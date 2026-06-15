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Marcelo Bielsa Uruguay chaos GFXGOAL
Matteo Occhiuto

Il tris del “Loco” Bielsa: ai Mondiali con l’Uruguay, dopo il flop con l’Argentina e l’eliminazione del 2010 col Cile

M. Bielsa
Coppa del Mondo
Uruguay

Il leggendario allenatore di Rosario si prepara al terzo Mondiale della sua vita: il primo fu un flop con l’Argentina, poi il miracolo Cile. In mezzo una carriera ricca di highlights, compreso il mancato approdo alla Lazio.

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L’ora del Loco. L’Uruguay di Marcelo Bielsa è pronto a fare il suo debutto al Mondiale 2026: allo scoccare della mezzanotte italiana, la Celeste affronterà l’Arabia Saudita all’Hard Rock Stadium di Miami.

Per l’allenatore di Rosario sarà la terza volta da allenatore durante la Coppa del Mondo, tutte vissute con nazioni e storie diverse. Il primo Mondiale lo affrontò ben ventiquattro anni fa, nel 2002 con l’Argentina, in Corea e Giappone.

Poi venne il turno del Cile, a Sudafrica 2010. E, infine, la kermesse che per lui inizierà questa notte.

Non siamo certo ai livelli di Carlos Parreira, CT ex Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Brasile, Sudafrica e Arabia Saudita, o di Carlos Queiroz, ex Sudafrica, Portogallo e Iran, che hanno preso parte a sei edizioni dei Mondiali, ma comunque quella di Bielsa è una statistica di grande impatto. 


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    MARCELO BIELSA, UNA LEGGENDA

    Del resto, il “Loco” è uno degli allenatori più influenti, iconici e rivoluzionari della storia del calcio moderno, celebre per il suo stile di gioco iper-offensivo, il pressing asfissiante e una devozione maniacale per la tattica. Il suo modo di essere e vivere il calcio lo ha reso una leggenda vivente. Una leggenda che si è mossa in tutto il pianeta, capace di plasmare almeno in parte gente come Pep Guardiola e Mauricio Pochettino, trasformando il “Bielsismo” da corrente di pensiero a vera e propria dottrina calcistica. 

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    BIELSA, PERCHÈ LO CHIAMANO LOCO

    Uno dei tratti più distintivi di Bielsa è proprio il soprannome,Loco. Un nomignolo che ovviamente nasce in patria, in Argentina, seme d’origine di ogni soprannome calcistico che si rispetti. Glielo affibbiarono ai tempi in cui guidava le giovanili del Newell's Old Boys. A darglielo fu l'ex compagno di squadra Carlos Picerni, che riteneva assurdo il fatto che Marcelo necessitasse di ben venti metodi diversi per spiegare un singolo esercizio ai ragazzi. Una meticolosità senza pari, solo la punta dell’iceberg di tante stranezze: si narra che Bielsa, nelle sue passeggiate infinite all’interno delle varie aree tecniche degli stadi di tutto il mondo, compia sempre lo stesso esatto numero di passi. 

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    IL FLOP GIGANTE IN COREA E GIAPPONE CON L’ARGENTINA

    Eppure nella carriera di Bielsa non sono mancati i flop giganti. Quello con l’Argentina del 2002, probabilmente, scuote ancora i sogni del Loco. Nel 1998 fu chiamato a guidare l’Albinceleste: obiettivo chiaro e semplice, portarla sul tetto del Mondo al Mondiale successivo. L’avventura in Corea e Giappone, però, fu un disastro: Argentina ok al debutto con la Nigeria ma poi il ko contro Inghilterra e il seguente pari con la Svezia estromisero i Sudamericani dal torneo. Bielsa fu totalmente sconvolto dall’eliminazione, ma restò al timone dell’Argentina e si riscattò: finale di Copa America e vittoria delle Olimpiadi di Atene nel 2004. 

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    LA RIVELAZIONE CILE

    La più grande impresa da allenatore, però, Bielsa l’ha firmata col Cile. Nel 2007 il Loco accetta la panchina della Roja. Il compito non è facile: rigenerare una squadra demotivata e reduce da scandali disciplinari, raramente fra le migliori del Sud America. Eppure sotto la sua guida, il Cile diventa una macchina da guerra, trovando fra le pieghe dei suoi abiti talenti formidabili come Alexis Sanchez e Arturo Vidal. Bielsa riporterà il Cile al Mondiale dopo 48 anni, qualificandosi all’edizione del 2010 in Sudafrica e superando anche il girone, arrendendosi solo alla forza del Brasile agli ottavi. Ma sarà solo l’inizio di qualcosa di grande per il Cile, che dopo aver posto con il Loco le basi, conquisterà poi due storici successi nelle Copa America 2015 e 2016. 

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  • Marcelo Bielsa Leeds UnitedGetty

    MIX FRA CLUB E NAZIONALI

    La carriera di Bielsa è stata la perfetta sintesi di un uomo e di un allenatore capace di allenare qualsiasi cosa, sia per quanto riguarda le Nazionali che i club. Non è da tutti: non sono pochi i profili che, senza quel lavoro quotidiano proprio di questi ultimi faticano a imporre ritmi e modalità di lavoro. Marcelo, invece, ha guidato Argentina, Cile e ora Uruguay, ma anche fatto esperienza di grandi squadre: l’Athletic Club, con cui disputò una finale di Europa League, ma anche Marsiglia, Lille e Leeds, con cui conquistò una promozione leggendaria in Premier League. 

  • SS Lazio Unveil New Coach Maurizio SarriGetty Images Sport

    ALLA LAZIO PER DUE GIORNI

    Fra i paesi solo sfiorati dall’allenatore di Rosario c’è anche l’Italia. Nel 2016, infatti, era cosa fatta il suo passaggio alla Lazio. Anzi la sua nomina era già stata ufficializzata, l’8 luglio, dal club biancoceleste. Tutto durò appena due giorni, prima che El Loco si dimise tramite una lettera spiegando che la società non aveva rispettato gli accordi di mercato. Lotito, che non depositò mai il suo contratto, andò per vie legali, accusando l’allenatore di una cambio d’idea improvviso. Al suo posto venne chiamato Simone Inzaghi: alla Lazio, alla fine, comunque non andò poi così male, ma questa è un’altra storia.

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  • Fede Valverde Uruguay 2026Getty Images

    L’URUGUAY AL CAMBIO GENERAZIONALE

    Bielsa è arrivato in Uruguay nel 2023, per dare una mano a una Nazione alle prese con un ricambio generazionale importante. L’addio a gente fondamentale come Suarez e Cavani impose un cambio di paradigma, che forse solo uno come Marcelo poteva offrire. El Loco, alla Celeste, ha imposto un cambio di mentalità: basta il calcio di sola garra, dentro un piano tecnico impostato sulla qualità tecnica, sul talento, sul gioco verticale. Il primo risultato è stato il terzo posto durante la Copa America 2024, raggiunta dopo uno splendido percorso. Ora Valverde e compagni vogliono sognare in USA, Canada e Messico: un sogno, naturalmente, Loco. 


Coppa del Mondo
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