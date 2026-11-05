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Cristiano Ronaldo Portugal moments GFXGetty/GOAL
Mark Doyle
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Il trionfo agli Europei, i record di goal e i 10 momenti migliori di Cristiano Ronaldo con il Portogallo: la classifica

Opinion
C. Ronaldo
Portogallo
Coppa del Mondo
Campionato Europeo

I 10 momenti migliori di Cristiano Ronaldo con la maglia del Portogallo: dalla tripletta decisiva nello spareggio per i Mondiali contro la Svezia al trionfo a Euro 2016

Pochi giocatori nella storia del calcio hanno sfidato il passare del tempo come la stella portoghese Cristiano Ronaldo, diventato il primo uomo a segnare in sei Mondiali durante l'edizione del 2026 in Nord America. Tuttavia, la deludente sconfitta del Portogallo contro la Spagna agli ottavi di finale ha segnato l'inizio della fine di una delle carriere in nazionale più straordinarie di sempre.

Ronaldo era in lacrime dopo la partita a Dallas: quella sconfitta significava che non avrebbe mai realizzato il suo «sogno» di alzare la Coppa del Mondo. Restava però la speranza di poter giocare un altro Europeo, almeno fino a quando una clamorosa rottura con il nuovo commissario tecnico del Portogallo, Jorge Jesus, ha portato prima a una sospensione e poi al ritiro dalla nazionale. 

Non era certo questo il modo in cui Ronaldo avrebbe voluto congedarsi, ma è probabile che la delusione lasci presto spazio all'orgoglio, considerando quanto il 41enne ha ottenuto con il suo Paese, che prima della sua irruzione sulla scena non aveva mai vinto un trofeo importante.

Ora che Ronaldo saluta la nazionale dopo 146 goal in 234 presenze, entrambi record, ripercorriamo i suoi 10 momenti migliori con la maglia del Portogallo...

  • FBL-EURO-2024-QUALIFIER-POR-LIEAFP

    10Record di presenze «di cui essere orgogliosi»

    Dopo un Mondiale 2022 disastroso sia per il Portogallo sia per Ronaldo, c’erano seri dubbi sul fatto che avrebbe continuato a giocare per la nazionale e persino sull’opportunità di permettergli di farlo. Il nuovo commissario tecnico Roberto Martinez, però, non ha mai avuto intenzione di rinunciare a Ronaldo, che ha segnato due gol nella prima partita dello spagnolo alla guida della squadra, vinta 4-0 contro il Liechtenstein nel marzo 2023.

    È stata un’occasione storica anche per Ronaldo, diventato il calciatore con più presenze nella storia delle nazionali.

    «I record sono sempre positivi, sono la mia motivazione e, come sapete, mi piace batterli», ha detto Ronaldo, che ha collezionato la sua 197ª presenza con il Portogallo nella prima partita di qualificazione a Euro 2024, disputata all’Estadio Jose Alvalade. «Essere il calciatore con più presenze di sempre, devo confessarlo, mi rende piuttosto orgoglioso. Ma voglio giocare ancora molte partite in futuro».

  • Portugal v Switzerland - UEFA Nations League Semi-FinalGetty Images Sport

    9«Genio del calcio»

    La semifinale del Portogallo contro la Svizzera, nella fase finale della prima edizione della Nations League, sembrava destinata ai tempi supplementari quando il suo trascinante numero 7 ha deciso di prendere in mano la situazione, come fa così spesso.

    Dopo aver sbloccato il risultato a Porto con una punizione, Ronaldo aveva visto Ricardo Rodriguez pareggiare su rigore. Poi, a poco più di due minuti dalla fine dei tempi regolamentari, ha riportato avanti il Portogallo con una conclusione di prima intenzione da circa 13 metri. Con gli svizzeri a caccia del pareggio nel finale, il Portogallo è ripartito e ha servito Ronaldo, che, dopo un paio di rapidi doppi passi, ha infilato il pallone nell’angolo basso della porta di Yann Sommer.

    «Di aggettivi per descrivere la partita di Ronaldo ne ho già usati tantissimi», ha detto il tecnico Fernando Santos dopo la vittoria per 3-1 della sua squadra al Dragao nel giugno 2019. «Sono stato il suo allenatore nel 2003 [allo Sporting CP] e già allora capivo dove sarebbe arrivato. Esistono dipinti e sculture geniali, e lui è un genio del calcio. Quando qualcuno segna tre goal, è lui a fare la differenza».

  • TOPSHOT-FBL-WC-2022-QUALIFIERS-POR-IRLAFP

    8Record assoluto di gol

    La partita del Portogallo contro l'Irlanda nelle qualificazioni ai Mondiali 2022 non stava andando bene. Il Portogallo era sotto 1-0 in casa e Ronaldo aveva sbagliato un rigore. Ma Ronaldo è tanto tenace quanto straordinario nel gioco aereo: l'attaccante ha segnato due goal di testa nei minuti finali, regalando la vittoria alla sua nazionale e superando Ali Daei come miglior marcatore nella storia del calcio delle nazionali maschili.

