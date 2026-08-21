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Cardinale Leao GOAL GFX HDGetty GOAL
Antonio Torrisi

In casa Milan è arrivato il momento della verità: Rafael Leao incontra Cardinale, a Milanello si decide il futuro del portoghese

Calciomercato
Milan

Il proprietario del Milan faccia a faccia con il portoghese e non solo: previsto un incontro con gli altri giocatori in uscita.

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Tra qualche giorno sapremo se la data di venerdì 21 agosto sarà ricordata come quella della svolta nel futuro di Rafael Leao o meno: intanto, a Milanello, Gerry Cardinale prova a dirimere le questioni legate ai giocatori considerati cedibili da Ruben Amorim.

E, ovviamente, l'attaccante portoghese è uno di questi: con lui il proprietario del Milan avrà un incontro che proverà a definire la strada da seguire da qui in avanti, in uscita o in ottica permanenza.

E una volta completata la giornata di confronti in casa Milan si saprà se Rafael Leao continuerà a vestire la maglia rossonera o se la sua avventura è effettivamente finita qui.

  • LA VISITA DI CARDINALE A MILANELLO

    Il focus della presenza di Gerry Cardinale a Milanello è proprio questo: provare a velocizzare tutti quei meccanismi che nelle ultime settimane si sono bloccati.

    Prima di Ferragosto, il proprietario del Milan aveva già dato un impulso importante: il confronto con Amorim, tenuto proprio in quell'occasione, aveva portato alla definizione di una mini-lista di cedibili che comprendeva Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku (con cui Cardinale avrà un incontro oggi), ma questa volta la sua presenza punta a sbrogliare soprattutto la situazione di Rafael Leao.

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  • L'INCONTRO CARDINALE-LEAO

    A Rafael Leao, stando a quanto emerge, dovrebbe essere ribadita la volontà di salutarsi, ma resta da capire come fare per velocizzare la sua cessione. Ecco che qui entrerebbe in gioco Cardinale che, arrivando a Milanello, potrebbe studiare meglio il caso e, confrontandosi con il portoghese, valutare la soluzione migliore.

    Attualmente, però, è tutto bloccato: la sua valutazione, di circa 50-60 milioni di euro, sembra difficilmente raggiungibile e l'ultima offerta del Galatasaray non è andata oltre i 40 milioni di euro. Insomma, serve uno sforzo in più da entrambe le parti.

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  • RAFAEL LEAO VUOLE RIMANERE AL MILAN?

    Uno dei punti che verosimilmente Cardinale affronterà è quello legato alla volontà di Rafael Leao di rimanere al Milan, non senza alcun problema però: per Ruben Amorim sembra fuori dal progetto, e lo conferma anche l'arrivo di Diego Moreira, che chiude un po' lo spazio proprio al numero 10.

    Cardinale riuscirà a chiarire una volta per tutte il futuro di Leao? In casa Milan è arrivato il momento della verità.

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