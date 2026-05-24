Il Tottenham è salvo, De Zerbi raggiunge l'obiettivo all'ultima giornata di Premier: evitata una clamorosa retrocessione dopo una stagione disastrosa

Missione compiuta per Roberto De Zerbi. Il tecnico italiano può festeggiare la salvezza del Tottenham e programmare la prossima stagione sulla panchina degli Spurs in Premier League.
Il verdetto è arrivato solo all'ultima giornata grazie all'1-0 contro l'Everton: a segno Palhinha nel primo tempo. Ma era un verdetto non scontato dato che, al momento dell'arrivo di De Zerbi, il Tottenham era in piena zona retrocessione dopo la disastrosa parentesi Tudor.
Quella degli Spurs resta una stagione fallimentare considerate le aspettative iniziali del club. Ma lo spettro di una clamorosa retrocessione almeno è stato scongiurato.