Il Tottenham è salvo, De Zerbi raggiunge l'obiettivo all'ultima giornata di Premier: evitata una clamorosa retrocessione dopo una stagione disastrosa

Nonostante l'Europa League vinta nella scorsa stagione, la fiducia in Thomas Frank da parte della società è presto scesa sotto il livello di guardia.

E dopo un discreto avvio, con una sola sconfitta nelle prime dieci partite ufficiali, la situazione è velocemente precipitata facendo sprofondare il Tottenham.

A metà febbraio gli Spurs hanno così deciso di procedere all'esonero di Franck e alla nomina di Igor Tudor, reduce dalla breve e non troppo fortunata esperienza sulla panchina della Juventus.

Il tentativo era quello di porre un freno alla caduta libera in classifica. Tentativo clamorosamente fallito.