    «Sono estremamente felice. È un altro traguardo nella mia carriera, un altro record per il mio museo», ha dichiarato entusiasta Ronaldo dopo il suo 110° e 111° goal con il Portogallo. «È una questione di motivazione e del desiderio che ho di continuare a giocare a calcio. Alzarsi ogni giorno con l'ambizione di motivare e fare meglio, di rendere felici i tifosi e i nostri figli, è fondamentale».

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2018-MATCH3-POR-ESPAFP

    7Storica tripletta

    Ronaldo ha vissuto molte delusioni ai Mondiali. Ha giocato e segnato in sei edizioni, ma è arrivato in semifinale una sola volta, nel lontano 2006.

    Per il resto, ha faticato a replicare la sua straordinaria media realizzativa nelle altre competizioni, come dimostrano gli 11 goal in 27 presenze. Tre di quelle reti, però, sono arrivate contro la Spagna in un’avvincente partita della fase a gironi del torneo del 2018 in Russia.

    Ronaldo ha sbloccato il risultato dal dischetto dopo essersi procurato un rigore molto generoso. In seguito ha portato il Portogallo sul 2-1 con un tiro rasoterra che David de Gea non è riuscito a respingere. Poi, con la sua squadra sotto 3-2 e appena due minuti da giocare nei tempi regolamentari, Ronaldo ha messo a tacere chi da tempo criticava la sua abilità sui calci di punizione, mandando il pallone all’incrocio dei pali della porta spagnola e regalando al Portogallo il pareggio.

    «È un record personale», ha detto il 33enne ai giornalisti dopo essere diventato il giocatore più anziano a segnare una tripletta ai Mondiali.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-NATIONS-POR-ESP-TROPHYAFP

    6Lacrime di gioia

    Un anno dopo il suo crollo emotivo a Euro 2024, Cristiano Ronaldo è tornato in Germania con il Portogallo per la fase finale della Nations League. Stavolta, però, ha versato lacrime di gioia anziché di tristezza.

    «Sentivo [la pressione] già da tempo», ha detto Ronaldo a proposito della sua reazione emotiva alla vittoria ai rigori contro la Spagna nella finale del torneo a Monaco. «Ma per la nazionale, se dovessi rompermi una gamba, lo farei. C'era in palio un trofeo, dovevo giocare e ho dato tutto».

    Ronaldo ha avuto un ruolo decisivo nel secondo trionfo del Portogallo in Nations League. Oltre ad aver portato la sfida contro la Spagna ai supplementari con il gol del pareggio all'Allianz Arena, aveva segnato anche nella vittoria per 2-1 in semifinale contro la Germania padrona di casa e nella gara di ritorno dei quarti di finale contro la Danimarca.

    «Vincere per il Portogallo è sempre speciale», ha detto a Sport TV. «Ho vinto molti titoli con i club, ma niente è meglio che vincere per il Portogallo. Per questo ci sono le lacrime: è il senso del dovere compiuto».

  • Portugal v Wales - Semi Final: UEFA Euro 2016Getty Images Sport

    5Tenere vivo il «sogno»

    Il Portogallo è stato senza dubbio fortunato a trovare soltanto il Galles tra sé e un posto nella finale di Euro 2016. Va detto, però, che la squadra di Chris Coleman aveva sorpreso un Belgio dato per favorito nei quarti di finale: la vittoria non era affatto scontata. Nei primi 45 minuti a Lione, i gallesi sono riusciti a tenere a bada Ronaldo.

    Fermare un giocatore come lui, però, è difficile, soprattutto quando riesce a staccare così in alto. Poco dopo l'intervallo, Ronaldo ha sbloccato il risultato con un imperioso colpo di testa su cross di Raphael Guerreiro. Appena tre minuti più tardi, Nani ha deviato in rete un tiro rasoterra di Ronaldo, mandando il Portogallo in finale.

    «Ho sempre detto che il mio sogno era vincere un trofeo con il Portogallo», ha dichiarato Ronaldo dopo la partita. «Siamo più vicini a riuscirci e credo che vinceremo. Con tanto lavoro, umiltà e lo spirito di sacrificio che ho sempre dimostrato nella mia carriera, cose del genere sono possibili». E aveva anche ragione!

  • FBL-EUR2004-POR-NEDAFP

    4Nasce una stella della nazionale brasiliana

    Ronaldo iniziò in panchina con il Portogallo il suo primo grande torneo internazionale con la nazionale maggiore. Alla fine di Euro 2004, era chiaro che il Portogallo aveva trovato una nuova stella.

    Il torneo si concluse amaramente per i padroni di casa, sconfitti 1-0 in finale a Lisbona dalla Grecia rivelazione. Ronaldo, però, aveva comunque dato seguito in modo brillante alla sua promettente stagione d’esordio al Manchester United.

    Segnò soltanto due goal: all’epoca aveva appena 19 anni e giocava ancora come ala. Il primo arrivò nella deludente sconfitta contro la Grecia nella fase a gironi. Il secondo, invece, ebbe un peso ben maggiore. Il Portogallo non aveva mai raggiunto una finale di un grande torneo, ma Ronaldo lo avvicinò a quel traguardo aprendo le marcature con un colpo di testa schiacciato a terra su calcio d’angolo di Deco nella semifinale contro i Paesi Bassi.

