Il vice Yildiz è la priorità di Spalletti: Chiesa cima alla lista, Gudmundsson, Maldini e Carrasco sono le alternative

La Juventus vuole regalare al suo allenatore un'alternativa tattica al numero 10 turco: Chiesa è il preferito, ma in casa bianconera si valutano altri nomi.

La Juventus è al lavoro per sbloccare il più presto possibile il mercato in entrata, in modo da poter soddisfare le esigenze tecnico-tattiche di Luciano Spalletti in vista di questa delicatissima seconda parte di stagione.


Tra le priorità che il tecnico bianconero ha inserito nella propria lista c'è ovviamente quella di un innesto nel reparto offensivo, ma con caratteristiche ben specifiche.

In altre parole, Spalletti spinge forte per avere a disposizione un vice Yildiz, ovvero un calciatore che possa orbitare nella stessa zona di campo del numero 10 turco garantendo all'allenatore di Certaldo la possibilità di gestire nel miglior modo possibile il proprio leader tecnico soprattutto quando gli impegni a calendario andranno ad intensificarsi.

  • CHIESA IN CIMA ALLA LISTA

    In cima alla lista dei desideri, in questo momento, c'è un solo nome, ben conosciuto in casa bianconera: quello di Federico Chiesa.

    L'attaccante del Liverpool, che la maglia della Juve l'ha già vestita dal 2020 al 2024, è ai margini del progetto tecnico di Arne Slot e, al netto delle provvisorie assenze di Isak (infortunato) e di Salah (impegnato in Coppa d'Africa) va considerato tutt'altro che incedibile. La Juve, in tal senso ci sta ragionando in maniera molto approfondita, sfruttando anche l'assist offerto dallo stesso Chiesa che, durante i primi contatti formali, ha aperto al ritorno in bianconero.

    Il nodo principale della questione, però, riguarda la struttura dell'eventuale operazione: il Liverpool, che ha ingaggiato Chiesa nell'estate del 2024 per 12 milioni più bonus, non sembra intenzionato a fare barricate per l'ex Fiorentina, ma punta dichiaratamente ad un trasferimento a titolo definitivo, possibilmente incassando la stessa cifra spesa un anno e mezzo fa. La Juve, dal canto suo, sembrerebbe più intenzionato a ragionare su un prestito con opzione, magari un diritto di riscatto che può diventare obbligo in base a determinate condizioni. Al momento, di fronte a questa possibilità, non c'è l'apertura del Liverpool.

  • L'ALTERNATIVA GUDMUNDSSON

    Di conseguenza, la Juventus è chiamata a valutare opzione alternative. Secondo Sky, un nome sul quale la Juve starebbe riflettendo è quello di Albert Gudmundsson, che il direttore sportivo Marco Ottolini conosce bene avendolo già avuto al Genoa.

    Tuttavia, al momento, la Fiorentina considera Gudmundsson un elemento importante all'interno del proprio progetto e non sembra intenzionata ad aprire ad una sua cessione.

  • L'OPZIONE MALDINI

    Il piano 'C', se così si può chiamare, risponde invece al nome di Daniel Maldini.

    L'attaccante dell'Atalanta non si è mai concretamente inserito a Bergamo e sia con Gasperini ma anche con Juric e Palladino ha trovato pochissimo spazio. Di conseguenza il suo addio alla maglia nerazzurra è uno scenario molto concreto. Come riferito da Sky, la Lazio è sulle sue tracce ma anche la Juve avrebbe impostato i primi ragionamenti: il classe 2001 ha esordito in nazionale proprio con Spalletti Ct e inoltre conosce anche il direttore generale Francois Modesto, con cui ha lavorato al Monza.


  • SONDAGGIO PER FERREIRA CARRASCO

    Tra le opzioni percorribili non va escluso a priori il nome di Yannick Carrasco.

    Il belga, che attualmente gioca in Arabia Saudita con l'Al-Shabab è desideroso di rientrare in Europa e diversi club hanno già raccolto le prime informazioni riguardo all'ex freccia dell'Atletico Madrid. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, tra queste c'è anche la Juventus. A rendere lo scenario non propriamente in discesa c'è però il maxi ingaggio che il calciatore classe 1993 percepisce in Arabia. Un dettaglio tutt'altro che marginale.

