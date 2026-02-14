Il trattamento brutale riservato da Roberto De Zerbi all'ex stella del Marsiglia è stato rivelato dopo l'acida uscita di scena dell'irruente italiano

Il periodo di De Zerbi al Marsiglia non si è concluso in modo tranquillo e un episodio in particolare, che ha coinvolto Murillo, è diventato emblematico del deterioramento dei rapporti dietro le quinte.

Durante una sessione di analisi video post-partita, l'allenatore italiano ha preso di mira il calciatore panamense davanti alla squadra e ha messo in discussione sia le sue prestazioni che la sua mentalità. Secondo quanto riferito da fonti interne allo spogliatoio, De Zerbi ha informato senza mezzi termini il difensore che non faceva parte dei suoi piani per il futuro.

Murillo sarebbe rimasto sbalordito dallo scambio, avvenuto davanti ai compagni di squadra piuttosto che in privato. L'incidente ha creato immediatamente delle tensioni all'interno della squadra ed è diventato rapidamente argomento di discussione tra i giocatori che già faticavano ad adattarsi all'approccio estremamente esigente dell'allenatore.

Lo stile di allenamento di De Zerbi è sempre stato intenso, ma al Marsiglia è diventato sempre più conflittuale con l'alternarsi dei risultati. Le sessioni di allenamento sono state descritte come incessanti e le riunioni video particolarmente analitiche, con i singoli giocatori spesso richiamati per errori di posizione o cali di concentrazione.

Per Murillo, la natura pubblica delle critiche era il problema principale. Il difensore era stato un titolare fisso e credeva di stare seguendo le istruzioni tattiche del suo allenatore, rendendo la dichiarazione sul suo futuro ancora più sconcertante. Da quel momento in poi, i rapporti tra l'allenatore e la squadra hanno iniziato a incrinarsi in modo evidente.