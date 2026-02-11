Goal.com
Arne Slot Liverpool GFX GOAL
Mark Doyle

Il tempo stringe per Arne Slot: il finale di stagione del Liverpool mette a rischio le speranze di entrare nella top five e il posto dell'allenatore

Domenica ad Anfield, il Liverpool ha perso contro il Manchester City per la seconda volta in questa stagione. Arne Slot ha insistito dopo la sconfitta per 2-1 che "il miglioramento" della sua squadra dopo la demoralizzante sconfitta per 3-0 all'Etihad a novembre era "evidente a tutti" e che c'erano stati sicuramente alcuni segnali positivi nel secondo tempo, ma la squadra ha comunque subito un crollo ormai quasi abituale nelle fasi finali.

Inoltre, l'idea che il Liverpool abbia portato la partita a un City tutt'altro che al meglio della forma dopo un primo tempo imbarazzante e passivo debba essere considerata un progresso è altamente discutibile. Dopo tutto, i Reds hanno giocato bene a tratti durante tutta la stagione in corso. Quello che stiamo ancora aspettando è una prestazione completa in Premier League, una prova inconfutabile che i campioni della scorsa stagione sono ancora in grado di vincere con continuità in un campionato sempre più competitivo.

Slot dice che "ci stanno arrivando", ma i Reds stanno rapidamente esaurendo il tempo - e le partite - per salvare la loro stagione. A sole 13 partite dalla fine della stagione 2025-26, il Liverpool è sesto in classifica, a cinque punti dal Chelsea, quinto, e a uno dal Manchester United, quarto.

Il centrocampista Ryan Gravenberch si dice "fiducioso" che i Reds riusciranno a qualificarsi per la Champions League della prossima stagione. "È una posizione difficile, ma non sono particolarmente preoccupato", ha detto l'olandese, "perché conosco la qualità che abbiamo".

Tuttavia, sarebbe difficile trovare un tifoso del Liverpool che sia altrettanto ottimista riguardo alla possibilità che la squadra di Slot riesca a rientrare tra le prime cinque, e questo per una serie di motivi.

    Gravenberch ha riconosciuto che il Liverpool "deve semplicemente iniziare a vincere le partite", ma questo è qualcosa che i Reds hanno faticato a fare per tutta la stagione, e in particolare dall'inizio dell'anno.

    Sulla carta, la squadra di Slot ha un calendario favorevole fino alla pausa internazionale di marzo, con Sunderland (in trasferta), Nottingham Forest (in casa), West Ham (in casa), Wolves (in casa), Tottenham (in casa) e Brighton (in casa). Il Sunderland, neopromosso, è la squadra meglio piazzata di queste sei, a metà classifica, quindi l'obiettivo minimo deve essere semplicemente quello di conquistare 14 punti nelle prossime sei partite, perché quattro vittorie e due pareggi porterebbero il Liverpool a 53 punti dopo 29 turni, riportandolo nella lotta per i primi cinque posti prima delle ultime sette partite, che includono tre scontri diretti consecutivi e potenzialmente decisivi contro Manchester United (in trasferta), Chelsea (in casa) e Aston Villa (in trasferta) a maggio.

    Sessantasei punti sono stati sufficienti per assicurarsi il quinto posto nelle ultime due stagioni di Premier League (anche se il Newcastle è entrato in Champions League solo per differenza reti lo scorso anno), il che significa che i Reds hanno bisogno di almeno 27 punti sui 39 disponibili, cosa che normalmente non sarebbe troppo difficile per una squadra vincitrice del titolo.

    Tuttavia, il problema è che mentre United e Chelsea hanno ritrovato la forma dopo aver esonerato i rispettivi allenatori poco più di un mese fa, il Liverpool deve ancora dimostrare di aver fatto bene a confermare Slot.

    Dove sta il miglioramento?

