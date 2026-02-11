Il Tottenham elabora un piano per Mauricio Pochettino: il club intende assumere il popolare ex giocatore come allenatore ad interim fino all'estate.

Secondo il Telegraph, gli Spurs vogliono riassumere Pochettino dopo l'esonero di Frank, ma potrebbero dover aspettare fino alla fine dei Mondiali del 2026. Il nome dell'argentino è stato cantato dai tifosi degli Spurs durante la sconfitta contro il Newcastle, dopo che lui ha guidato la squadra per cinque anni tra il 2014 e il 2019. Ha portato il club alla finale di Champions League e ha anche cercato di vincere più di un titolo. Nell'ultima stagione al White Hart Lane, ha guidato una delle migliori squadre degli Spurs dell'era moderna a una stagione imbattuta in casa.

Secondo il rapporto, il consiglio di amministrazione del nord di Londra è consapevole del forte sentimento nei confronti dell'ex allenatore del Chelsea e del Paris Saint-Germain, ma non è chiaro se questi sarebbe disposto a trasferirsi nel caso in cui gli Spurs dovessero affrontare lo scenario da incubo della retrocessione in Championship. Fonti hanno riferito al giornale che Pochettino "tornerà al club" se gli verrà chiesto.