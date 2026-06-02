Il vero ruolo di Ibrahimovic al Milan: tra Rangnick e il nuovo allenatore, quanto è grande il suo potere decisionale

In uno dei momenti più delicati, caotici e frenetici della recente storia del Milan, c'è una domanda che ha la precedenza su tutto il resto. Più importante del nome dell'allenatore che prenderà il posto di Massimiliano Allegri, più importante del profilo che sarà selezionato per l'incarico di direttore sportivo che dovrà occuparsi delle trattative in entrata e in uscita o del direttore tecnico che darà l'indirizzo al nuovo progetto rossonero. Ossia, quale sarà il peso specifico di Zlatan Ibrahimovic in tutto questo? Quanto è grande il suo potere decisionale all'interno del Milan e qual è realmente il suo inquadramento nella struttura societaria?
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