    Il Liverpool ha avuto un'occasione d'oro per rimettere in carreggiata la propria stagione dopo l'ultima pausa internazionale, a partire dalla visita del Nottingham Forest, squadra a rischio retrocessione, il 22 novembre, eppure la squadra di Slot ha capitolato dopo aver subito il gol dell'1-0 (ovviamente su calcio piazzato) in un'umiliante sconfitta per 3-0.

    I Reds non hanno perso altre partite per due mesi, ma è stata la serie di imbattibilità meno convincente nella storia della Premier League, con i campioni in carica che hanno pareggiato sei delle dieci partite disputate tra il 30 novembre e il 17 gennaio. L'unico punto positivo è stato conquistato all'Emirates Stadium, mentre anche tre delle quattro vittorie, contro Brighton, Spurs e Wolves, sono state dolorosamente poco convincenti.

    È stato quindi un po' sconcertante sentire Slot parlare di miglioramento sia dopo la partita contro il City che prima della trasferta di mercoledì a Sunderland, dato che il Liverpool è riuscito a vincere solo una delle sette partite di campionato disputate nel 2026. Non è che abbiano avuto un calendario particolarmente difficile, visto che i Merseysiders hanno conquistato solo tre punti nelle partite contro Leeds, Fulham, Burnley e Bournemouth.

    Non c'è quindi alcun motivo reale per credere che il Liverpool inizierà improvvisamente a sbaragliare le squadre che giocano in difesa, e soprattutto non il Sunderland, che finora non ha perso una sola partita in casa in questa stagione.

    Il calo di Salah

    Ovviamente, la proficua collaborazione che si sta instaurando tra Hugo Ekitike e Florian Wirtz è un motivo legittimo di ottimismo, almeno in termini di futuro, ma il problema è che Mohamed Salah sta attualmente vivendo di glorie passate. Dopo aver ispirato il Liverpool alla conquista del suo secondo titolo di Premier League con una stagione memorabile, Salah ha subito un sorprendente calo di forma sotto porta che ha privato la squadra di Slot della sua arma offensiva più efficace.

    Da un punto di vista esterno, è difficile capire con certezza chi sia il responsabile del fatto che il 33enne abbia segnato solo quattro gol in 17 partite di campionato (il suo peggior risultato in questa fase della stagione dai tempi della Serie A, più di dieci anni fa), perché non è diventato un giocatore mediocre dall'oggi al domani. L'età alla fine raggiunge tutti i giocatori, ma il calcio non lo ha abbandonato improvvisamente alla fine della scorsa stagione.

    Salah ha sostenuto in modo controverso di essere stato usato come capro espiatorio quando è stato escluso dalla squadra a novembre, mentre Slot potrebbe sottolineare il fatto che l'egiziano non stava più mettendo a segno i numeri necessari per giustificare la geniale riduzione dei suoi compiti difensivi della scorsa stagione.

    Tutto ciò che sappiamo con certezza è che Slot ha un disperato bisogno di capire come riportare Salah a giocare al meglio delle sue possibilità, perché il Liverpool non ha attualmente in rosa nessun altro giocatore in grado di segnare trenta gol a stagione.

    Ekitike sta forse facendo meglio del previsto, mentre Wirtz ha aumentato la sua produttività nelle ultime settimane, ma a parte forse Dominik Szoboszlai e i suoi calci piazzati, nessun altro sta contribuendo a colmare il vuoto, con il risultato che i Reds stanno perdendo o pareggiando molte delle partite combattute che Salah aveva risolto la scorsa stagione.

    Impossibile colmare il vuoto lasciato da Diaz

    Un'altra conseguenza delle difficoltà di Salah è che Luis Diaz manca più di quanto chiunque potesse immaginare, dato che Cody Gakpo non è riuscito a colmare il vuoto lasciato dal colombiano.

