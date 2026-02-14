(C)Getty Images
Il trattamento brutale riservato da Roberto De Zerbi all'ex stella del Marsiglia è stato rivelato dopo l'acida uscita di scena dell'irruente italiano
Tensione nello spogliatoio del Marsiglia
Il periodo di De Zerbi al Marsiglia non si è concluso in modo tranquillo e un episodio in particolare, che ha coinvolto Murillo, è diventato emblematico del deterioramento dei rapporti dietro le quinte.
Durante una sessione di analisi video post-partita, l'allenatore italiano ha preso di mira il calciatore panamense davanti alla squadra e ha messo in discussione sia le sue prestazioni che la sua mentalità. Secondo quanto riferito da fonti interne allo spogliatoio, De Zerbi ha informato senza mezzi termini il difensore che non faceva parte dei suoi piani per il futuro.
Murillo sarebbe rimasto sbalordito dallo scambio, avvenuto davanti ai compagni di squadra piuttosto che in privato. L'incidente ha creato immediatamente delle tensioni all'interno della squadra ed è diventato rapidamente argomento di discussione tra i giocatori che già faticavano ad adattarsi all'approccio estremamente esigente dell'allenatore.
Lo stile di allenamento di De Zerbi è sempre stato intenso, ma al Marsiglia è diventato sempre più conflittuale con l'alternarsi dei risultati. Le sessioni di allenamento sono state descritte come incessanti e le riunioni video particolarmente analitiche, con i singoli giocatori spesso richiamati per errori di posizione o cali di concentrazione.
Per Murillo, la natura pubblica delle critiche era il problema principale. Il difensore era stato un titolare fisso e credeva di stare seguendo le istruzioni tattiche del suo allenatore, rendendo la dichiarazione sul suo futuro ancora più sconcertante. Da quel momento in poi, i rapporti tra l'allenatore e la squadra hanno iniziato a incrinarsi in modo evidente.
Il confronto con Murillo è un segno di ciò che verrà
La situazione di Murillo ha messo in luce un problema più ampio all'interno del club. De Zerbi era sempre più frustrato da quella che considerava una mancanza di disciplina tattica e di competitività da parte di tutta la squadra.
L'allenatore ha ripetutamente sottolineato che le sue squadre richiedono assoluta concentrazione nella costruzione del gioco e nel posizionamento difensivo. Qualsiasi deviazione dalla struttura, in particolare da parte dei difensori, comprometteva l'intero sistema. Murillo, un difensore aggressivo e atletico per profilo, a volte dava la priorità ai duelli rispetto alla struttura posizionale, cosa che De Zerbi considerava inaccettabile.
I giocatori hanno iniziato a percepire che le richieste stavano diventando eccessive e personali. I risultati altalenanti del Marsiglia hanno aumentato la pressione e, secondo quanto riferito, diversi membri della squadra hanno sentito che la fiducia veniva minata anziché rafforzata.
De Zerbi raddoppia l'approccio
Anziché ammorbidire la sua posizione, De Zerbi ha ribadito che i suoi standard devono rimanere intransigenti. L'ex allenatore del Brighton ha sempre difeso i suoi metodi come necessari per il calcio d'élite.
In precedenza aveva spiegato la sua filosofia dicendo: "Voglio giocatori affamati. Il talento non basta. Se perdi la concentrazione anche solo per un secondo, l'intera struttura crolla".
Nelle discussioni interne, avrebbe ribadito che la reputazione o lo status non avrebbero protetto nessuno dalle critiche.
Tuttavia, la risposta della squadra è stata contrastante. Alcuni giocatori hanno apprezzato la chiarezza, ma altri si sono sentiti esposti e demoralizzati. Le ripetute critiche pubbliche hanno creato un clima di disagio, soprattutto durante una serie di pesanti sconfitte che hanno amplificato l'attenzione dei tifosi e dei media.
La vita lontano da Marsiglia
La partenza di De Zerbi è avvenuta poco dopo che le tensioni interne sono diventate impossibili da ignorare. I risultati erano peggiorati e l'atmosfera intorno al club era descritta come frammentata, con l'episodio Murillo spesso citato come il momento in cui i rapporti sono davvero cambiati.
Il difensore stesso è rimasto professionale e ha continuato ad allenarsi, ma l'episodio ha lasciato un segno indelebile tra i compagni di squadra. È diventato sinonimo della discrepanza tra le aspettative dell'allenatore e l'esperienza dei giocatori sotto la sua guida.
Alla fine, il Marsiglia ha optato per un cambiamento, ponendo fine bruscamente a un mandato che era iniziato in modo così positivo. La reputazione tattica di De Zerbi rimane intatta, ma il suo periodo nel sud della Francia è ora ricordato tanto per i contrasti quanto per le innovazioni tecniche.
Murillo, nel frattempo, ha continuato la sua carriera lontano dai riflettori al Besiktas.
