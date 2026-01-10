Il piano 'C', se così si può chiamare, risponde invece al nome di Daniel Maldini.

L'attaccante dell'Atalanta non si è mai concretamente inserito a Bergamo e sia con Gasperini ma anche con Juric e Palladino ha trovato pochissimo spazio. Di conseguenza il suo addio alla maglia nerazzurra è uno scenario molto concreto. Come riferito da Sky, la Lazio è sulle sue tracce ma anche la Juve avrebbe impostato i primi ragionamenti: il classe 2001 ha esordito in nazionale proprio con Spalletti Ct e inoltre conosce anche il direttore generale Francois Modesto, con cui ha lavorato al Monza.