    Il Liverpool è stato senza dubbio costretto a vendere Diaz. L'ala voleva andarsene molto prima che gli fosse finalmente permesso di unirsi al Bayern Monaco, e nemmeno il ruolo da protagonista che ha avuto nella conquista del ventesimo titolo, eguagliando il record, è stato sufficiente a fargli cambiare idea. Richard Hughes & Co. hanno quindi ritenuto che 75 milioni di euro (65 milioni di sterline/89 milioni di dollari) fossero una cifra adeguata per un 28enne (come era all'epoca) desideroso di andarsene, e con una significativa dose di giustificazione.

    I Reds avevano anche la massima fiducia in Gakpo, convinti che avrebbe continuato a giocare bene (18 gol in tutte le competizioni) dopo essere stato spostato nella sua posizione preferita, l'ala sinistra, da Slot la scorsa stagione. Purtroppo, l'olandese sta attraversando un calo di forma ancora più drammatico rispetto a molti dei suoi compagni di squadra ed è quindi diventato una sorta di parafulmine per la frustrazione dei tifosi a causa della sua fastidiosa abitudine di tagliare continuamente verso l'interno con il piede destro, con scarsi risultati.

    In questo contesto, i dirigenti del Liverpool avrebbero davvero potuto fare a meno della tripletta di Diaz con il Bayern Monaco proprio la sera in cui Gakpo ha fatto impazzire Anfield con un'altra prestazione terribilmente inefficace contro il City.

    Le carenze della squadra messe a nudo

    Gakpo viene anche usato come arma per criticare Slot per aver continuato a schierare il suo connazionale fuori forma, ma l'allenatore direbbe che non ha davvero altra scelta, dato che Federico Chiesa non è riuscito a sfruttare al meglio le poche occasioni che gli sono state concesse (anche se di chi è la colpa?) e Rio Ngumoha ha solo 17 anni.

    C'è sicuramente un argomento molto forte a sostegno del fatto che la rosa di Slot è carente in diversi reparti, il che sembra strano dopo una campagna acquisti estiva senza precedenti, ma che domenica è risultato evidente.

    Slot aveva così poca fiducia nei suoi sostituti che ha fatto entrare Curtis Jones solo a sei minuti dalla fine, prima di mandare in campo Chiesa dopo essere andato sotto 2-1 nei minuti di recupero. Pep Guardiola, invece, aveva una rosa così ricca che ha potuto schierare due giocatori che il Liverpool avrebbe potuto - e anzi avrebbe dovuto - acquistare, Marc Guehi e Antoine Semenyo, far entrare Ruben Dias, Nathan Ake e Rayan Cherki e, cosa più significativa di tutte, lasciare Phil Foden, Tijjani Reijnders e Nico Gonzalez in panchina per tutta la partita.

    Slot può solo sognare una rosa così ampia, con il Liverpool che, in modo piuttosto ridicolo, schiererà un altro centrocampista come terzino destro contro il Sunderland - molto probabilmente Jones - a causa della squalifica di una partita di Szoboszlai per l'espulsione contro il City e del fatto che l'allenatore chiaramente non apprezza affatto il povero Calvin Ramsay.

    Naturalmente, perdere contemporaneamente Conor Bradley e Jeremie Frimpong per infortunio può essere considerato sfortunato e Slot ha parlato molto della mancanza di fortuna del Liverpool, ma l'incapacità dell'irlandese di mantenersi in forma è nota da tempo, e lo stesso vale per Joe Gomez, che sembra incapace di giocare più di un paio di partite ogni pochi mesi.

    Il team di reclutamento dei Reds ha quindi molto di cui rispondere, perché nonostante abbia speso quasi mezzo miliardo di sterline la scorsa estate, l'attuale rosa non è sufficientemente attrezzata per concludere la stagione di campionato in bellezza e allo stesso tempo andare avanti in FA Cup o in Champions League, e nessuna discussione ottimistica con Slot, Hughes e Billy Hogan riuscirà a convincere i tifosi del contrario. Infatti, Slot ha effettivamente ammesso martedì alla stampa che il Liverpool non è in grado di affrontare due partite a settimana.

