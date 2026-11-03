Incredibile al Napoli, Allegri è senza tutti i terzini: il nuovo ruolo di Lang e la probabile formazione col Porto

Con questo scenario, senza terzini puri da difesa a quattro, Allegri va verso un cambio modulo inevitabile: contro il Porto il Napoli giocherà col 3-5-2, come già fatto in alcune partite in questa stagione.

Già, ma chi giocherà largo sulle fasce con il compito di dare una mano sia in fase difensiva che offensiva? A destra è scontata la presenza di Matteo Politano, uno abituato a svolgere questo compito: lo ha fatto più e più volte con Conte, anche nell'anno dello Scudetto, e pure con la maglia della Nazionale.

E a sinistra? La vera novità è questa: dovrebbe toccare a Noa Lang sacrificarsi in un ruolo, e con mansioni tattiche, che non sono esattamente nelle sue corde.

L'olandese è un classico giocatore da tridente, da 4-3-3. Ha giocato così in Olanda e anche nel Napoli. Contro il Porto, se davvero la scelta di Allegri a sinistra ricadrà su di lui, dovrà invece fare l'esterno a tutta fascia in un centrocampo a cinque.