La Juventus è al lavoro per sbloccare il più presto possibile il mercato in entrata, in modo da poter soddisfare le esigenze tecnico-tattiche di Luciano Spalletti in vista di questa delicatissima seconda parte di stagione.
Tra le priorità che il tecnico bianconero ha inserito nella propria lista c'è ovviamente quella di un innesto nel reparto offensivo, ma con caratteristiche ben specifiche.
In altre parole, Spalletti spinge forte per avere a disposizione un vice Yildiz, ovvero un calciatore che possa orbitare nella stessa zona di campo del numero 10 turco garantendo all'allenatore di Certaldo la possibilità di gestire nel miglior modo possibile il proprio leader tecnico soprattutto quando gli impegni a calendario andranno ad intensificarsi.