    In difficoltà fisica e mentale

    Jamie Carragher ha sostenuto, tra le polemiche seguite alla sconfitta all'ultimo respiro di domenica, arrivata dopo una settimana di riposo, che l'unico modo in cui il Liverpool può rendere "speciale" questa stagione è vincere la settima Coppa dei Campioni, e non si può negare che la squadra di Slot sembri più adatta alla competizione continentale che alla dura Premier League. Tuttavia, i problemi dei Reds non sono solo fisici, ma anche chiaramente psicologici. Quelli che un tempo erano dei mostri dal punto di vista mentale sono ora preoccupantemente deboli di volontà, inclini al crollo quando la pressione aumenta davvero, come dimostra il fatto che hanno già eguagliato il record di gol subiti nei minuti di recupero in una singola stagione di Premier League (quattro).

    Considerando che mancano ancora 13 partite alla fine, non ci sarebbe nulla di sorprendente se i Reds conquistassero il primato di questo record indesiderato. Come ha confessato Slot, il Liverpool è ormai arrivato al punto di aspettarsi quasi di perdere all'ultimo minuto, il che è una situazione triste e preoccupante.

    "Il numero di volte in cui abbiamo subito gol nel recupero è molto più alto del solito, è sfortuna o è colpa nostra?" , si è chiesto l'ex allenatore del Feyenoord. "Ho provato molte cose diverse, ho fatto sostituzioni difensive e il pallone è entrato, ho continuato a schierare gli stessi giocatori e il pallone è entrato, quindi abbiamo provato di tutto. Posso dire che non siamo stati fortunati, questo è sicuramente vero. È quindi sfortuna o parte di ciò che siamo? È qualcosa che potremo scoprire nei prossimi tre o quattro mesi".

    In sostanza, il Liverpool sta perdendo fiducia in se stesso, non è più sicuro di chi sia, e questa crisi d'identità inopportuna potrebbe costargli la Champions League, cosa che Slot ha ammesso martedì essere inaccettabile.

    Certo, i loro principali rivali nella top five sono tutt'altro che perfetti, come hanno sottolineato i risultati di martedì sera. Tuttavia, sia lo United che il Chelsea rimangono imbattuti sotto la guida dei loro nuovi allenatori e, mentre l'Aston Villa di Unai Emery, decimato dagli infortuni, è passato dal puntare a una sorprendente vittoria del titolo al guardarsi nervosamente alle spalle, è comunque otto punti davanti al Liverpool, un distacco che al momento sembra incolmabile per una squadra che ha una media di 1,52 punti a partita in questa stagione e che, quindi, è sulla buona strada per finire con soli 59 punti.

    La paura più concreta per i tifosi di Anfield, quindi, è che se i Reds non ritrovano improvvisamente la fiducia in se stessi della scorsa stagione nelle prossime sei settimane, saranno così indietro rispetto a Villa, United e Chelsea quando arriverà maggio che gli scontri diretti saranno irrilevanti.

    Non c'è davvero più margine di errore, quindi. "Dobbiamo avvicinarci alla perfezione", ha ammesso Slot alla vigilia della partita contro il Sunderland. Ma questo sembra improbabile se si considera che anche giocatori del calibro di Virgil van Dijk e Alisson Becker stanno commettendo errori incredibilmente costosi in difesa. Naturalmente, l'allenatore non può essere ritenuto responsabile degli errori individuali, ma mentre lui insiste sul fatto che le prestazioni complessive del Liverpool sono migliorate, i risultati non lo sono e, come lui stesso ha ammesso, la classifica non mente mai.

    "È sempre il riflesso più importante di dove ti trovi", ha detto Slot domenica, e dove si trova il Liverpool in questo momento è in grossi guai. La qualificazione alla Champions League è davvero in bilico, insieme al posto dell'allenatore.

    Tradotto automaticamente da GOAL-e

