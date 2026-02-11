Il tempo stringe per Arne Slot: il finale di stagione del Liverpool mette a rischio le speranze di entrare nella top five e il posto dell'allenatore

Jamie Carragher ha sostenuto, tra le polemiche seguite alla sconfitta all'ultimo respiro di domenica, arrivata dopo una settimana di riposo, che l'unico modo in cui il Liverpool può rendere "speciale" questa stagione è vincere la settima Coppa dei Campioni, e non si può negare che la squadra di Slot sembri più adatta alla competizione continentale che alla dura Premier League. Tuttavia, i problemi dei Reds non sono solo fisici, ma anche chiaramente psicologici. Quelli che un tempo erano dei mostri dal punto di vista mentale sono ora preoccupantemente deboli di volontà, inclini al crollo quando la pressione aumenta davvero, come dimostra il fatto che hanno già eguagliato il record di gol subiti nei minuti di recupero in una singola stagione di Premier League (quattro).
Considerando che mancano ancora 13 partite alla fine, non ci sarebbe nulla di sorprendente se i Reds conquistassero il primato di questo record indesiderato. Come ha confessato Slot, il Liverpool è ormai arrivato al punto di aspettarsi quasi di perdere all'ultimo minuto, il che è una situazione triste e preoccupante.
"Il numero di volte in cui abbiamo subito gol nel recupero è molto più alto del solito, è sfortuna o è colpa nostra?" , si è chiesto l'ex allenatore del Feyenoord. "Ho provato molte cose diverse, ho fatto sostituzioni difensive e il pallone è entrato, ho continuato a schierare gli stessi giocatori e il pallone è entrato, quindi abbiamo provato di tutto. Posso dire che non siamo stati fortunati, questo è sicuramente vero. È quindi sfortuna o parte di ciò che siamo? È qualcosa che potremo scoprire nei prossimi tre o quattro mesi".
In sostanza, il Liverpool sta perdendo fiducia in se stesso, non è più sicuro di chi sia, e questa crisi d'identità inopportuna potrebbe costargli la Champions League, cosa che Slot ha ammesso martedì essere inaccettabile.
Certo, i loro principali rivali nella top five sono tutt'altro che perfetti, come hanno sottolineato i risultati di martedì sera. Tuttavia, sia lo United che il Chelsea rimangono imbattuti sotto la guida dei loro nuovi allenatori e, mentre l'Aston Villa di Unai Emery, decimato dagli infortuni, è passato dal puntare a una sorprendente vittoria del titolo al guardarsi nervosamente alle spalle, è comunque otto punti davanti al Liverpool, un distacco che al momento sembra incolmabile per una squadra che ha una media di 1,52 punti a partita in questa stagione e che, quindi, è sulla buona strada per finire con soli 59 punti.
La paura più concreta per i tifosi di Anfield, quindi, è che se i Reds non ritrovano improvvisamente la fiducia in se stessi della scorsa stagione nelle prossime sei settimane, saranno così indietro rispetto a Villa, United e Chelsea quando arriverà maggio che gli scontri diretti saranno irrilevanti.
Non c'è davvero più margine di errore, quindi. "Dobbiamo avvicinarci alla perfezione", ha ammesso Slot alla vigilia della partita contro il Sunderland. Ma questo sembra improbabile se si considera che anche giocatori del calibro di Virgil van Dijk e Alisson Becker stanno commettendo errori incredibilmente costosi in difesa. Naturalmente, l'allenatore non può essere ritenuto responsabile degli errori individuali, ma mentre lui insiste sul fatto che le prestazioni complessive del Liverpool sono migliorate, i risultati non lo sono e, come lui stesso ha ammesso, la classifica non mente mai.
"È sempre il riflesso più importante di dove ti trovi", ha detto Slot domenica, e dove si trova il Liverpool in questo momento è in grossi guai. La qualificazione alla Champions League è davvero in bilico, insieme al posto dell'allenatore.