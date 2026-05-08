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Giorgio SchenoneGetty Images
Alessandro De Felice

Inchiesta Arbitri, nuova giornata chiave: oggi audizioni in Procura per Schenone, il designatore Tommasi e l’ex presidente Aia Zappi

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La Procura di Milano accelera sull’indagine sulle presunte pressioni nelle designazioni arbitrali: nel mirino l’incontro di San Siro del 2 aprile 2025. Oggi in Procura Schenone; audizioni anche per Dino Tommasi e Zappi.

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Nuova giornata decisiva nell’inchiesta della Procura di Milano sulla presunta “Arbitropoli” legata al campionato di Serie A 2024/25.

Davanti al pm Maurizio Ascione saranno ascoltati come persone informate sui fatti Giorgio Schenone, dirigente dell’Inter incaricato dei rapporti con gli arbitri, Dino Tommasi, nuovo designatore della CAN A e B dopo l’autosospensione di Gianluca Rocchi, e Antonio Zappi, ex presidente dell’Aia decaduto dopo la conferma della squalifica di tredici mesi.

Le audizioni di oggi rappresentano un passaggio centrale della cosiddetta “fase 2” dell’indagine, che punta a chiarire eventuali pressioni esercitate sulle designazioni arbitrali e i rapporti tra dirigenti arbitrali e club.

  • IL RUOLO DI SCHENONE

    Al centro dell’attività investigativa c’è il contestato incontro andato in scena a San Siro il 2 aprile 2025. Secondo la Procura di Milano, durante quella riunione si sarebbe discusso delle designazioni arbitrali considerate più o meno gradite all’Inter.

    All’incontro avrebbe partecipato anche Gianluca Rocchi, allora designatore arbitrale della Serie A, oggi indagato e autosospesosi il 25 aprile dopo l’esplosione del caso.

    Gli investigatori vogliono chiarire l’eventuale ruolo svolto da Giorgio Schenone, non indagato, e verificare il confine tra quelle che la Procura considera possibili pressioni e le normali rimostranze consentite a un referee manager nei confronti del settore arbitrale.

    Secondo gli atti dell’indagine, proprio Schenone sarebbe il “Giorgio” citato in alcune intercettazioni telefoniche tra Rocchi e il suo allora vice Andrea Gervasoni. In una conversazione captata dagli inquirenti, parlando dell’arbitro Daniele Doveri, emerge la frase: “Non lo vogliono più vedere”.

    Sempre secondo l’ipotesi accusatoria della Procura, nel summit di San Siro sarebbe stata concordata anche la designazione di Andrea Colombo per Bologna-Inter del 20 aprile 2025.

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  • LE ACCUSE SU ROCCHI E IL CASO DESIGNAZIONI

    L’indagine della Procura di Milano conta al momento cinque indagati e si sviluppa lungo due direttrici principali: da un lato le presunte pressioni esercitate nella sala VAR di Lissone per influenzare decisioni arbitrali, dall’altro il sospetto di designazioni “pilotate” per gare considerate strategiche.

    A Gianluca Rocchi viene contestato di avere, “in concorso con altre persone”, combinato o “schermato” alcune designazioni arbitrali durante la semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter.

    In particolare, secondo la ricostruzione degli investigatori, la scelta di assegnare Daniele Doveri alla gara di ritorno sarebbe stata funzionale a evitare che lo stesso arbitro, ritenuto ‘poco gradito’ all’Inter, potesse dirigere successive partite decisive dei nerazzurri, compresa un’eventuale finale.

    La Procura punta ora a verificare se eventuali richieste o pressioni rivolte ai designatori possano configurare il reato di frode sportiva.


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  • L’AUDIZIONE DEL NUOVO DESIGNATORE TOMMASI

    Tra i convocati figura anche Dino Tommasi, nominato ai vertici della Can A e B dopo l’autosospensione di Rocchi. Gli inquirenti vogliono approfondire il rapporto professionale tra i due dirigenti arbitrali e il contenuto delle conversazioni intercorse negli ultimi mesi.

    Dal 2023 Tommasi era il braccio destro di Rocchi all’interno della Commissione arbitri di Serie A e B. Oltre alla carriera da arbitro, con oltre cinquanta presenze in Serie A, Tommasi è stato anche il volto della trasmissione “Open Var”, dedicata all’analisi degli episodi arbitrali e dei dialoghi tra direttori di gara e addetti al VAR. Secondo fonti investigative, il pm Ascione intende approfondire anche questi aspetti durante l’audizione.

    La Procura ha già ascoltato nei giorni scorsi altre figure vicine al mondo arbitrale, tra cui Pinzani e Butti, partendo dalle intercettazioni con Rocchi per poi estendere gli approfondimenti ai rapporti con i club.


  • ZAPPI E LE MODIFICHE DOPO IL CASO LISSONE

    Nel corso della giornata sarà sentito anche Antonio Zappi, ex presidente dell’Aia, squalificato per tredici mesi in primo grado dal Tribunale Federale Nazionale e successivamente dalla Corte Nazionale d’Appello.

    Gli investigatori intendono chiarire la natura dei rapporti avuti con Rocchi, considerato in passato uno dei possibili candidati alla successione dello stesso Zappi ai vertici dell’associazione arbitrale. Lo stesso Zappi, nei giorni scorsi, aveva riferito di avere inviato un messaggio di solidarietà a Rocchi e Gervasoni dopo l’apertura dell’inchiesta.

    L’ex presidente Aia è inoltre una figura chiave nella nascita del caso. Fu infatti lui a trasmettere alla Procura federale l’esposto presentato da Domenico Rocca, una delle segnalazioni da cui prese avvio l’indagine, poi archiviata dalla giustizia sportiva.

    Dopo le presunte “bussate” sospette nella sala VAR durante Udinese-Parma, fu ancora Zappi a introdurre una modifica regolamentare che obbligava chiunque accedesse al centro VAR di Lissone a compilare una relazione dettagliata sull’attività svolta.


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  • L’INCHIESTA SI ALLARGA

    Secondo quanto spiega La Gazzetta dello Sport, le audizioni di Schenone, Tommasi e Zappi rappresentano soltanto una parte degli approfondimenti programmati dalla Procura di Milano.

    Nei prossimi giorni dovrebbero infatti essere ascoltati anche altri referee manager e ulteriori persone informate sui fatti, legate sia alla Lega Serie A sia all’Associazione italiana arbitri.

    L’obiettivo del pm Ascione è ricostruire nel dettaglio la rete di rapporti e contatti attorno alle designazioni arbitrali del campionato 2024/25, chiarendo il contenuto delle conversazioni emerse nelle intercettazioni e il ruolo avuto dai protagonisti del sistema arbitrale italiano.


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