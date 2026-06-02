Il vero ruolo di Ibrahimovic al Milan: tra Rangnick e il nuovo allenatore, quanto è grande il suo potere decisionale

Domande più che legittime, alle quali sinora la proprietà della società con sede in via Aldo Rossi non ha mai realmente replicato, se non puntualizzando sul fatto che Ibra non figuri nell'organigramma nelle vesti di dirigente ma che si tratti semplicemente di un consigliere molto ascoltato da RedBird e dunque da Gerry Cardinale su tutte le decisioni di carattere calcistico. Un senior advisor che però, stando a quanto è emerso nel tempo mezzo stampa, avrebbe una partecipazione non meglio precisate nel pacchetto azionario del club, avendo deciso di entrare in affari proprio con Cardinale e dunque anche nel dossier Milan.

Ma se nella stagione passata - quella di Paulo Fonseca prima e Sergio Conceiçao poi come allenatori e caratterizzata da due sessioni di calciomercato molto movimentate – Zlatan Ibrahimovic aveva messo la propria faccia in primo piano in diverse occasioni (partecipando ad interviste e conferenze stampa) e si era professato il “boss” del Milan, dopo aver optato per un profilo più basso in quella andata da poco in archivio, cosa ci dobbiamo aspettare per quella che prenderà il via il prossimo 1° luglio?





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