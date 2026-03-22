Il Tottenham di Tudor sprofonda: 0-3 contro il Nottingham Forest e incubo retrocessione, il tecnico ora rischia l'esonero

Ormai che il Tottenham sia pienamente dentro la lotta per non retrocede è un dato di fatto di cui gli Spurs sono consapevoli da settimane. Più passano le giornate però e più diventa concreto il rischio di scendere in Championship; scenario che avrebbe del clamoroso visto il livello della rosa e le aspettative iniziali di una squadra che aveva l'ambizione di qualificarsi in una delle Coppe Europee.





A sette giornate dalla fine, la squadra di Tudor è diciassettesima in classifica, con solo un punto di vantaggio rispetto al West Ham terz'ultimo. Gli Spurs si contenderanno la salvezza, oltre che con gli Hammers, anche con il Nottingham e il Crystal Palace. Quattro squadre, tre di queste centreranno l'obiettivo, una andrà giù.