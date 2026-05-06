Inchiesta sugli arbitri, nuove convocazioni in Procura a Milano: il Pm Ascione ha ascoltato Butti e Pinzani, Schenone nei prossimi giorni

Giornata importante a Milano per l'inchiesta che vede attualmente indagati per concorso in frode sportiva alcuni appartenenti al mondo arbitrale, tra cui Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni.

Il Pm Ascione, titolare dell'inchiesta, ha infatti convocato due personaggi apicali del calcio italiano che lavorano o hanno lavorato per Lega Serie A e FIGC.

Il tentativo degli inquirenti è quello di chiarire la natura dei rapporti tra l'ex designatore Rocchi e i club di Serie A. Al momento però non risultato nuove iscrizioni nel registro degli indagati.



