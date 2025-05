Incontro Gasperini-Atalanta, si decide il futuro del tecnico: dal rinnovo all'addio, gli scenari

Il vertice a Zingonia tra allenatore e club, presente anche Stephen Pagliuca: mercato e obiettivi, tutte le questioni da affrontare.

Sono questi i giorni decisivi per capire il futuro di molti allenatori in Serie A e non fa eccezione Gian Piero Gasperini, che da mesi pensa alla separazione dall'Atalanta dopo un lungo ciclo.

In queste ore si tiene l'incontro tra il club nerazzurro e l'allenatore, dove verranno messe sul tavolo tutte le questioni aperte che riguardano il campo e l'extra campo.

Gasperini ha un contratto con l'Atalanta fino a giugno 2026; quindi non è in scadenza adesso ma la società non vorrebbe iniziare la stagione con incertezza sul futuro.