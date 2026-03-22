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Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Andrea Ajello

Il Tottenham di Tudor sprofonda: 0-3 contro il Nottingham Forest e incubo retrocessione, il tecnico ora rischia l'esonero

Non si ferma la crisi del Tottenham, Tudor perde lo scontro diretto e la classifica spaventa sempre di più.

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Il punto guadagnato in extremis una settimana fa contro il Liverpool sembrava poter essere una svolta in positivo per il Tottenham e invece la sfida con il Nottingham Forest ha riportato la squadra di Igor Tudor subito alla dura realtà.


Una realtà che vede adesso il Tottenham sempre più dentro l'incubo retrocessione quando si avvicina la fine del campionato. Non solo la sconfitta ma anche il modo in cui è arrivata; l'ennesima caduta degli Spurs in questa stagione.


Sconfitta che non può che far parlare anche di quale sarà il futuro immediato della panchina inglese e di Tudor, arrivato poco più di un mese fa e mai capace fin qui di far risalire il Tottenham.

  • VITTORIA E SORPASSO DEL NOTTINGHAM SUL TOTTENHAM

    Un risultato netto a sfavore del Tottenham, davanti ai propri tifosi e in quello che era a tutti gli effetti uno scontro diretto in chiave salvezza. La svolta del match a fine primo tempo, quando gli ospiti sbloccano la partita con il goal di Igor Jesus.

    Una rete che ha fatto crollare gli Spurs, incapaci di reagire nella ripresa. Al 62esimo il raddoppio del Nottingham con Gibbs-White prima del goal che ha chiuso definitivamente i giochi a pochi minuti dalla fine firmato da Awoniyi.

    Il Nottingham ottiene una vittoria fondamentale sorpassando la squadra di Tudor in classifica.

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  • IL TOTTENHAM RISCHIA: +1 SULLA RETROCESSIONE

    Ormai che il Tottenham sia pienamente dentro la lotta per non retrocede è un dato di fatto di cui gli Spurs sono consapevoli da settimane. Più passano le giornate però e più diventa concreto il rischio di scendere in Championship; scenario che avrebbe del clamoroso visto il livello della rosa e le aspettative iniziali di una squadra che aveva l'ambizione di qualificarsi in una delle Coppe Europee.


    A sette giornate dalla fine, la squadra di Tudor è diciassettesima in classifica, con solo un punto di vantaggio rispetto al West Ham terz'ultimo. Gli Spurs si contenderanno la salvezza, oltre che con gli Hammers, anche con il Nottingham e il Crystal Palace. Quattro squadre, tre di queste centreranno l'obiettivo, una andrà giù.

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  • TOTTENHAM TRA LE PEGGIORI SQUADRE DI SEMPRE IN INGHILTERRA

    A certificare i mesi da incubo del Tottenham ci sono i numeri. Gli Spurs non hanno ancora vinto una partita nel 2026 (13 partite giocate), quindi anche prima che arrivasse Tudor in panchina.


    Nel 2026 gli Spurs hanno conquistato solo 5 punti (1 con Tudor). Considerando l'anno solare, solamente tre squadre avevano iniziato peggio, il Middlesbrough nel 2017 (14 partite senza vittoria), il Sunderland nel 2003 (17) e il Derby County nel 2008 (18). Tutte squadre poi retrocesse al termine della stagione.

  • TUDOR RISCHIA L'ESONERO?

    Situazione sempre più difficile per Tudor che non ha parlato dopo la partita per un lutto familiare accaduto in giornata.


    L'allenatore croato rimane a un punto conquistato da quando è arrivato sulla panchina del Tottenham in cinque gare disputate. Pochi giorni fa l'eliminazione in Champions che però passa in secondo piano rispetto a quello che sta succedendo in Premier.


    Inevitabile che la sua posizione sia adesso in bilico; ora c'è anche la sosta per le Nazionali che potrebbe spingere il club inglese a dare una nuova svolta alla stagione per evitare la retrocessione. Per Tudor sarebbe il secondo esonero in pochi mesi dopo quello alla Juventus.

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