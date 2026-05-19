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Bologna FC 1909 v US Lecce - Serie AGetty Images Sport
Francesco Schirru

In Serie A non esistono 'nuovi' bomber italiani: segnano sempre gli stessi, o non si confermano

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I migliori italiani esordienti nel campionato di Serie A 2025/2026 hanno segnato sei reti. E uno di loro ha raggiunto il massimo torneo dopo una lunghissima gavetta.

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Nelle ultime cinque annate di Serie A, compresa quella che si concluderà nel prossimo weekend, solamente sedici giocatori italiani hanno raggiunto la doppia cifra. Un dato che riflette le difficoltà dell'Italia in questo periodo, che rispetto al passato non può contare su una variegata lista di attaccanti in grado di reggere il reparto della propria squadra di club.

Il problema del massimo campionato italiano è doppio: a raggiungere la doppia cifra sono sempre gli stessi giocatori presenti dal 2022 e precedentemente, mentre chi ha avuto modo di arrivare a quota dieci reti nell'ultimo triennio non è riuscito a confermarsi, facendo registrare stagioni deludenti o partendo all'estero per una nuova avventura.

Quando mancano appena 90' al termine della Serie A, il dato non potrà essere rivoltato, dimostrando quanto il movimento non riesca a creare nuovi cannonieri o a confermarli al top.


  • I SOLITI NOTI

    Le stagioni dal 2021/2022 al 2025/2026 hanno portato in doppia cifra spesso e volentieri i migliori marcatori italiani che il paese può attualmente permettersi: per quattro volte c'è riuscito Orsolini, per tre volte Pinamonti e Scamacca, mentre hanno raggiunto due volte il 'minimo indispensabile' (almeno culturamente) Berardi e Immobile, quest'ultimo oramai fuori dalla Serie A.

    Alla lista dei due potrebbe aggiungersi anche Bonazzoli, a quota 9 in vista dell'ultima decisiva giornata in cui proverà a confermare in Serie A la sua Cremonese.

    Nel 2021/2022 hanno raggiunto la doppia cifra diversi giocatori che non fanno più parte della Serie A per ritiro o trasferimento, ovvero Joao Pedro, Caprari, Caputo e Insigne. Tra questi anche Raspadori, appena tornato in Italia dopo l'avventura a Madrid.

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  • UNA PRIMA VOLTA. L'UNICA

    Dal 2022/2023 ad oggi nessun giocatore italiano arrivato in doppia cifra è riuscito a ripetersi una seconda volta. Le dieci reti di Zaccagni non sono state confermate, così come quelle di Piccoli della scorsa stagione.

    Lucca e Retegui hanno invece lasciato la Serie A nel giro dell'ultimo anno: il primo dopo non aver mai segnato per il Napoli, il secondo dopo aver vinto la classifica cannonieri, scegliendo l'Arabia Saudita.

    Nella passata annata Kean è arrivato secondo alle spalle del compagno di Nazionale Retegui, ma nell'attuale non si è affatto ripetuto, complici gli infortuni e i match decisamente deludenti, derivazione o specchio dell'annata viola.


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  • IL MIGLIORE DEL 2025/2026

    Nessun giocatore italiano appena apparso sulla scena della Serie A ha raggiunto la doppia cifra. I migliori azzurro sotto quota 10 (oltre al già citato Bonazzoli, presente in campionato da tempo) sono Sebastiano Esposito, Mandragora e Colombo, a sette goal ma tutti per nulla all'esordio.

    Per trovare i migliori marcatori italiani alla loro prima annata al massimo livello bisogna arrivare oltre il 30esimo posto generale (dunque comprendendo anche gli stranieri), dove è presente Pio Esposito, in goal sei volte e deciso ad incrementare il numero nel match finale di campionato.

    Stessa cifra per Moreo, che a differenza di Esposito è però un 33enne con una lunga gavetta prima di approdare in Serie A, dalla quale è appena retrocresso (in attesa di capire se il Pisa lo venderà a un club della prossima massima serie).


  • IL 26/27 E IL FUTURO

    Il nuovo ct dell'Italia diramerà la lista dei convocati a settembre per le partite di Nations League, mentre Baldini, commissario tecnico ad interim, sceglierà solamente Under 21 per le amichevoli di giugno. Le scelte di Baldini potrebbero aprire le porte a considerare i giovani in vista di settembre, ma a meno di sorprese dopo l'estate ci saranno Kean, Retegui, Scamacca. I soliti noti. Con loro anche Esposito, colui che cerca di aprire la porta per la sua generazione.

    Difficilmente il 2026/2027 vedrà immediatamente nuovi bomber italiani in grado di arrivare in doppia cifra, ma la speranza c'è, così che possa comiciare ad essere costruito il futuro della Nazionale.

    Un primo passo potrebbe essere una prima annata da bomber assoluto per Esposito, nonchè un riscatto da parte di Piccoli e ovviamente di Kean. Per il resto le grandi novità dovrebbero arrivare dalla Serie B: Adorante del Venezia è reduce da tre stagioni in doppia cifra e in passato ha giocato solamente un match di Serie A con la maglia del Parma, mentre colleghi come Artistico e Pittarello potrebbero avere la prima chance. Nessuno di loro è un Under, ma attualmente il movimento italiano non può permettersi nulla di più.

    Piccoli passettini per creare una nuova generazione di bomber italiani che possa rendere complicata la scelta, in senso positivo, il lavoro del nuovo ct.


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