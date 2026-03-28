Incredibile in Inghilterra-Uruguay: l'arbitro non espelle Manuel Ugarte dell'Uruguay nonostante due ammonizioni, cosa è successo

In un momento di puro caos a Wembley, Ugarte ha evitato il cartellino rosso nonostante sembrasse fosse stato ammonito due volte dall’arbitro Sven Jablonski. Il nazionale uruguaiano era stato ammonito una prima volta per un intervento in ritardo nel secondo tempo, una decisione che si è fatta sentire chiaramente con il proseguire della partita.

Il dramma è culminato all'81° minuto, dopo che Ben White ha aperto le marcature per l'Inghilterra. Ugarte era tra i giocatori sudamericani che protestavano contro il goal, il che ha portato Jablonski a estrarre il secondo cartellino giallo. Tuttavia, con grande stupore dello stadio, non è seguito alcun cartellino rosso e il centrocampista è rimasto in campo.