Il trionfo di Cristiano Ronaldo: Al Nassr campione della Saudi Pro League, l'Al Hilal di Simone Inzaghi secondo senza sconfitte

Chiude invece al secondo posto Simone Inzaghi con il suo Al Hilal. Ed è una mancata vittoria che all'ex allenatore di Lazio e Inter brucia in maniera particolare, considerando il percorso fatto in campionato.

Milinkovic-Savic e compagni, semplicemente, non hanno perso alcuna partita. Hanno vinto anche contro l'Al Fayha all'ultimo turno imponendosi per 1-0. Eppure non sono riusciti a conquistare il campionato. Un po' come José Mourinho e il suo Benfica, che in Portogallo hanno dovuto accettare la realtà di un terzo posto finale con tanto di esclusione dalla prossima Champions League.

25 vittorie, 9 pareggi e nessuna sconfitta: questo recita il ruolino di marcia dell'Al Hilal in campionato. L'Al Nassr ha invece perso quattro volte, tre di fila a gennaio, conquistando però più vittorie. E alla fine ha tagliato il traguardo per primo.