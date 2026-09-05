Il triplo obiettivo di Lautaro Martinez contro il Napoli: crescere, sbloccarsi e rompere un tabù di 5 anni

Un motivo di base c'è: Lautaro non è e non può ancora essere al meglio della condizione. Vi si sta avvicinando, sì, ma le prime uscite hanno confermato che ancora non ci siamo completamente.

Normale che sia così: l'argentino è reduce dal Mondiale, evento impegnativo sia mentalmente - e non solo per la delusione di una finale vissuta in maniera integrale dalla panchina - che fisicamente. Ha iniziato in ritardo la preparazione e Chivu ha deciso di accelerare i tempi del suo ritorno, dopo aver di fatto escluso in un primo momento la sua presenza all'esordio col Monza.

Lautaro i brianzoli li ha sfidati dal primo minuto. E pure il Cagliari alla seconda giornata. Meglio in Sardegna, soprattutto dal punto di vista della condizione, ma il goal non è arrivato.