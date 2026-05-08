Inchiesta Arbitri, nuova giornata chiave: oggi audizioni in Procura per Schenone, il designatore Tommasi e l’ex presidente Aia Zappi

Secondo quanto spiega La Gazzetta dello Sport, le audizioni di Schenone, Tommasi e Zappi rappresentano soltanto una parte degli approfondimenti programmati dalla Procura di Milano.

Nei prossimi giorni dovrebbero infatti essere ascoltati anche altri referee manager e ulteriori persone informate sui fatti, legate sia alla Lega Serie A sia all’Associazione italiana arbitri.

L’obiettivo del pm Ascione è ricostruire nel dettaglio la rete di rapporti e contatti attorno alle designazioni arbitrali del campionato 2024/25, chiarendo il contenuto delle conversazioni emerse nelle intercettazioni e il ruolo avuto dai protagonisti del sistema arbitrale italiano.



