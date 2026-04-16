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ManningerGetty Images
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Incidente stradale, morto l'ex portiere della Juventus Alexander Manninger: scontro fatale con un treno ad un passaggio a livello non custodito

A. Manninger

L'austriaco, che ha indossato in Italia le maglie di Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia, Siena e Juventus, è deceduto questa mattina in un incidente stradale a Nußdorf, nei pressi di Salisburgo.

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Il mondo del calcio piange la scomparsa di Alex Manninger: l'ex portiere austriaco è morto questa mattina a Nußdorf, nei pressi di Salisburgo, a causa di un tragico incidente stradale. Un minivan, guidato da Manninger, è stato travolto da un treno locale all'altezza di un passaggio a livello non custodito, un impatto violentissimo che ha di fatto sfasciato la vettura.

Secondo quanto riportato dal quotidiano austriaco Kronen Zeitung, i circa 25 passeggeri del treno e il macchinista sono rimasti illesi mentre per Manninger, che avrebbe compiuto 49 anni il prossimo 4 giugno, non è bastato l'intervento dei soccorritori e il tentativo di rianimarlo con il defibrillatore. L'ex calciatore era solo sul suo minivan al momento dell'impatto.



  • INDAGINI GIÀ IN CORSO

    "Grazie al tipo di veicolo, è possibile analizzare con precisione i dati elettronici e, di conseguenza, il comportamento del conducente", ha spiegato l'ingegner Gerhard Kronreif, perito incaricato dalla Procura. Si indaga anche sull'effettivo funzionamento del semaforo che avrebbe dovuto indicare con il rosso il divieto di attraversamento dei binari.

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  • "FARE IL FALEGNAME MI HA INSEGNATO SUDORE E FATICA"

    Manninger, che ha vinto uno Scudetto con la Juventus nella stagione 2010/2011 oltre a una Premier League, una Coppa d'Inghilterra e due Charity Shield con l'Arsenal, aveva raccontato in una recente intervista a "La Gazzetta dello Sport", di essere tornato a fare il falegname, il lavoro che aveva intrapreso anche prima di spiccare il volo verso il grande calcio.

    "Mi ha insegnato il sudore e la fatica. E oggi sono felice. Il calcio di oggi è solo moda e business, io invece non ho nemmeno Instagram, pensi un po’. Sono felice nella mia pace e nella semplicità. Adesso negli spogliatoi si pensa più ai capelli e ai post da fare che a lavorare sodo. Ah, come mancano figure come Del Piero, Buffon e compagnia...". 

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  • IL CORDOGLIO DELLA JUVENTUS

    Pochi minuti dopo la conferma della tragica notizia, anche la Juventus - squadra dove Manninger ha giocato dal 2008 al 2012 - ha dedicato un pensiero al suo ex portiere tragicamente scomparso.




  • IL MESSAGGIO DEL TORINO



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  • IL PENSIERO DELLA FIORENTINA



  • IL SALUTO DELL'ARSENAL

    Tutti all'Arsenal sono sconvolti e profondamente addolorati per la tragica scomparsa dell'ex portiere, Alex Manninger.

    Tutti i nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi cari in questo momento di incredibile tristezza.

    Riposa in pace, Alex


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