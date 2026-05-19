In Serie A non esistono 'nuovi' bomber italiani: segnano sempre gli stessi, o non si confermano

Nelle ultime cinque annate di Serie A, compresa quella che si concluderà nel prossimo weekend, solamente sedici giocatori italiani hanno raggiunto la doppia cifra. Un dato che riflette le difficoltà dell'Italia in questo periodo, che rispetto al passato non può contare su una variegata lista di attaccanti in grado di reggere il reparto della propria squadra di club.

Il problema del massimo campionato italiano è doppio: a raggiungere la doppia cifra sono sempre gli stessi giocatori presenti dal 2022 e precedentemente, mentre chi ha avuto modo di arrivare a quota dieci reti nell'ultimo triennio non è riuscito a confermarsi, facendo registrare stagioni deludenti o partendo all'estero per una nuova avventura.

Quando mancano appena 90' al termine della Serie A, il dato non potrà essere rivoltato, dimostrando quanto il movimento non riesca a creare nuovi cannonieri o a confermarli al top.



