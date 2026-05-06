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Andrea ButtiGetty Images
Lelio Donato

Inchiesta sugli arbitri, nuove convocazioni in Procura a Milano: il Pm Ascione ha ascoltato Butti e Pinzani, Schenone nei prossimi giorni

Serie A

L'indagine condotta dalla Procura di Milano prosegue con l'audizione di alcune persone informate sui fatti, tra loro il responsabile dei calendari per la Lega Serie A e l'ex incaricato della FIGC per i rapporti tra AIA e club che oggi lavora alla Lazio.

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Giornata importante a Milano per l'inchiesta che vede attualmente indagati per concorso in frode sportiva alcuni appartenenti al mondo arbitrale, tra cui Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni.

Il Pm Ascione, titolare dell'inchiesta, ha infatti convocato due personaggi apicali del calcio italiano che lavorano o hanno lavorato per Lega Serie A e FIGC.

Il tentativo degli inquirenti è quello di chiarire la natura dei rapporti tra l'ex designatore Rocchi e i club di Serie A. Al momento però non risultato nuove iscrizioni nel registro degli indagati.


  • CHI È PINZANI, ASCOLTATO IN PROCURA

    Riccardo Pinzani è stato convocato in Procura a Milano come persona informata sui fatti.

    Si tratta dell'attuale referee manager della Lazio, che però ai tempi dei fatti oggetto dell'indagine ricopriva un ruolo in Federcalcio.

    Pinzani infatti nella stagione 2024/2025 era l'incaricato della FIGC per tenere i rapporti tra AIA e club. Era lui insomma a parlare con i vari addetti agli arbitri delle società.

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  • CONVOCATO ANCHE BUTTI, EX INTER CHE LAVORA ALLA LEGA SERIE A

    Come anticipato nei giorni scorsi in Procura è stato convocato anche Andrea Butti come persona informata sui fatti.

    Si tratta dell'head of competition della Serie A, ovvero il responsabile della compilazione dei calendari di campionato, Supercoppa Italiana e Coppa Italia.

    Butti in passato ha lavorato a lungo nell'Inter come team manager ma viene ascoltato per il suo rapporto con l'AIA nel ruolo che ricopre in Lega.

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  • SCHENONE NEI PROSSIMI GIORNI

    Nei prossimi giorni dovrebbe toccare anche a Giorgio Schenone comparire davanti al Pm Ascione, titolare dell'inchiesta di Milano.

    L'attuale addetto agli arbitri dell'Inter sarebbe citato in un'intercettazione tra Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni con un generico "Giorgio'.

    Schenone, durante la sua carriera da guardalinee, ha spesso lavorato a stretto contatto con l'ormai ex designatore quando Rocchi ancora arbitrava.