Inchiesta di Milano, Inter estranea ai fatti secondo i magistrati: con chi parlava Rocchi a San Siro? Le ipotesi degli inquirenti

L'inchiesta condotta dalla Procura di Milano e che vede indagato Gianluca Rocchi ha ancora pochi punti fermi e molte zone d'ombra.

Una riguarda il presunto incontro di San Siro durante cui lo stesso Rocchi avrebbe combinato un paio di designazioni "gradite all'Inter" secondo l'accusa dei Pm.

Ma con chi? Al momento non è dato sapere chi fossero le persone insieme alle quali l'ormai ex designatore avrebbe concordato i nomi degli arbitri.

L'unica certezza, secondo fonti investigative, è che tra gli indagati non ci sono dirigenti o tesserati dell'Inter. O di qualsiasi altro club.