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Lautaro Martinez InterGetty Images
Stefano Silvestri

Il triplo obiettivo di Lautaro Martinez contro il Napoli: crescere, sbloccarsi e rompere un tabù di 5 anni

Serie A
Inter
Napoli
L. Martinez
Inter vs Napoli

L'argentino dell'Inter è ripartito dopo la delusione della finale Mondiale vista dalla panchina. Ma fin qui sono stati i compagni a farne le veci sotto porta.

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Non sarà certamente l'Inter-Napoli di Scott McTominay, che a causa dell'aritmia venuta alla luce negli scorsi giorni potrà al massimo fare il tifo per i compagni. Ma potrebbe essere l'Inter-Napoli di Lautaro Martinez.

L'argentino, del resto, ha diverse motivazioni per provare a diventare il protagonista del big match di San Siro, in programma quest'oggi alle 18. Come se già non bastasse l'importanza in sé di una partita che mette di fronte le squadre che si sono suddivise equamente gli ultimi quattro Scudetti.

La prima, naturalmente, è quella voglia matta di togliere quello "zero" dalla classifica marcatori. Perché non è normalissimo che il capocannoniere in carica della Serie A non abbia ancora segnato. Anche se sono trascorse appena due giornate.


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  • UNA CONDIZIONE DA RITROVARE

    Un motivo di base c'è: Lautaro non è e non può ancora essere al meglio della condizione. Vi si sta avvicinando, sì, ma le prime uscite hanno confermato che ancora non ci siamo completamente.

    Normale che sia così: l'argentino è reduce dal Mondiale, evento impegnativo sia mentalmente - e non solo per la delusione di una finale vissuta in maniera integrale dalla panchina - che fisicamente. Ha iniziato in ritardo la preparazione e Chivu ha deciso di accelerare i tempi del suo ritorno, dopo aver di fatto escluso in un primo momento la sua presenza all'esordio col Monza.

    Lautaro i brianzoli li ha sfidati dal primo minuto. E pure il Cagliari alla seconda giornata. Meglio in Sardegna, soprattutto dal punto di vista della condizione, ma il goal non è arrivato.

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  • Lautaro Martinez Napoli Inter Serie AGetty

    IL TABÙ NAPOLI IN SERIE A

    Il Napoli può essere l'avversario giusto per lasciare la prima firma? Tutti possono esserlo, considerato come si parli del re del bomber dello scorso campionato. Ma c'è un ma.

    Lautaro Martinez ha segnato quattro volte ai partenopei in Serie A. Tre delle quali, però, tra il dicembre del 2018 e il luglio del 2020. Insomma, nei suoi primi anni di permanenza milanese.

    L'ultima volta in cui il Napoli è stato punito da Lautaro in campionato risale addirittura a un quinquennio fa: al 21 novembre del 2021, notte in cui l'Inter superava per 3-2 a San Siro la squadra allora guidata da Luciano Spalletti e il suo argentino lasciava uno dei tre graffi sul risultato finale.

    Da quel momento, le difficoltà individuali non sono mancate. Anche se Lautaro ha vinto due titoli di capocannoniere, anche se ha conquistato due Scudetti. Zero i goal segnati al Napoli, tra prestazioni sotto media e quel litigio con Conte dello scorso ottobre a rubare la scena più del rendimento sotto porta.

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  • IL RICORDO DELLA SUPERCOPPA

    Poi, certo, c'è anche dell'altro. Come la rete decisiva che lo stesso Lautaro Martinez ha rifilato al Napoli regalando non tre punti, non uno scontro diretto, ma addirittura un trofeo all'Inter.

    Quale? La Supercoppa Italiana 2023. Nel dicembre di quell'anno Inter e Napoli si sono sfidate a Riad, in Arabia Saudita, dopo aver eliminato rispettivamente Lazio e Fiorentina in semifinale. E proprio l'ex Racing ha deciso la sfida.

    Lo ha fatto al 91', in pieno recupero, a un passo dai calci di rigore. Sovrapposizione e centro basso di Pavard, zampata ravvicinata di Lautaro, 1-0 e coppa all'Inter. Ma sono passati ormai quasi tre anni.

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  • E INTANTO MALEN DOMINA

    L'obiettivo di Lautaro Martinez, insomma, è molteplice: migliorare ulteriormente una condizione comunque in crescita, tornare a segnare al Napoli, diventare di nuovo centrale dal punto di vista realizzativo.

    Nei primi 180 minuti del campionato sono stati i compagni a farne le veci sotto porta: Calhanoglu ha segnato due volte in due partite, in goal anche Esposito, Zielinski e Bisseck. Risultato: sei punti su sei disponibili per un'Inter che ha già cominciato a fare la voce grossa, confermando il proprio favoritismo.

    Ma anche a Roma ci sono grandi ambizioni. E lì, a differenza della Milano nerazzurra, c'è qualcuno che ha iniziato in maniera sensazionale: quel Donyell Malen già a segno cinque volte contro le zero di Lautaro, un messaggio chiarissimo anche all'argentino. Urge ripartire.

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