Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Mohamed Salah replacements GFXGOAL
Krishan Davis

Salah lascerà il Liverpool a fine stagione: le possibili opzioni per il Liverpool per sostituire l'egiziano

Analysis
M. Salah
Liverpool
Storie
Calciomercato
Premier League
B. Barcola
N. Williams
C. Pulisic
M. Olise
Y. Diomande
J. Bakayoko
D. Ouattara

Mohamed Salah ha annunciato che lascerà il Liverpool al termine di questa stagione: su chi potrebbe andare il club inglese per sostituirlo.

Pubblicità

Mohamed Salah ha deciso di chiudere la sua avventura al Liverpool. Martedì sera, il 'Re' egiziano ha pubblicato un video sui propri profili social con il quale ha confermato che lascerà Anfield alla fine della stagione 2025-26, ponendo fine a una leggendaria esperienza durata nove anni. Ora, i campioni della Premier League devono guardare al futuro.

Salah è stato il motore della vittoria del titolo del Liverpool nella stagione 2024-25, aggiudicandosi la Scarpa d’Oro e conquistando i vari premi come Giocatore dell’Anno. Con il contratto in scadenza alla fine della scorsa stagione e dopo aver mantenuto la sua parte dell’accordo, i Reds lo hanno legato a un lucroso contratto biennale, con l’impressione che quella sarebbe stata l’ultima volta in cui avrebbe prolungato con il club.

A meno di un anno di distanza, Salah fa marcia indietro e si appresta a lasciare il Liverpool a parametro zero a metà del contratto, rinunciando ai 20 milioni di sterline che gli sarebbero spettati dal Liverpool se fosse rimasto fino alla stagione 2026-27. Si tratta di una mossa pensata per avvantaggiare tutte le parti in causa in vista del futuro, con l'attaccante libero di scegliere il prossimo club e il Liverpool che ha la possibilità di iniziare a pianificare la successione con largo anticipo rispetto alla finestra di mercato estiva.

Ma su chi potrebbero puntare i vertici di Anfield per colmare il vuoto lasciato da Salah? Di seguito, GOAL valuta tutte le opzioni...

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-LEIPZIGAFP

    Johan Bakayoko (RB Lipsia)

    Probabilmente un outsider in questa corsa alla successione, Bakayoko è da tempo al centro delle voci che lo danno come obiettivo del Liverpool sin da quando si è affermato al PSV Eindhoven, arrivando addirittura ad affermare nel gennaio 2025 che avrebbe potuto "sicuramente unirsi" ai Reds dopo aver segnato un goal contro di loro in Champions League. Tuttavia, quelle voci si sono affievolite negli ultimi tempi e il belga ha da allora compiuto un passo avanti nella sua carriera.

    L'ala è approdata all'RB Leipzig in estate per quella che sembrava una classica mossa di passaggio, ma dopo un inizio brillante ha perso smalto e ora si ritrova relegato a un ruolo marginale. Non sarebbe una sorpresa se i Reds lo stessero ancora monitorando, e potrebbe rappresentare una soluzione più economica rispetto ad alcune delle altre opzioni presenti in questa lista.

    • Pubblicità
  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Bradley Barcola (PSG)

    La scorsa stagione, al Paris Saint-Germain, si aveva l’impressione che Barcola fosse 'l’altra ala', con Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doué a catalizzare le luci della ribalta mentre il club francese si lanciava alla conquista di quella prima, tanto agognata, Champions League. Il suo status di terza scelta aveva dato adito a voci concrete su un suo trasferimento al Liverpool già la scorsa estate, voci che sono riemerse a dicembre, dopo che Salah aveva messo seriamente in dubbio il proprio futuro.

    Barcola continua a entrare e uscire dalla formazione titolare del PSG a seconda di chi è disponibile, ma i campioni d'Europa in carica sarebbero comunque riluttanti a vendere il nazionale francese, anche se non è necessariamente la primissima scelta. Se qualcuno dovesse provare a strappare Barcola al PSG, dovrebbe mettere sul tavolo una cifra a nove zeri.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    Yan Diomande (RB Lipsia)

    Uno dei motivi principali per cui il già citato Bakayoko ha faticato a trovare spazio in campo negli ultimi tempi è che Diomande si è imposto come una vera rivelazione per il Lipsia in questa stagione. L'acquisto dell'ivoriano è sembrata una mossa astuta da parte del Gruppo Red Bull; il diciannovenne è costato solo 20 milioni di euro quando è arrivato dal Leganes in estate, e la sensazione è quella che in futuro verrà realizzato un bel profitto sull'investimento.

    La decisione dell'allenatore Ole Werner di spostare Diomande dalla fascia sinistra a quella destra in ottobre si è rivelata determinante, e i numeri dell'esterno parlando 11 reti e otto assist in tutte le competizioni. Dribblatore veloce e brillante, con un chiaro fiuto per il goal, il giovane ivoriano potrebbe essere il successore ideale a lungo termine di Salah, ma il Lipsia non avrà alcuna fretta di lasciarlo andare.

