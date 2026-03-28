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England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Incredibile in Inghilterra-Uruguay: l'arbitro non espelle Manuel Ugarte dell'Uruguay nonostante due ammonizioni, cosa è successo

Amichevoli
Inghilterra vs Uruguay
Inghilterra
Uruguay
M. Ugarte

A Wembley, l'Inghilterra è rimasta perplessa durante l'amichevole terminata 1-1 contro l'Uruguay, dopo che a Manuel Ugarte è stato permesso di restare in campo nonostante gli fossero stati apparentemente mostrati due cartellini gialli.

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Due ammonizioni ma niente espulsione, questa la serata particolare di Manuel Ugarte, impegnato in campo con l'Uruguay nell'amichevole contro l'Inghilterra.


Il centrocampista del Manchester United sembrava essere stato espulso nel finale della partita, ma gli arbitri hanno poi fatto marcia indietro, una decisione che ha suscitato grande confusione.

  • CONFUSIONE A WEMBLEY: UGARTE SFUGGE ALL'ESPULSIONE

    In un momento di puro caos a Wembley, Ugarte ha evitato il cartellino rosso nonostante sembrasse fosse stato ammonito due volte dall’arbitro Sven Jablonski. Il nazionale uruguaiano era stato ammonito una prima volta per un intervento in ritardo nel secondo tempo, una decisione che si è fatta sentire chiaramente con il proseguire della partita.

    Il dramma è culminato all'81° minuto, dopo che Ben White ha aperto le marcature per l'Inghilterra. Ugarte era tra i giocatori sudamericani che protestavano contro il goal, il che ha portato Jablonski a estrarre il secondo cartellino giallo. Tuttavia, con grande stupore dello stadio, non è seguito alcun cartellino rosso e il centrocampista è rimasto in campo.

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    IL PASSO INDIETRO DEGLI ARBITRI

    Mentre i tifosi si aspettavano l'espulsione, secondo quanto riferito il quarto ufficiale avrebbe comunicato che il secondo cartellino giallo era stato annullato. Questo bizzarro colpo di scena ha permesso a Ugarte di restare in campo fino alla sua sostituzione con Emiliano Martinez all'87° minuto, evitando così la squalifica.


    I resoconti post-partita hanno suggerito che gli arbitri abbiano affermato che il primo cartellino giallo fosse destinato a Jose Maria Gimenez. Ciò non ha soddisfatto gli osservatori.

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  • LE ALTRE POLEMICHE

    L'arbitraggio ha dominato una serata che era iniziata come una tranquilla amichevole. La tensione ha raggiunto il culmine quando White, tornato in nazionale per la prima volta dal 2022, è stato giudicato responsabile di un fallo su Federico Vinas. La decisione dell'arbitro di indicare il dischetto dopo aver consultato il VAR ha fatto infuriare la squadra inglese.

    Harry Maguire si è fatto sentire in modo particolare dopo il pareggio per 1-1, senza risparmiarsi nel giudicare la prestazione di Jablonski. Il difensore dello United ha definito la decisione sul rigore “ridicola” e “morbida” a ITV.

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    I DUBBI SU QUANTO SUCCESSO

    Fede Valverde ha trasformato il controverso rigore, assicurando il pareggio finale. Sebbene fosse stata annunciata come una partita di preparazione, l'attenzione è rimasta interamente concentrata sulle decisioni altalenanti degli arbitri tedeschi.

    Il fatto che Ugarte abbia terminato la partita nonostante due evidenti cartellini gialli distinti ha lasciato l'amaro in bocca. Rimane da chiarire il motivo per cui il verbale della partita sia stato modificato in tempo reale, privando l'Inghilterra della possibilità di affrontare 10 uomini nelle fasi finali a Wembley.

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