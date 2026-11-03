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Allegri Di Lorenzo LangGetty Images
Stefano Silvestri

Incredibile al Napoli, Allegri è senza tutti i terzini: il nuovo ruolo di Lang e la probabile formazione col Porto

Champions League
Napoli
FC Porto vs Napoli

Gli infortuni di Di Lorenzo e Olivera contro la Juventus si sono aggiunti a quelli di Olivera e Spinazzola, mentre Marianucci non è in Lista UEFA: come giocheranno gli azzurri in Portogallo.

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04 nov 2026

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Ricordate l'emergenza nel secondo anno di Antonio Conte? Bene: quella che sta vivendo Massimiliano Allegri al Napoli, forse, è ancora peggiore. E non era semplice.

L'ex allenatore di Juventus e Milan si è clamorosamente ritrovato immerso fino al collo in una situazione mai vista alla vigilia della fondamentale partita di Champions League contro il Porto: è senza terzini, sia puri che adattati. E sia a destra che a sinistra.

La moria di elementi in grado di interpretare quel ruolo, naturalmente, costringerà Allegri a un cambiamento tattico d'emergenza. Con Noa Lang verso un nuovo ruolo, decisamente inedito per uno come lui.

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  • UNA MAREA DI INFORTUNATI

    Gli ultimi ad alzare bandiera bianca sono stati Giovanni Di Lorenzo e Mathias Olivera, entrambi ko contro la Juventus: il capitano è uscito all'intervallo per un problema all'adduttore, l'uruguaiano ha a sua volta accusato un guaio muscolare nel finale della partita.

    I due non verranno inseriti da Allegri nella lista dei convocati per la trasferta contro il Porto. Come spiegato dal club nel report dell'allenamento di lunedì, sono rientrati a Napoli dopo la gara di Torino "per effettuare controlli diagnostici".

    Ma Di Lorenzo e Olivera sono solamente gli ultimi due terzini a cui Allegri si vede costretto a rinunciare: prima di loro si erano fatti male anche Costantino Favasuli, vittima di una lesione di secondo grado del retto femorale, e Leonardo Spinazzola, fermato da una lesione di basso grado del bicipite femorale.

  • MARIANUCCI NON È IN LISTA

    Ad adattarsi nella posizione di terzino destro a Oporto sarebbe stato Luca Marianucci. Ma questo non è possibile, nonostante l'ex difensore di Empoli e Torino sia sano come un pesce a differenza di tanti compagni.

    Marianucci, che la coppia Allegri-Landucci ha messo a fare proprio il terzino nel secondo tempo dell'Allianz Stadium al posto di Di Lorenzo, non è infatti presente nella Lista UEFA del Napoli: al momento di compilare l'elenco per la Fase Campionato della Champions League, all'inizio di settembre, il suo nome non è stato inserito.

    Non solo: Marianucci è stato espulso contro la Juventus e dunque non sarà a disposizione neppure domenica, nel big match del Maradona contro la Lazio. Un ulteriore grattacapo per Allegri, anche se di un tipo leggermente diverso.

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  • IL 3-5-2 E IL NUOVO RUOLO DI LANG

    Con questo scenario, senza terzini puri da difesa a quattro, Allegri va verso un cambio modulo inevitabile: contro il Porto il Napoli giocherà col 3-5-2, come già fatto in alcune partite in questa stagione.

    Già, ma chi giocherà largo sulle fasce con il compito di dare una mano sia in fase difensiva che offensiva? A destra è scontata la presenza di Matteo Politano, uno abituato a svolgere questo compito: lo ha fatto più e più volte con Conte, anche nell'anno dello Scudetto, e pure con la maglia della Nazionale.

    E a sinistra? La vera novità è questa: dovrebbe toccare a Noa Lang sacrificarsi in un ruolo, e con mansioni tattiche, che non sono esattamente nelle sue corde.

    L'olandese è un classico giocatore da tridente, da 4-3-3. Ha giocato così in Olanda e anche nel Napoli. Contro il Porto, se davvero la scelta di Allegri a sinistra ricadrà su di lui, dovrà invece fare l'esterno a tutta fascia in un centrocampo a cinque.

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  • LA PROBABILE FORMAZIONE DEL NAPOLI

    Con una rosa ridotta all'osso a causa degli infortuni, Allegri si ritroverà a schierare una formazione praticamente obbligata al Do Dragao, in una gara delicatissima dopo aver perso due delle prime tre partite nel cammino di Champions League.

    In difesa entra Beukema dal primo minuto, torna Rrahmani che ha recuperato dall'influenza, mentre si prepara a tornare titolare Hojlund, assente all'Allianz Stadium a causa di un leggero stato influenzale: con lui uno tra Giovane e Vergara. In mezzo al campo Gilmour per De Bruyne, pure lui ko a Torino pochi giorni dopo Lobotka a Monza.

    Questa, in sostanza, è la probabile formazione del Napoli contro il Porto, gara che si giocherà mercoledì sera con calcio d'inizio alle 21:

    NAPOLI (3-5-2): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Lang; Giovane (Vergara), Hojlund. All. Allegri

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