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Jesus Rodriguez SpagnaGetty Images
Stefano Silvestri

Incredibile Jesus Rodriguez: espulso al 93' a San Marino con la Spagna Under 21 in vantaggio 12-0

EURO U21 Qualification
San Marino U21 vs Spagna U21
San Marino U21
Spagna U21
J. Rodriguez
Como

L'esterno offensivo del Como è entrato a un quarto d'ora dalla fine e ha pure fornito l'assist per il dodicesimo goal. Ma poi si è fatto cacciare dopo aver litigato con un avversario.

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Che cosa si può combinare in un quarto d'ora più recupero di partita? Molto, a volte moltissimo. Chiedere per informazioni a Jesus Rodriguez, che lo ha sperimentato in prima persona.

L'esterno offensivo del Como ha preso parte allo spezzone finale di San Marino-Spagna Under 21, con la maglia delle giovani Furie Rosse. Ed è stato protagonista sia in positivo che in negativo.

In che modo? Prima fornendo un assist e poi, soprattutto, facendosi cacciare. Al minuto 95. E sul 12-0 a favore della propria squadra. Incredibile e insolito.


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  • L'INGRESSO E L'ASSIST

    Rodriguez, proprio come è accaduto in questo avvio di stagione anche al Como, è partito dalla panchina a San Marino. Fino a quando il proprio ct, David Gordo, ha deciso di farlo entrare al 75' al posto di Virgili.

    La Spagna aveva già segnato 11 volte fino a quel momento e sembrava essere a posto così. Ma il talento lariano ha deciso di entrare in scena una prima volta.

    Al minuto 84', proprio lui è scappato in area sulla sinistra e ha offerto un assist a Mario Martin: una cortesia che il compagno di squadra ha trasformato nel momentaneo 12-0 con una botta mancina.

  • LA LITE CON RIGGIONI

    Ma Rodriguez avrebbe avuto voglia di lasciare personalmente il segno. E nell'unico minuto di recupero concesso si è precipitato nell'area piccola aspettando l'assist di un compagno, in realtà non arrivato.

    In quel preciso istante, a palla lontana, il comasco è venuto a contatto con Bartolomeo Riggioni, difensore di San Marino. I due sono stati protagonisti di una collisione nei pressi della porta di casa ed è volato qualche spintone reciproco, nonché un testa contro testa con tanto di sguardi in cagnesco.

    Alla fine Riggioni è crollato a terra. E dopo qualche secondo anche Rodriguez ha fatto lo stesso. Sul terreno di gioco, in maniera totalmente imprevista, si è scatenato un piccolo caos.

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  • L'ESPULSIONE

    Alla fine il minuto di recupero si è trasformato in due, quindi in tre. E una volta che la calma è stata ristabilita, il direttore di gara, il kazako Sariev, ha deciso di estrarre un cartellino rosso.

    Il giocatore espulso, alla fine, è stato solamente uno: Jesus Rodriguez, appunto. Mentre Riggioni se l'è cavata senza nemmeno un graffio, cioè senza essere neppure ammonito.

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  • ANCHE LO 0-13

    Con 10 uomini in campo, e con Rodriguez costretto in maniera mesta e sconsolata ad abbandonare il campo, la Spagna ha deciso di schiacciare per l'ultima volta il piede sull'acceleratore. E ha trovato pure lo 0-13.

    A firmarlo è stato Pablo Garcia, protagonista di un'azione involontaria al limite dell'area conclusa con un bel sinistro alle spalle del portiere di casa. La goleada è stata completata. Ma quella piccola macchia del rosso a Rodriguez rimane.

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