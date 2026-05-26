In Olanda per sposarsi, ma gli rubano il passaporto: Abdulhamid non può raggiungere i compagni verso il Mondiale

Disavventura per Saud Abdulhamid, giocatore del Lens in prestito dalla Roma. Dopo aver vinto la Coppa di Francia, prima storica affermazione nel torneo per il suo club, il difensore si è recato in Olanda per sposarsi, e fin qui tutto bene. Il problema è che nei Paesi Bassi ha fatto i conti con la perdita del passaporto e di alcuni effetti personali: la sua auto, infatti, è stata forzata e il documento, al pari di altri oggetti, rubato.

Per questo motivo Abdulhamid non ha ancora raggiunto il pre-ritiro dell'Arabia Saudita in vista del Mondiale, a cui la sua rappresentativa parteciperà come una delle Nazionali asiatiche qualificate.

"Stiamo lavorando a stretto contatto con il Ministero dello Sport e l’Ambasciata Saudita nei Paesi Bassi per fornire la documentazione necessaria in modo che il giocatore possa unirsi alla squadra" ha fatto sapere la rappresentativa araba in una nota, spiegando perché Abdulhamid non ha ancora avuto modo di raggiungere i compagni.