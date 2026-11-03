Incredibile al Napoli, Allegri è senza tutti i terzini: il nuovo ruolo di Lang e la probabile formazione col Porto

Ricordate l'emergenza nel secondo anno di Antonio Conte? Bene: quella che sta vivendo Massimiliano Allegri al Napoli, forse, è ancora peggiore. E non era semplice.
L'ex allenatore di Juventus e Milan si è clamorosamente ritrovato immerso fino al collo in una situazione mai vista alla vigilia della fondamentale partita di Champions League contro il Porto: è senza terzini, sia puri che adattati. E sia a destra che a sinistra.
La moria di elementi in grado di interpretare quel ruolo, naturalmente, costringerà Allegri a un cambiamento tattico d'emergenza. Con Noa Lang verso un nuovo ruolo, decisamente inedito per uno come lui.
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