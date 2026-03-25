Salah lascerà il Liverpool a fine stagione: le possibili opzioni per il Liverpool per sostituire l'egiziano

Mohamed Salah ha deciso di chiudere la sua avventura al Liverpool. Martedì sera, il 'Re' egiziano ha pubblicato un video sui propri profili social con il quale ha confermato che lascerà Anfield alla fine della stagione 2025-26, ponendo fine a una leggendaria esperienza durata nove anni. Ora, i campioni della Premier League devono guardare al futuro.

Salah è stato il motore della vittoria del titolo del Liverpool nella stagione 2024-25, aggiudicandosi la Scarpa d’Oro e conquistando i vari premi come Giocatore dell’Anno. Con il contratto in scadenza alla fine della scorsa stagione e dopo aver mantenuto la sua parte dell’accordo, i Reds lo hanno legato a un lucroso contratto biennale, con l’impressione che quella sarebbe stata l’ultima volta in cui avrebbe prolungato con il club.

A meno di un anno di distanza, Salah fa marcia indietro e si appresta a lasciare il Liverpool a parametro zero a metà del contratto, rinunciando ai 20 milioni di sterline che gli sarebbero spettati dal Liverpool se fosse rimasto fino alla stagione 2026-27. Si tratta di una mossa pensata per avvantaggiare tutte le parti in causa in vista del futuro, con l'attaccante libero di scegliere il prossimo club e il Liverpool che ha la possibilità di iniziare a pianificare la successione con largo anticipo rispetto alla finestra di mercato estiva.

Ma su chi potrebbero puntare i vertici di Anfield per colmare il vuoto lasciato da Salah? Di seguito, GOAL valuta tutte le opzioni...