Ed è stato protagonista sia in positivo che in negativo.
In che modo? Prima fornendo un assist e poi, soprattutto, facendosi cacciare. Al minuto 95. E sul 12-0 a favore della propria squadra. Incredibile e insolito.
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