    Fu ancora un calcio d’angolo di Ronaldo, battuto rapidamente, a dare a Maniche il tempo e lo spazio sufficienti per battere Edwin van der Sar con un tiro potente poco prima dell’ora di gioco. Una prestazione decisiva, che non lasciò dubbi alla leggenda portoghese Luis Figo sul grande futuro del giovane Ronaldo. 

    «Ha le qualità necessarie per diventare il numero uno al mondo», disse l’ala del Real Madrid poco dopo Euro 2004. «Potrebbe rivelarsi più forte di chiunque io abbia mai visto».

  • FBL-EURO-2016-MATCH34-HUN-PORAFP

    3Ronaldo in soccorso

    Il Portogallo, poi vincitore del torneo, evitò l’eliminazione al primo turno a Euro 2016 per due motivi. Il primo fu l’assurda decisione della UEFA di allargare il torneo a 24 squadre e introdurre gli ottavi di finale, permettendo così a quattro delle terze classificate nei gironi di accedere alla fase a eliminazione diretta.

    Il secondo fu che Ronaldo si rifiutò semplicemente di arrendersi.

    Dopo che l’Ungheria passò in vantaggio con uno splendido gol di Zoltan Gera nelle prime fasi della partita, Ronaldo servì a Nani l’assist per il pareggio poco prima dell’intervallo. Il Portogallo andò sotto altre due volte nella ripresa, ma Ronaldo rispose in entrambe le occasioni: prima con un audace colpo di tacco, poi con un colpo di testa potente e preciso, come nel suo stile.

    «È stata una partita folle», disse il numero 7 dopo che il Portogallo si era qualificato con appena tre punti in tre partite. «Faceva molto caldo ed è stata durissima. Siamo sempre stati costretti a rincorrere. Per tre volte siamo stati fuori dall’Europeo, ma l’obiettivo principale era passare il turno». E il Portogallo lo raggiunse grazie a Ronaldo.

  • FBL-WC2014-SWE-PORAFP

    2Avere la meglio su Zlatan

    Lo spareggio per i Mondiali 2014 tra Portogallo e Svezia si è trasformato in una sfida diretta tra due dei migliori attaccanti in circolazione. Ronaldo ha vinto il suo emozionante duello con Zlatan Ibrahimovic.

    Dopo aver segnato l’unico goal dell’andata a Lisbona, Ronaldo ha sbloccato il risultato a Solna al 50’ con un bel sinistro. 

    Ibrahimovic ha riportato la Svezia in parità con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi ha portato avanti i padroni di casa con una punizione rasoterra. Ma Ronaldo non aveva finito: ha segnato ancora con il piede debole, finalizzando un’altra brillante ripartenza degli ospiti, prima di completare una sensazionale tripletta con un destro potente. 

    «Sapevo che il Portogallo aveva bisogno di me in queste partite e ho dimostrato di esserci», ha detto Ronaldo dopo che il Portogallo ha vinto 3-2 nella gara di ritorno e 4-2 nel punteggio complessivo, qualificandosi per i Mondiali in Brasile. «Ho solo fatto il mio lavoro, come sto facendo ultimamente».

  • TOPSHOT-FBL-EURO-2016-MATCH51-POR-FRAAFP

    1Capitano campione d’Europa e anche allenatore!

    Ronaldo fu costretto a uscire dopo appena 25 minuti nella finale di Euro 2016, ma riuscì comunque a restare al centro dell’attenzione per il resto della partita. Nonostante la vistosa fasciatura al ginocchio sinistro infortunato, si rifiutò di sedersi in panchina e trascorse il tempo a muoversi avanti e indietro nell’area tecnica, dando indicazioni ai compagni.

    Il difensore centrale Jose Fonte ammise in seguito che i giocatori in campo non prestarono particolare attenzione alle iniziative di Ronaldo, rivelando che erano troppo concentrati sulla partita per rendersi conto che il loro attaccante di punta aveva di fatto assunto il ruolo di viceallenatore. Il vero allenatore, Fernando Santos, respinse invece l’idea che il suo capitano ne avesse indebolito l’autorità.

    «Ronaldo soffriva più di qualsiasi altro portoghese e non ha fatto altro che dirmi: “Vinceremo, vinceremo”», disse Santos dopo la sorprendente vittoria per 1-0 a Parigi contro la Francia, padrona di casa del torneo. «E c’è qualcosa di male? Questo rende l’allenatore troppo debole? È un capitano eccellente e il miglior giocatore del mondo».

    All’epoca era certamente impossibile contestare quest’ultima affermazione: il gol di Eder nei tempi supplementari permise a Ronaldo di vincere il Campionato Europeo appena un paio di mesi dopo aver conquistato un altro titolo di Champions League con il Real Madrid.

    «Questo è un momento unico per me», disse il capitano del Portogallo dopo aver alzato il suo primo trofeo importante con la nazionale. «È qualcosa che desideravo da tanto tempo, dal 2004. È indimenticabile». 