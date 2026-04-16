Incidente stradale, morto l'ex portiere della Juventus Alexander Manninger: scontro fatale con un treno ad un passaggio a livello non custodito

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Alex Manninger: l'ex portiere austriaco è morto questa mattina a Nußdorf, nei pressi di Salisburgo, a causa di un tragico incidente stradale. Un minivan, guidato da Manninger, è stato travolto da un treno locale all'altezza di un passaggio a livello non custodito, un impatto violentissimo che ha di fatto sfasciato la vettura.
Secondo quanto riportato dal quotidiano austriaco Kronen Zeitung, i circa 25 passeggeri del treno e il macchinista sono rimasti illesi mentre per Manninger, che avrebbe compiuto 49 anni il prossimo 4 giugno, non è bastato l'intervento dei soccorritori e il tentativo di rianimarlo con il defibrillatore. L'ex calciatore era solo sul suo minivan al momento dell'impatto.