Il Tottenham di Tudor sprofonda: 0-3 contro il Nottingham Forest e incubo retrocessione, il tecnico ora rischia l'esonero

Il punto guadagnato in extremis una settimana fa contro il Liverpool sembrava poter essere una svolta in positivo per il Tottenham e invece la sfida con il Nottingham Forest ha riportato la squadra di Igor Tudor subito alla dura realtà.
Una realtà che vede adesso il Tottenham sempre più dentro l'incubo retrocessione quando si avvicina la fine del campionato. Non solo la sconfitta ma anche il modo in cui è arrivata; l'ennesima caduta degli Spurs in questa stagione.
Sconfitta che non può che far parlare anche di quale sarà il futuro immediato della panchina inglese e di Tudor, arrivato poco più di un mese fa e mai capace fin qui di far risalire il Tottenham.