In casa Milan è arrivato il momento della verità: Rafael Leao incontra Cardinale, a Milanello si decide il futuro del portoghese

Il focus della presenza di Gerry Cardinale a Milanello è proprio questo: provare a velocizzare tutti quei meccanismi che nelle ultime settimane si sono bloccati.

Prima di Ferragosto, il proprietario del Milan aveva già dato un impulso importante: il confronto con Amorim, tenuto proprio in quell'occasione, aveva portato alla definizione di una mini-lista di cedibili che comprendeva Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku (con cui Cardinale avrà un incontro oggi), ma questa volta la sua presenza punta a sbrogliare soprattutto la situazione di Rafael Leao.