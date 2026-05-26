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Francesco Schirru

In Olanda per sposarsi, ma gli rubano il passaporto: Abdulhamid non può raggiungere i compagni verso il Mondiale

Coppa del Mondo
S. Abdulhamid

Il giocatore del Lens, in prestito dalla Roma, ha vissuto una disavventura: Arabia Saudita al lavoro per permettergli di aggregarsi ai compagni.

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Disavventura per Saud Abdulhamid, giocatore del Lens in prestito dalla Roma. Dopo aver vinto la Coppa di Francia, prima storica affermazione nel torneo per il suo club, il difensore si è recato in Olanda per sposarsi, e fin qui tutto bene. Il problema è che nei Paesi Bassi ha fatto i conti con la perdita del passaporto e di alcuni effetti personali: la sua auto, infatti, è stata forzata e il documento, al pari di altri oggetti, rubato.

Per questo motivo Abdulhamid non ha ancora raggiunto il pre-ritiro dell'Arabia Saudita in vista del Mondiale, a cui la sua rappresentativa parteciperà come una delle Nazionali asiatiche qualificate.

"Stiamo lavorando a stretto contatto con il Ministero dello Sport e l’Ambasciata Saudita nei Paesi Bassi per fornire la documentazione necessaria in modo che il giocatore possa unirsi alla squadra" ha fatto sapere la rappresentativa araba in una nota, spiegando perché Abdulhamid non ha ancora avuto modo di raggiungere i compagni.

  • LA STAGIONE DI ABDULHAMID

    Il 26enne, ceduto dalla Roma in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, ha contibuito alla storica annata dal Lens, conclusasi con il secondo posto e la già citata vittoria in Coppa di Francia.

    Abdulhamid ha fornito ben cinque assist in Ligue 1 in 25 partite, segnando anche due goal, mentre in Coppa le sue statistiche finali recitano tre assist e una rete.

    Al Mondiale, dunque, il ct Giōrgos Dōnīs avrà un notevole assistman su cui contare. Certo, sempre se riesca a raggiungere i compagni e Austin, città texana dove alloggerà l'Arabia Saudita durante il Mondiale.

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