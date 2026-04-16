Incidente stradale, morto l'ex portiere della Juventus Alexander Manninger: scontro fatale con un treno ad un passaggio a livello non custodito

Manninger, che ha vinto uno Scudetto con la Juventus nella stagione 2010/2011 oltre a una Premier League, una Coppa d'Inghilterra e due Charity Shield con l'Arsenal, aveva raccontato in una recente intervista a "La Gazzetta dello Sport", di essere tornato a fare il falegname, il lavoro che aveva intrapreso anche prima di spiccare il volo verso il grande calcio.

"Mi ha insegnato il sudore e la fatica. E oggi sono felice. Il calcio di oggi è solo moda e business, io invece non ho nemmeno Instagram, pensi un po’. Sono felice nella mia pace e nella semplicità. Adesso negli spogliatoi si pensa più ai capelli e ai post da fare che a lavorare sodo. Ah, come mancano figure come Del Piero, Buffon e compagnia...".