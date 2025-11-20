Il vice commissioner Tatum cita il Milan nel progetto Nba Europe: "Sarà una Champions League del basket con squadre come Barcellona, Real Madrid, PSG e Milan"

Già lo scorso agosto erano emersi i primi segnali: Adam Silver aveva incontrato il Real Madrid e avviato contatti anche con il fondo RedBird.

Manchester City e PSG avevano già manifestato interesse, mentre il Milan era indicato come uno dei brand più appetibili per espansione, anche perché non legato direttamente a una squadra di basket come invece accade con l’Olimpia Milano, fortemente ancorata all’Eurolega.