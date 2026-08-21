In casa Milan è arrivato il momento della verità: Rafael Leao incontra Cardinale, a Milanello si decide il futuro del portoghese

Tra qualche giorno sapremo se la data di venerdì 21 agosto sarà ricordata come quella della svolta nel futuro di Rafael Leao o meno: intanto, a Milanello, Gerry Cardinale prova a dirimere le questioni legate ai giocatori considerati cedibili da Ruben Amorim.
E, ovviamente, l'attaccante portoghese è uno di questi: con lui il proprietario del Milan avrà un incontro che proverà a definire la strada da seguire da qui in avanti, in uscita o in ottica permanenza.
E una volta completata la giornata di confronti in casa Milan si saprà se Rafael Leao continuerà a vestire la maglia rossonera o se la sua avventura è effettivamente finita qui.