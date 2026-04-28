Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Di Bello controllo VAR 2025 16.9Getty Images
Alessandro De Felice

Inchiesta Arbitri, nessun dirigente o club coinvolto: dall'ex designatore Rocchi ad altri 4, indagati tutti appartenenti alla classe arbitrale

Serie A

Cinque indagati tutti del settore arbitrale: Inter e altre società fuori dall’inchiesta milanese, giovedì attesi Rocchi e Gervasoni davanti ai pm.

Pubblicità

L’inchiesta della Procura diMilano sul mondo arbitrale prende una direzione più definita: allo stato attuale non risultano coinvolti dirigenti, tesserati o società calcistiche.

Gli indagati sono esclusivamente appartenenti alla categoria arbitrale e il fascicolo, almeno per ora, non comprende figure riconducibili all’Inter né ad altri club di Serie A.

Una precisazione che ridisegna il perimetro del caso emerso negli ultimi giorni e concentra l’attenzione sulle presunte anomalie nelle designazioni e nella gestione del sistema Var.

  • NESSUN DIRIGENTE E CLUB INDAGATO

    Secondo quanto riferito da fonti della Procura e riportato dalla Gazzetta dello Sport, nell’elenco delle persone indagate per concorso in frode sportiva non figurano tesserati dell’Inter né di altre società.

    Nessun calciatore, nessun dirigente e nessun club risultano dunque iscritti nel registro degli indagati.

    Il riferimento all’Inter nasce dalle ipotesi investigative sulle designazioni arbitrali considerate “gradite” o “sgradite” ai nerazzurri.

    Al centro dell’indagine ci sono in particolare Bologna-Inter, per la quale venne scelto Colombo, e Inter-Milan, affidata a Doveri.

    La tesi accusatoria ipotizza che quest’ultimo, ritenuto non gradito, fosse stato designato per la semifinale di Coppa Italia così da evitare un suo impiego nelle eventuali finali o nelle gare decisive di campionato.

    • Pubblicità

  • CINQUE INDAGATI: TUTTI DEL MONDO ARBITRALE

    Gli indagati attualmente sono cinque e appartengono tutti al settore arbitrale. Il principale nome è quello di Gianluca Rocchi, che si è autosospeso dopo la diffusione della notizia. Con lui figura Andrea Gervasoni, anch’egli autosospeso.

    Sono inoltre indagati Luigi Nasca, Var in Salernitana-Modena e Inter-Verona, e Rodolfo Di Vuolo, Avar proprio di Inter-Verona. Per questi quattro l’ipotesi di reato è concorso in frode sportiva.

    Il quinto nome è quello di Daniele Paterna, Var di Udinese-Parma, indagato per falsa testimonianza: secondo gli inquirenti avrebbe mentito nel colloquio con il pm Maurizio Ascione.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PARTITE NEL MIRINO E NODO SALA VAR

    L’indagine ruota attorno ad alcune gare specifiche e a presunti interventi impropri nel sistema arbitrale. Tra gli episodi citati c’è quello di Udinese-Parma, dove in un video agli atti della Procura Paterna si gira pronunciando la frase “è rigore”.

    Il sospetto degli investigatori è che si rivolgesse a Rocchi, entrato bussando alla Sala Var.

    Secondo La Repubblica, la Guardia di Finanza avrebbe acquisito anche filmati e audio delle telecamere del Centro Var di Lissone, nei quali emergerebbe la cosiddetta “bussata” al vetro da parte di Rocchi.

  • UN'INDAGINE LUNGA 18 MESI

    L’inchiesta sarebbe iniziata alla fine del 2024, con un’attività investigativa sviluppata da circa diciotto mesi.

    Questo avrebbe consentito agli inquirenti di ottenere intercettazioni riferite ai primi mesi del 2025, periodo in cui si collocano le partite finite nel fascicolo.

    Resta da chiarire il collegamento con l’esposto presentato nel gennaio 2024 dall’avvocato Michele Croce, relativo al mancato intervento Var per la gomitata di Alessandro Bastoni a Duda durante Inter-Verona.

    Secondo La Gazzetta dello Sport, quell’atto sarebbe comunque confluito nel fascicolo del pm Ascione.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • 30 ARBITRI ASCOLTATI: GIOVEDÌ GIORNATA CHIAVE

    Per definire il quadro complessivo, il pm Maurizio Ascione ha ascoltato numerosi esponenti del settore arbitrale.

    Sarebbero stati sentiti circa trenta tra arbitri, assistenti, Var e Avar, compresi i presenti al Centro Var di Lissone nei giorni delle gare oggetto d’indagine.

    La Guardia di Finanza ha acquisito anche note spese e raccolto testimonianze logistiche, tra cui quella di un tassista che accompagnava gli ufficiali di gara.

    Giovedì è attesa una tappa decisiva: Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni sono convocati a Milano per essere sentiti dagli investigatori in una sede della Guardia di Finanza.

    Rocchi potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere o limitarsi a una dichiarazione spontanea, mentre il legale di Gervasoni ha aperto alla possibilità di un interrogatorio completo.