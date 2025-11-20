Il vice commissioner Tatum cita il Milan nel progetto Nba Europe: "Sarà una Champions League del basket con squadre come Barcellona, Real Madrid, PSG e Milan"

La NBA guarda sempre più da vicino all’Europa e torna a chiamare in causa il Milan: il vice commissioner Mark Tatum ha parlato apertamente di un futuro torneo continentale ispirato alla Champions League, con club come Real Madrid, Barcellona, PSG, Manchester City e, naturalmente, il Milan.
Alla Dealmakers Conference di Sports Business Journal a New York, Tatum ha evidenziato come il progetto NBA Europe potrebbe prendere forma nel giro di pochi anni.
Nel suo intervento, il numero due della Lega statunitense ha citato espressamente anche il Milan tra le grandi protagoniste europee potenzialmente coinvolte: "Nel giro di cinque-dieci anni si potrebbe assistere a un Milan-Barcellona in questa competizione".