Incredibile Jesus Rodriguez: espulso al 93' a San Marino con la Spagna Under 21 in vantaggio 12-0

Ma Rodriguez avrebbe avuto voglia di lasciare personalmente il segno. E nell'unico minuto di recupero concesso si è precipitato nell'area piccola aspettando l'assist di un compagno, in realtà non arrivato.

In quel preciso istante, a palla lontana, il comasco è venuto a contatto con Bartolomeo Riggioni, difensore di San Marino. I due sono stati protagonisti di una collisione nei pressi della porta di casa ed è volato qualche spintone reciproco, nonché un testa contro testa con tanto di sguardi in cagnesco.

Alla fine Riggioni è crollato a terra. E dopo qualche secondo anche Rodriguez ha fatto lo stesso. Sul terreno di gioco, in maniera totalmente imprevista, si è scatenato un piccolo caos.