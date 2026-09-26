In difficoltà a Napoli, a segno con la Danimarca: Allegri deve risolvere il rebus Hojlund

Rasmus Højlund è tornato a segno con la maglia della Danimarca. L’ex punta di United e Atalanta sta vivendo un avvio di stagione non esaltante in Serie A, ma è tornato a gioire con la sua Nazionale.

Un rendimento che fa riflettere, anche e soprattutto in vista dell’importanza che ha nello scacchiere tattico del Napoli.

La sua prestazione contro la Norvegia di giovedì è stata più che positiva, al netto del goal segnato, e questo porta a chiedersi cosa ci sia di diverso rispetto alle gare con il club.