  • Brentford v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Dango Ouattara (Brentford)

    Una delle stelle meno celebrate della stagione di Premier League, Ouattara ha ripagato ampiamente l’investimento di 50 milioni di euro fatto dal Brentford per prelevarlo dal Bournemouth la scorsa estate. Il versatile attaccante del Burkina Faso è stato determinante nell'inaspettata scalata in classifica della sua squadra sotto la guida di Keith Andrews, nonostante abbia saltato una parte significativa della stagione a causa della partecipazione alla Coppa d'Africa.

    Fiocatore collaudato in Premier League e ancora solo 24enne, Ouattara rappresenterebbe sicuramente un investimento più redditizio rispetto a molti altri nomi presenti in questa lista, dato che l'ultima campagna acquisti estiva del Liverpool ha alleviato la necessità di sostituire necessariamente Salah con un'altra superstar di prim'ordine. Proprio come l'uomo di cui andrebbe a raccogliere l'eredità, potrebbe diventare un eroe ad Anfield.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-ITA-SERIEA-MILAN-VERONAAFP

    Christian Pulisic (Milan)

    Che si creda o no, Pulisic è nel mirino del Liverpool da anni, fin dai tempi in cui la stella americana era al Borussia Dortmund e sulla panchina dei Reds sedeva Jurgen Klopp. Da allora ha giocato per il Chelsea e il Milan senza che i Reds abbiano mai concretizzato il loro presunto interesse, forse aspettando il momento giusto dietro le quinte, ma ora quel momento potrebbe essere arrivato, soprattutto alla luce della saga di Salah che si sta consumando.

    Dopo un periodo tormentato dagli infortuni a Stamford Bridge, Pulisic ha in gran parte superato i suoi problemi fisici e ha eccelso in Italia in due stagioni e mezzo impressionanti, con il Milan che cerca di completare una straordinaria rimonta sull'Inter, capolista in fuga della Serie A. Certo, quest'anno ha giocato più centralmente, la stella statunitense è esattamente il tipo di attaccante influente per il quale il Liverpool potrebbe aver giocato una partita a lungo termine.

  • Athletic Club v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Nico Williams (Athletic Bilbao)

    Williams potrebbe finalmente cambiare squadra nei prossimi mesi, nonostante proprio la scorsa estate abbia legato il suo futuro all’Athletic Bilbao, con grande disappunto e imbarazzo del Barcellona. Mentre il Liverpool inizia a pianificare la vita senza Salah, non sarebbe una sorpresa vedere il club inglese muoversi per assicurarsi Nico il prima possibile; il nazionale spagnolo rappresenta un obiettivo alla portata, un'ala di alto livello che ha il potenziale per sostituire a lungo termine l'egiziano, anche se ciò richiederebbe una certa flessibilità dal punto di vista del ruolo, dato che gioca prevalentemente da ala sinistra.

    La concorrenza potrebbe rivelarsi l'ostacolo più significativo da superare. In precedenza era stato riferito che il Barcellona fosse la sua destinazione preferita, anche se quei ponti potrebbero essere stati bruciati. L'Arsenal e il Bayern Monaco sono altre grandi squadre europee che si ritiene nutrano un serio interesse per lui, la cui nuova clausola di rescissione si attesta a 90 milioni di euro.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FC Bayern München v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    Michael Olise (Bayern Monaco)

    Questo sarebbe l'acquisto da sogno per il Liverpool. Le voci su Michael Olise sono iniziate ben prima che arrivasse al Bayern Monaco, visto che i Reds sembravano averlo già individuato come potenziale successore di Salah quando giocava ancora al Crystal Palace.

    Da quando si è trasferito in Baviera, Olise è diventato una vera e propria superstar. Ora è uno dei giocatori più letali ed efficaci d'Europa, oltre ad essere un titolare fisso nella nazionale francese. Naturalmente, l'ostacolo principale è la riluttanza del Bayern a venderlo: secondo recenti notizie, Olise potrebbe lasciare il club solo in caso di un'offerta di 200 milioni di euro.

  • liverpool-rio-ngumoha(C)Getty Images

    ...o l'opzione a effetto?

    Ma il Liverpool ha davvero bisogno di spendere un centesimo? È una domanda su cui dovranno riflettere seriamente, dato che nelle loro file hanno qualcuno che potrebbe davvero far loro risparmiare una somma considerevole nel lungo periodo; tuttavia, puntare su di lui richiederà un’enorme dose di fiducia da parte della dirigenza e di chiunque sarà l’allenatore dopo questa stagione. Di fronte al compito tutt’altro che invidiabile di sostituire Salah, Rio Ngumoha potrebbe colmare il vuoto lasciato?

    Il diciassettenne ha un potenziale generazionale, e secondo alcune indiscrezioni precedenti tentativi di acquisto - come nel caso di Barcola - sarebbero stati annullati per non ostacolare il percorso del giovane verso la prima squadra. L'uscita dell'egiziano lo libererà del tutto. Il Liverpool inoltre non dovrebbe aver bisogno che il suo nuovo ala destra produca lo stesso rendimento che Salah ha offerto anno dopo anno,dato che recentemente ha speso più di 240 milioni di sterline (280 milioni di euro) per Alexander Isak e Florian Wirtz.

  • Pubblicità
    Pubblicità
FA Cup
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Liverpool crest
Liverpool
LIV