Il trionfo di Cristiano Ronaldo: Al Nassr campione della Saudi Pro League, l'Al Hilal di Simone Inzaghi secondo senza sconfitte

Oops, I did it again. Cristiano Ronaldo l'ha rifatto: è andato dall'altra parte del mondo, lontano dall'Europa e dalle scintillanti notti di Champions League, e ha trionfato anche lì.
L'Al Nassr ha portato a casa la Saudi Pro League, conquistando il campionato al termine di un duello divenuto improvvisamente accesissimo con l'Al Hilal di Simone Inzaghi: decisivo il successo dell'ultima giornata contro il Damac, fondamentale per tenere a distanza i concorrenti per il titolo e blindare il primo posto.
Ronaldo, insomma, ha piantato la propria bandiera anche in Arabia Saudita dopo averlo fatto in tutta Europa: dall'Inghilterra all'Italia, passando per la Spagna.