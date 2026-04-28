Inchiesta Arbitri, nessun dirigente o club coinvolto: dall'ex designatore Rocchi ad altri 4, indagati tutti appartenenti alla classe arbitrale

Gli indagati attualmente sono cinque e appartengono tutti al settore arbitrale. Il principale nome è quello di Gianluca Rocchi, che si è autosospeso dopo la diffusione della notizia. Con lui figura Andrea Gervasoni, anch’egli autosospeso.

Sono inoltre indagati Luigi Nasca, Var in Salernitana-Modena e Inter-Verona, e Rodolfo Di Vuolo, Avar proprio di Inter-Verona. Per questi quattro l’ipotesi di reato è concorso in frode sportiva.

Il quinto nome è quello di Daniele Paterna, Var di Udinese-Parma, indagato per falsa testimonianza: secondo gli inquirenti avrebbe mentito nel colloquio con il pm Maurizio Ascione.



