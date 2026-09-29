Il verdetto della Premier League sul Manchester City: "Colpevole di tutte le accuse di violazioni del Fair Play", la replica e cosa può succedere

A precisare e definire i contorni del quadro accusatorio nei confronti del Manchester City è l'amministratore delegato della Premier League Richard Masters: “La decisione principale stabilisce i fatti di quanto accaduto al Manchester City durante questo periodo. Descrive in dettaglio come il club abbia sistematicamente violato le Regole della Premier League per quasi un decennio. Essa inoltre giustifica la decisione della Premier League di perseguire questo caso contro il Manchester City. Sebbene il processo fino ad oggi sia stato sia lungo che difficile, la Lega è rimasta determinata affinché i fatti fossero accertati in modo indipendente. Un compito fondamentale della Premier League è garantire che le Regole, approvate dai club stessi, siano rispettate per proteggere l’integrità della competizione.

È di primaria importanza che la Lega rimanga competitiva e giusta per tutti i club e per i tifosi. Prendiamo quel ruolo estremamente sul serio. Questo caso disciplinare, e questa decisione, sono i più significativi nella storia della Premier League. Ci sono elementi del caso che rimangono da decidere, inclusi, in particolare, quali sanzioni devono seguire per queste violazioni. Ora che abbiamo la decisione della Commissione, ci impegniamo a procedere rapidamente attraverso il resto del processo, per fornire certezza alla Lega, ai nostri club e ai tifosi”.