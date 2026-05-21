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Stefano Silvestri

Il trionfo di Cristiano Ronaldo: Al Nassr campione della Saudi Pro League, l'Al Hilal di Simone Inzaghi secondo senza sconfitte

1ª Divisione
Al Nassr FC
Al Nassr FC vs Damac FC
Damac FC

L'Al Nassr ha battuto il Damac nella partita decisiva per il titolo, tornando a trionfare dopo 7 anni: ennesimo successo nella carriera di CR7. Mentre Inzaghi, pur imbattuto, deve accontentarsi della seconda piazza.

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Oops, I did it again. Cristiano Ronaldo l'ha rifatto: è andato dall'altra parte del mondo, lontano dall'Europa e dalle scintillanti notti di Champions League, e ha trionfato anche lì.

L'Al Nassr ha portato a casa la Saudi Pro League, conquistando il campionato al termine di un duello divenuto improvvisamente accesissimo con l'Al Hilal di Simone Inzaghi: decisivo il successo dell'ultima giornata contro il Damac, fondamentale per tenere a distanza i concorrenti per il titolo e blindare il primo posto.

Ronaldo, insomma, ha piantato la propria bandiera anche in Arabia Saudita dopo averlo fatto in tutta Europa: dall'Inghilterra all'Italia, passando per la Spagna.

  • LA PARTITA DECISIVA

    L'ultima giornata somigliava a un arrivo al fotofinish: l'Al Nassr aveva due punti di vantaggio sull'Al Hilal, 83 contro 81, e con un'altra vittoria avrebbe determinato il proprio destino.

    Così è stato: il Damac non ha resistito alla capolista che si è imposta per 4-1.

    La squadra guidata da Jorge Jesus ha trovato il vantaggio al 34' con Sadio Mané, per poi raddoppiare al 52' con un'altra delle sue stelle, Coman, che dopo una splendida azione personale ha trafitto il portiere avversario con un sinistro chirurgico.

    Quando la strada verso il titolo sembrava ormai in discesa a gelare il King Saud University Stadium è stato Sylla che, al 58', ha trasformato un calcio di rigore assegnato per un fallo di Simakan in area.

    Alla festa non poteva però non partecipare l'uomo più atteso, ovvero Cristiano Ronaldo, che al 63' ha riportato l'Al Nassr sul doppio vantaggio trovando il 3-1 direttamente da calcio di punizione.

    Ancora la leggenda portoghese ha poi chiuso definitivamente i giochi all'81' quando con un potente destro dall'interno dell'area di rigore ha trafitto Kewin calando il poker (goal numero 973 per lui in carriera).

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  • SECONDO TRIONFO SAUDITA

    L'Al Nassr arriva così in doppia cifra: per il club di Riad si tratta del decimo trionfo in campionato, una gioia che mancava ormai dall'edizione 2018/2019. Nel mezzo hanno alzato le braccia al cielo solo l'Al Hilal (quattro volte) e l'Al Ittihad (due, l'ultima nel 2025).

    Per Cristiano Ronaldo, invece, non è il primo trionfo dopo il trasferimento di fine 2022 in Arabia Saudita: l'ex bianconero aveva già conquistato una Coppa Campioni araba l'anno seguente, nel 2023.

    Per quanto riguarda il campionato, però, sì, è una prima volta dal sapore quasi storico. Anche perché interrompe il dominio del binomio Al Hilal-Al Ittihad, riportando l'Al Nassr sul tetto nazionale pochi giorni dopo la sconfitta nella finale della Champions League Two.

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  • APPORTO DETERMINANTE

    Decisivo l'apporto di Cristiano Ronaldo nella conquista del titolo da parte dell'Al Nassr: il fuoriclasse portoghese ha messo a segno 28 goal in 30 presenze di campionato, anche se il titolo di capocannoniere è andato all'inglese Toney, dell'Al Ahli.

    Contando anche le altre competizioni a cui l'Al Nassr ha partecipato nel 2025/2026, CR7 è arrivato a quota 30 goal in 37 presenze.

  • INZAGHI SECONDO

    Chiude invece al secondo posto Simone Inzaghi con il suo Al Hilal. Ed è una mancata vittoria che all'ex allenatore di Lazio e Inter brucia in maniera particolare, considerando il percorso fatto in campionato.

    Milinkovic-Savic e compagni, semplicemente, non hanno perso alcuna partita. Hanno vinto anche contro l'Al Fayha all'ultimo turno imponendosi per 1-0. Eppure non sono riusciti a conquistare il campionato. Un po' come José Mourinho e il suo Benfica, che in Portogallo hanno dovuto accettare la realtà di un terzo posto finale con tanto di esclusione dalla prossima Champions League.

    25 vittorie, 9 pareggi e nessuna sconfitta: questo recita il ruolino di marcia dell'Al Hilal in campionato. L'Al Nassr ha invece perso quattro volte, tre di fila a gennaio, conquistando però più vittorie. E alla fine ha tagliato il traguardo per primo.

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