Il trionfo agli Europei, i record di goal e i 10 momenti migliori di Cristiano Ronaldo con il Portogallo: la classifica

Dopo un Mondiale 2022 disastroso sia per il Portogallo sia per Ronaldo, c’erano seri dubbi sul fatto che avrebbe continuato a giocare per la nazionale e persino sull’opportunità di permettergli di farlo. Il nuovo commissario tecnico Roberto Martinez, però, non ha mai avuto intenzione di rinunciare a Ronaldo, che ha segnato due gol nella prima partita dello spagnolo alla guida della squadra, vinta 4-0 contro il Liechtenstein nel marzo 2023.

È stata un’occasione storica anche per Ronaldo, diventato il calciatore con più presenze nella storia delle nazionali.

«I record sono sempre positivi, sono la mia motivazione e, come sapete, mi piace batterli», ha detto Ronaldo, che ha collezionato la sua 197ª presenza con il Portogallo nella prima partita di qualificazione a Euro 2024, disputata all’Estadio Jose Alvalade. «Essere il calciatore con più presenze di sempre, devo confessarlo, mi rende piuttosto orgoglioso. Ma voglio giocare ancora molte partite in futuro».