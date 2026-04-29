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Gianluca Rocchi desktopGetty Images
Lelio Donato

Inchiesta di Milano, Inter estranea ai fatti secondo i magistrati: con chi parlava Rocchi a San Siro? Le ipotesi degli inquirenti

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Al momento nessun dirigente risulta indagato ma gli inquirenti parlano di un incontro a San Siro per scegliere "arbitri graditi all'Inter": con chi avrebbe parlato Rocchi? I magistrati sono convinti di saperlo.

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L'inchiesta condotta dalla Procura di Milano e che vede indagato Gianluca Rocchi ha ancora pochi punti fermi e molte zone d'ombra.

Una riguarda il presunto incontro di San Siro durante cui lo stesso Rocchi avrebbe combinato un paio di designazioni "gradite all'Inter" secondo l'accusa dei Pm.

Ma con chi? Al momento non è dato sapere chi fossero le persone insieme alle quali l'ormai ex designatore avrebbe concordato i nomi degli arbitri.

L'unica certezza, secondo fonti investigative, è che tra gli indagati non ci sono dirigenti o tesserati dell'Inter. O di qualsiasi altro club.

  • L'INCONTRO DI ROCCHI A SAN SIRO

    Ma cosa sarebbe successo a San Siro?

    Il 2 aprile 2025, giorno della semifinale d'andata di Coppa Italia tra Milan e Inter, Rocchi avrebbe tenuto l'incontro finito al centro dell'inchiesta.

    In questa occasione secondo l'accusa del Pm Ascione sarebbero state concordate designazioni "gradite all'Inter" per due partite dei nerazzurri.

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  • DUE PARTITE SOTTO INCHIESTA

    Le due designazioni che per l'accusa sarebbero state 'aggiustate' da Rocchi riguardano Bologna-Inter di campionato e la semifinale di ritorno della Coppa Italia tra Milan e Inter.

    Nel primo caso l'arbitro scelto era Colombo, gradito ai nerazzurri secondo la teoria dei Pm. Nel secondo caso invece venne scelto Doveri perché non gradito alla stessa Inter, cosa che ne avrebbe impedito la designazione per la finale.


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  • CHI HA INCONTRATO ROCCHI?

    Non è ancora chiaro invece chi fossero le persone con le quali Rocchi avrebbe 'aggiustato' le designazioni secondo l'accusa.

    In realtà gli inquirenti, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', sono convinti di avere individuato le voci della persona o delle persone a colloquio col designatore.

    Come detto si tratterebbe di personaggi appartenenti esclusivamente al mondo arbitrale.

  • LE PAROLE DEL LEGALE DI ROCCHI

    L'avvocato di Rocchi, Antonio D'Avirro, è intervenuto a 'Telelombardia' confermando che l'ex designatore non si presenterà all'interrogatorio fissato per giovedì 30 aprile.

    Sul presunto incontro di San Siro invece il legale ha dichiarato: "Il mio assistito non ricorda nulla di un episodio di un anno fa. Se l’Ansa lo sa ce lo dica, almeno sappiamo anche noi di cosa si parla. Rocchi di questa storia non sa nulla, non si è mai messo in contatto con i dirigenti delle società, lui me l’ha confermato nella maniera più assoluta: mai avuto contatti con i dirigenti delle squadre.Arbitri graditi o sgraditi? Rocchi non ne sa nulla, vedremo quando vedremo le carte processuali. Non so nulla di tutta questa storia".

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