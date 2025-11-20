Pubblicità
Mark Tatum NBAGetty Images
Michael Baldoin

Il vice commissioner Tatum cita il Milan nel progetto Nba Europe: "Sarà una Champions League del basket con squadre come Barcellona, Real Madrid, PSG e Milan"

La NBA accelera sul progetto europeo e inserisce il Milan tra i brand coinvolti. Tatum: “Scenario possibile già entro cinque-dieci anni”.

La NBA guarda sempre più da vicino all’Europa e torna a chiamare in causa il Milan: il vice commissioner Mark Tatum ha parlato apertamente di un futuro torneo continentale ispirato alla Champions League, con club come Real Madrid, Barcellona, PSG, Manchester City e, naturalmente, il Milan.

Alla Dealmakers Conference di Sports Business Journal a New York, Tatum ha evidenziato come il progetto NBA Europe potrebbe prendere forma nel giro di pochi anni.

Nel suo intervento, il numero due della Lega statunitense ha citato espressamente anche il Milan tra le grandi protagoniste europee potenzialmente coinvolte: "Nel giro di cinque-dieci anni si potrebbe assistere a un Milan-Barcellona in questa competizione".

  LA NBA CITA IL MILAN: IL PROGETTO 'EUROPE' PRENDE FORMA

    L'accelerazione arriva direttamente da Mark Tatum, numero 2 dell’NBA, che alla Dealmakers Conference ha definito la futura lega europea “una sorta di Champions League del basket”. 

    L’elenco dei club citati - Real, Barça, PSG, City e Milan - non è casuale: rappresentano i brand calcistici più riconosciuti al mondo. 

    Il riferimento esplicito ai rossoneri conferma che la NBA li considera un partner potenziale per la nuova struttura, un segnale che avvicina Milano al progetto più di quanto fosse trapelato finora.

  TEMPI, FORMAT E INVESTITORI: COSA STA COSTRUENDO LA NBA

    Il quadro generale non è ancora definitivo, ma l’idea è già chiara: una lega con 10-12 club permanenti nelle principali città europee e altre 4 squadre variabili a seconda dei risultati stagionali. 

    L’esordio potrebbe arrivare già nel 2027/28, con regime definitivo a partire dalla stagione 2028/29. 

    La NBA sta parlando con diversi investitori, tra cui il fondo RedBird - proprietario del Milan - che vanta contatti consolidati con il basket statunitense.

  MILAN NELLA NBA CUP: UN'IPOTESI CHE PUO DIVENIRE REALTÀ

    Tatum ha spiegato anche il meccanismo di interazione con le franchigie americane: già dal primo anno potrebbe partire una sorta di Coppa di preseason con Knicks, Lakers o Bulls contro squadre europee come PSG, Real Madrid o Manchester City. 

    Nel medio periodo, ha detto, le migliori della lega europea potrebbero addirittura accedere alla NBA Cup. Ed è qui che torna il nome del Milan: secondo Tatum, “potremmo avere Milan e Barcellona nella NBA Cup”. Un altro indizio che spinge i rossoneri al centro del progetto.

  QUANDO LA NBA HA BUSSATO ALLA PORTA DEL MILAN

    Già lo scorso agosto erano emersi i primi segnali: Adam Silver aveva incontrato il Real Madrid e avviato contatti anche con il fondo RedBird. 

    Manchester City e PSG avevano già manifestato interesse, mentre il Milan era indicato come uno dei brand più appetibili per espansione, anche perché non legato direttamente a una squadra di basket come invece accade con l’Olimpia Milano, fortemente ancorata all’Eurolega. 

