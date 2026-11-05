Il trionfo agli Europei, i record di goal e i 10 momenti migliori di Cristiano Ronaldo con il Portogallo: la classifica

Pochi giocatori nella storia del calcio hanno sfidato il passare del tempo come la stella portoghese Cristiano Ronaldo, diventato il primo uomo a segnare in sei Mondiali durante l'edizione del 2026 in Nord America. Tuttavia, la deludente sconfitta del Portogallo contro la Spagna agli ottavi di finale ha segnato l'inizio della fine di una delle carriere in nazionale più straordinarie di sempre.
Ronaldo era in lacrime dopo la partita a Dallas: quella sconfitta significava che non avrebbe mai realizzato il suo «sogno» di alzare la Coppa del Mondo. Restava però la speranza di poter giocare un altro Europeo, almeno fino a quando una clamorosa rottura con il nuovo commissario tecnico del Portogallo, Jorge Jesus, ha portato prima a una sospensione e poi al ritiro dalla nazionale.
Non era certo questo il modo in cui Ronaldo avrebbe voluto congedarsi, ma è probabile che la delusione lasci presto spazio all'orgoglio, considerando quanto il 41enne ha ottenuto con il suo Paese, che prima della sua irruzione sulla scena non aveva mai vinto un trofeo importante.
Ora che Ronaldo saluta la nazionale dopo 146 goal in 234 presenze, entrambi record, ripercorriamo i suoi 10 momenti migliori con la maglia del Portogallo...