Il triplo obiettivo di Lautaro Martinez contro il Napoli: crescere, sbloccarsi e rompere un tabù di 5 anni

Non sarà certamente l'Inter-Napoli di Scott McTominay, che a causa dell'aritmia venuta alla luce negli scorsi giorni potrà al massimo fare il tifo per i compagni. Ma potrebbe essere l'Inter-Napoli di Lautaro Martinez.
L'argentino, del resto, ha diverse motivazioni per provare a diventare il protagonista del big match di San Siro, in programma quest'oggi alle 18. Come se già non bastasse l'importanza in sé di una partita che mette di fronte le squadre che si sono suddivise equamente gli ultimi quattro Scudetti.
La prima, naturalmente, è quella voglia matta di togliere quello "zero" dalla classifica marcatori. Perché non è normalissimo che il capocannoniere in carica della Serie A non abbia ancora segnato. Anche se sono trascorse appena due giornate.
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