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Tottenham salvezza HDGOAL
Lelio Donato

Il Tottenham è salvo, De Zerbi raggiunge l'obiettivo all'ultima giornata di Premier: evitata una clamorosa retrocessione dopo una stagione disastrosa

Premier League
Tottenham Hotspur

Roberto De Zerbi ha centrato l'obiettivo dopo essere subentrato al posto di Igor Tudor: battendo l'Everton il Tottenham raggiunge la salvezza all'ultima giornata di Premier League. Retrocede il West Ham.

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Missione compiuta per Roberto De Zerbi. Il tecnico italiano può festeggiare la salvezza del Tottenham e programmare la prossima stagione sulla panchina degli Spurs in Premier League.

Il verdetto è arrivato solo all'ultima giornata grazie all'1-0 contro l'Everton: a segno Palhinha nel primo tempo. Ma era un verdetto non scontato dato che, al momento dell'arrivo di De Zerbi, il Tottenham era in piena zona retrocessione dopo la disastrosa parentesi Tudor.

Quella degli Spurs resta una stagione fallimentare considerate le aspettative iniziali del club. Ma lo spettro di una clamorosa retrocessione almeno è stato scongiurato.

  • LA SUPERCOPPA EUROPEA PERSA AI RIGORI

    E dire che la stagione del Tottenham era iniziata con una prestazione decisamente positiva contro il PSG campione d'Europa.

    Gli Spurs, ancora allenati da Thomas Frank, erano infatti riusciti addirittura a portarsi in vantaggio di due reti nella finale della Supercoppa Europea giocata lo scorso agosto.

    Negli ultimissimi minuti però il PSG aveva trovato il pareggio e poi l'aveva spuntata ai calci di rigore. Solo un sinistro presagio di quello che avrebbe atteso il Tottenham nei mesi successivi.

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  • L'ESONERO DI FRANK

    Nonostante l'Europa League vinta nella scorsa stagione, la fiducia in Thomas Frank da parte della società è presto scesa sotto il livello di guardia.

    E dopo un discreto avvio, con una sola sconfitta nelle prime dieci partite ufficiali, la situazione è velocemente precipitata facendo sprofondare il Tottenham.

    A metà febbraio gli Spurs hanno così deciso di procedere all'esonero di Franck e alla nomina di Igor Tudor, reduce dalla breve e non troppo fortunata esperienza sulla panchina della Juventus.

    Il tentativo era quello di porre un freno alla caduta libera in classifica. Tentativo clamorosamente fallito.

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  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    TUDOR VIA DOPO UN MESE E MEZZO

    Igor Tudor, che aveva firmato fino al 30 giugno 2026, è rimasto sulla panchina del Tottenham appena un mese e mezzo.

    Il tecnico croato è durato esattamente 43 giorni in cui ha ottenuto appena un punto in cinque partite di Premier League, senza mai riuscire a vincere.

    In mezzo la dolorosa eliminazione agli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid, arrivata in seguito al pesante 5-2 dell'andata maturato anche per la scelta di lasciare fuori Vicario e schierare a sorpresa titolare in porta un disastroso Kinsky.

    Tudor aveva preso il Tottenham al sedicesimo posto in Premier e l'ha lasciato al diciassettesimo, con un solo punto di margine sul West Ham.


  • LA SALVEZZA CON DE ZERBI

    Il tecnico italiano, reduce dalla rottura col Marsiglia, ha accettato di subentrare in corsa alla guida del Tottenham firmando un contratto di cinque anni.

    De Zerbi aveva infatti promesso che sarebbe rimasto sulla panchina degli Spurs anche in caso di retrocessione ed era pronto a ripartire dalla Championship.

    Dopo la sconfitta per 1-0 maturata al debutto contro il Sunderland, però, il suo Tottenham ha messo in fila quattro risultati utili consecutivi raccogliendo 8 punti fondamentali per raggiungere la salvezza.

    Nella penultima giornata la sconfitta di misura contro il Chelsea ha rimandato il discorso agli ultimi novanta minuti, ma l'1-0 all'Everton ha evitato la retrocessione del Tottenham e condannato definitivamente il West Ham, nonostante il 3-0 al Leeds.

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