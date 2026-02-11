Getty Images Sport
Il Tottenham elabora un piano per Mauricio Pochettino: il club intende assumere il popolare ex giocatore come allenatore ad interim fino all'estate.
Il piano degli Spurs per riportare Pochettino
Secondo il Telegraph, gli Spurs vogliono riassumere Pochettino dopo l'esonero di Frank, ma potrebbero dover aspettare fino alla fine dei Mondiali del 2026. Il nome dell'argentino è stato cantato dai tifosi degli Spurs durante la sconfitta contro il Newcastle, dopo che lui ha guidato la squadra per cinque anni tra il 2014 e il 2019. Ha portato il club alla finale di Champions League e ha anche cercato di vincere più di un titolo. Nell'ultima stagione al White Hart Lane, ha guidato una delle migliori squadre degli Spurs dell'era moderna a una stagione imbattuta in casa.
Secondo il rapporto, il consiglio di amministrazione del nord di Londra è consapevole del forte sentimento nei confronti dell'ex allenatore del Chelsea e del Paris Saint-Germain, ma non è chiaro se questi sarebbe disposto a trasferirsi nel caso in cui gli Spurs dovessero affrontare lo scenario da incubo della retrocessione in Championship. Fonti hanno riferito al giornale che Pochettino "tornerà al club" se gli verrà chiesto.
Un periodo provvisorio fino all'estate?
Gli Spurs potrebbero cercare di nominare prima un interim, come ha fatto il Manchester United quando ha assunto Michael Carrick dopo aver licenziato Ruben Amorim. È stata presa in considerazione la possibilità di ingaggiare Robbie Keane, ex attaccante del club, anche se attualmente è sotto contratto con il club ungherese Ferencvaros. È considerato il "candidato Carrick", e l'unica opzione interna sarebbe John Heitinga, che è stato nominato membro dello staff di Frank il mese scorso. Si prevede che il club cercherà un candidato esterno, il che lascia incerto il futuro di Heitinga, ma potrebbe aumentare le possibilità di Keane.
Si dice che ci sia anche interesse per Roberto De Zerbi, l'ex allenatore del Brighton che ha recentemente lasciato il Marsiglia. Tuttavia, ha lasciato il club francese solo questa settimana e non è chiaro se sarebbe disposto a tornare in panchina così rapidamente, né se gli sia stato chiesto. In precedenza c'era stato interesse anche per Oliver Glasner, Andoni Iraola e Marco Silva.
Gli Spurs riusciranno a sopravvivere?
Gli Spurs hanno rilasciato una dichiarazione in merito all'addio di Frank, insistendo sul fatto che avrebbe "lasciato oggi", invece di affermare che si trattava di un'uscita consensuale o di un licenziamento.
Hanno dichiarato: "Il club ha deciso di cambiare l'allenatore della squadra maschile e Thomas Frank lascerà oggi.
Thomas era stato nominato nel giugno 2025 e noi eravamo determinati a dargli il tempo e il sostegno necessari per costruire insieme il futuro. Tuttavia, i risultati e le prestazioni hanno portato il Consiglio di Amministrazione a concludere che a questo punto della stagione è necessario un cambiamento.
Durante tutto il suo periodo al club, Thomas si è comportato con impegno incondizionato, dando il massimo per far progredire il club. Vorremmo ringraziarlo per il suo contributo e augurargli ogni successo per il futuro".
La forma degli Spurs ha reso chiaro che il ruolo di Frank era diventato insostenibile; non hanno vinto una partita di campionato nel 2026, con l'ultima vittoria risalente al 28 dicembre, un 1-0 contro il Crystal Palace al Selhurst Park. Mancano 12 partite alla fine della stagione e la prossima partita sarà contro l'Arsenal, in quella che potrebbe essere la prima partita per un nuovo allenatore ad interim.
Cosa succederà dopo?
Gli Spurs hanno annunciato che l'ala Wilson Odobert sarà fuori gioco per il resto della stagione dopo essersi strappato il legamento crociato anteriore contro il Newcastle. Segue uno scontro cruciale con i Gunners. Una vittoria farebbe molto bene agli Spurs e potrebbe anche mettere i bastoni tra le ruote alla corsa al titolo dei Gunners. L'Arsenal, ovviamente, è in testa alla classifica e si dice che Frank fosse piuttosto ossessionato dai rivali del nord di Londra prima del suo licenziamento.
