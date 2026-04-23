Il valzer delle panchine di Serie A: Conte tra Nazionale e suggestione Milan-Roma, Allegri può finire nel mirino del Napoli

Manca sempre meno al termine della stagione dei club ma l'ormai famoso valzer delle panchine ha già iniziato a 'sondare il terreno' tra appassionati e addetti ai lavori.
Questa estate vedrà sicuramente dei cambiamenti per quanto riguarda il mercato degli allenatori, infiammato dagli ultimi aggiornamenti e da prospettive future completamente diverse rispetto a inizio stagione.
I nomi più 'caldi' e attorno ai quali ruotano i destini di altri tecnici sono essenzialmente due: Antonio Conte e Massimiliano Allegri.