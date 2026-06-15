Il tris del “Loco” Bielsa: ai Mondiali con l’Uruguay, dopo il flop con l’Argentina e l’eliminazione del 2010 col Cile

L’ora del Loco. L’Uruguay di Marcelo Bielsa è pronto a fare il suo debutto al Mondiale 2026: allo scoccare della mezzanotte italiana, la Celeste affronterà l’Arabia Saudita all’Hard Rock Stadium di Miami.

Per l’allenatore di Rosario sarà la terza volta da allenatore durante la Coppa del Mondo, tutte vissute con nazioni e storie diverse. Il primo Mondiale lo affrontò ben ventiquattro anni fa, nel 2002 con l’Argentina, in Corea e Giappone.

Poi venne il turno del Cile, a Sudafrica 2010. E, infine, la kermesse che per lui inizierà questa notte.

Non siamo certo ai livelli di Carlos Parreira, CT ex Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Brasile, Sudafrica e Arabia Saudita, o di Carlos Queiroz, ex Sudafrica, Portogallo e Iran, che hanno preso parte a sei edizioni dei Mondiali, ma comunque quella di Bielsa è una statistica di grande impatto.



