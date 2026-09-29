Il verdetto della Premier League sul Manchester City: "Colpevole di tutte le accuse di violazioni del Fair Play", la replica e cosa può succedere

Assume i contorni del vero e proprio scontro frontale tra la Premier League ed il Manchester City la vicenda relativa al procedimento nei confronti del club di proprietà della famiglia reali degli Emirati Arabi, per la presunte 115 violazioni del regolamento del Fair Play Finanziario in un periodo compreso tra il 2009 ed il 2018. Secondo quanto riporta The Athletic, attraverso una serie di manovre non regolari, il Manchester City avrebbe "gonfiato" i propri incassi nel periodo interessato di oltre 900 milioni di sterline.
Accuse alle quali la proprietà del City si è sempre opposte e per le quali sono in corso ulteriori approfondimenti che, secondo quanto riportato da diverse testate inglesi, difficilmente condurrà ad una conclusione prima di un anno.