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FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

In difficoltà a Napoli, a segno con la Danimarca: Allegri deve risolvere il rebus Hojlund

Serie A
Napoli

Le ultime prestazione del danese in azzurro non sono state sufficienti: la “cura” danese può restituire un attaccante in fiducia ad Allegri.

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Rasmus Højlund è tornato a segno con la maglia della Danimarca. L’ex punta di United e Atalanta sta vivendo un avvio di stagione non esaltante in Serie A, ma è tornato a gioire con la sua Nazionale. 

Un rendimento che fa riflettere, anche e soprattutto in vista dell’importanza che ha nello scacchiere tattico del Napoli.

La sua prestazione contro la Norvegia di giovedì è stata più che positiva, al netto del goal segnato, e questo porta a chiedersi cosa ci sia di diverso rispetto alle gare con il club.

  • IL GOAL DI HOJLUND CON LA NORVEGIA

    Come detto, Hojlund ha trovato una rete che gli mancava da 19 giorni, dal centro - poi inutile - messo a referto nel match contro l’Inter.

    Un digiuno importante, che lo aveva visto piuttosto sottotono contro Arsenal, Bologna e Fiorentina. Il suo timbro è stato da attaccante puro, con un movimento ad attaccare lo spazio che ha dimostrato che, ovviamente, le qualità realizzate del giocatore sono indiscutibili.


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  • RITROVATO IN NAZIONALE

    Nel match di Oslo, poi, Hojlund ha anche addirittura sfiorato la doppietta personale, colpendo un palo al minuto numero 82. Con la maglia biancorossa, peraltro, ha toccato 11 palloni nell’area avversaria: un netto miglioramento rispetto alle cifre maturate con il Napoli, che testimoniano che forse sia meglio schierarlo più vicino alla porta. 

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  • IL NAPOLI SPERA DI RITROVARE LA SUA VERSIONE MIGLIORE

    Allegri spera di averlo al top alla ripresa. Hojlund deve diventare più centrale per gli azzurri e, inoltre, il rientro di McTominay potrebbe aiutarlo ad avere meno necessità di abbassare il suo raggio d’azione. Chiaro, inoltre, come forse debba esserci maggiore sintonia fra attaccante e lo stesso allenatore, che a Firenze è sembrata venir meno dopo il cambio a inizio secondo tempo. 

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  • I NUMERI DI HOJLUND IN AZZURRO NEL 2026/27

    Fin qui Hojlund ha segnato due goal con il Napoli in stagione. Magre anche le cifre legate alla partecipazione al gioco: l'ex Atalanta viaggia a una media di un solo pallone giocato in area ogni 26 minuti (appena 14 tocchi totali nei primi 363 minuti). Contro la Fiorentina, ad esempio, ha toccato soltanto due palloni negli ultimi 16 metri. Alla ripresa Allegri spera nella svolta. 

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