Inchiesta Arbitri, nessun dirigente o club coinvolto: dall'ex designatore Rocchi ad altri 4, indagati tutti appartenenti alla classe arbitrale

L’inchiesta della Procura diMilano sul mondo arbitrale prende una direzione più definita: allo stato attuale non risultano coinvolti dirigenti, tesserati o società calcistiche.
Gli indagati sono esclusivamente appartenenti alla categoria arbitrale e il fascicolo, almeno per ora, non comprende figure riconducibili all’Inter né ad altri club di Serie A.
Una precisazione che ridisegna il perimetro del caso emerso negli ultimi giorni e concentra l’attenzione sulle presunte anomalie nelle designazioni e nella gestione del sistema Var.