Il valzer delle panchine di Serie A: Conte tra Nazionale e suggestione Milan-Roma, Allegri può finire nel mirino del Napoli

Con Conte destinato a salutare con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, De Laurentiis sarà chiamato a nominare un valido successore: oltre alla suggestione Allegri vi sono anche altre opzioni degne di nota.

Il presidente partenopeo ha sempre stimato Italiano, già sondato in passato ma mai bloccato; sarebbe romantico un ritorno di Sarri (occhio anche alla Fiorentina in caso di divorzio dalla Lazio), mentre le altre idee riguardano Mancini (oggi in Qatar) e giovani allenatori rampanti come Fabregas, Farioli e Maresca.