Il Manchester United rifà la difesa: arrivano De Ligt e Mazraoui dal Bayern Monaco

Doppio colpo milionario per il Manchester United che si è assicurato De Ligt e Mazraoui: al Bayern Monaco vanno circa 60 milioni di euro.

Un doppio colpo per sistemare, anzi meglio dire rifare, la difesa a disposizione di Erik ten Hag a pochi giorni dall’inizio della nuova Premier League.

Come riportato da ‘Sky Sports UK’, il Manchester United ha definitivo per gli acquisti dell’ex difensore centrale della Juventus Matthijs De Ligt e per il terzino Noussair Mazraoui.

In arrivo entrambi dal Bayern Monaco, i due difensori hanno già sostenuto le visite mediche e nelle prossime ore diventeranno a tutti gli effetti nuovi calciatori del Manchester United.

Una doppia importantissima operazione quella dei Red Devils: cifre e dettagli del doppio affare con il Bayern Monaco.