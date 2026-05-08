Inchiesta Arbitri, nuova giornata chiave: oggi audizioni in Procura per Schenone, il designatore Tommasi e l’ex presidente Aia Zappi

Nuova giornata decisiva nell’inchiesta della Procura di Milano sulla presunta “Arbitropoli” legata al campionato di Serie A 2024/25.
Davanti al pm Maurizio Ascione saranno ascoltati come persone informate sui fatti Giorgio Schenone, dirigente dell’Inter incaricato dei rapporti con gli arbitri, Dino Tommasi, nuovo designatore della CAN A e B dopo l’autosospensione di Gianluca Rocchi, e Antonio Zappi, ex presidente dell’Aia decaduto dopo la conferma della squalifica di tredici mesi.
Le audizioni di oggi rappresentano un passaggio centrale della cosiddetta “fase 2” dell’indagine, che punta a chiarire eventuali pressioni esercitate sulle designazioni arbitrali e i rapporti tra dirigenti arbitrali e club.