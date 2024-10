Il Manchester United taglia Alex Ferguson: risolto il contratto di ambasciatore

Ratcliffe ha deciso di risolvere il contratto di ambasciatore di Ferguson: resterà nel CdA nel ruolo di direttore non esecutivo del club.

Il Manchester United ha interrotto il contratto da ambasciatore di Sir Alex Ferguson, segnando la fine di un accordo che prevede il versamento annuale di milioni di sterline nelle casse dell'allenatore più vincente nella storia del club.

Questo rientra nel programma di riduzione dei costi avviato da INEOS, che sta studiando a fondo ogni possibilità per contenere le spese.

Sir Alex Ferguson, 82 anni, è sempre presente sugli spalti di Old Trafford in occasione delle partite del Manchester United e spesso si reca anche in trasferta per seguire le sfide dei Red Devils.

Durante un faccia a faccia il fondatore e CEO di INEOS, Sir Jim Ratcliffe, ha comunicato a Ferguson che il club non è più disposto a sostenere i costi del suo contratto.

Fonti interne al club hanno dichiarato che l’accordo è stato risolto in modo amichevole. Ferguson manterrà il suo ruolo di direttore non esecutivo e sarà sempre il benvenuto allo stadio.