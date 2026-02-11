Il tempo stringe per Arne Slot: il finale di stagione del Liverpool mette a rischio le speranze di entrare nella top five e il posto dell'allenatore

Inoltre, l'idea che il Liverpool abbia portato la partita a un City tutt'altro che al meglio della forma dopo un primo tempo imbarazzante e passivo debba essere considerata un progresso è altamente discutibile. Dopo tutto, i Reds hanno giocato bene a tratti durante tutta la stagione in corso. Quello che stiamo ancora aspettando è una prestazione completa in Premier League, una prova inconfutabile che i campioni della scorsa stagione sono ancora in grado di vincere con continuità in un campionato sempre più competitivo.

Slot dice che "ci stanno arrivando", ma i Reds stanno rapidamente esaurendo il tempo - e le partite - per salvare la loro stagione. A sole 13 partite dalla fine della stagione 2025-26, il Liverpool è sesto in classifica, a cinque punti dal Chelsea, quinto, e a uno dal Manchester United, quarto.

Il centrocampista Ryan Gravenberch si dice "fiducioso" che i Reds riusciranno a qualificarsi per la Champions League della prossima stagione. "È una posizione difficile, ma non sono particolarmente preoccupato", ha detto l'olandese, "perché conosco la qualità che abbiamo".

Tuttavia, sarebbe difficile trovare un tifoso del Liverpool che sia altrettanto ottimista riguardo alla possibilità che la squadra di Slot riesca a rientrare tra le prime cinque, e questo per una serie di motivi.