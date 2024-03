Il sorteggio dei quarti di finale di Conference League: la Fiorentina sfiderà il Viktoria Plzen

La Fiorentina è stata accoppiata ai cechi del Viktoria Plzen nei quarti della Conference League. Spicca anche la sfida tra Aston Villa e Lilla.

Diversamente dalle formazioni italiane ancora in lizza in Europa League, la Fiorentina può sorridere: il sorteggio dei quarti di finale di Conference League ha abbinato i viola al Viktoria Plzen.

La formazione di Vincenzo Italiano, ancora in corsa come nella passata edizione, può dunque sognare di arrivare nuovamente fino in fondo: ai quarti sfiderà la terza forza della Repubblica Ceca dopo Sparta e Slavia Praga.

Per quanto riguarda il resto degli accoppiamenti, spicca lo scontro tra Aston Villa e Lilla, due delle favorite alla conquista del trofeo.