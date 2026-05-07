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Empoli FC v Salernitana - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

DIRETTA: il sorteggio dei playoff di Serie C LIVE! Dove vederlo in tv e streaming e gli accoppiamenti del Primo turno fase nazionale

Serie C

Archiviato il Secondo turno fase girone, in Serie C è il giorno del sorteggio del Primo turno nazionale: contro chi giocano la Salernitana, la Casertana, il Ravenna e le altre squadre in corsa.

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Il Secondo turno fase girone è andato in archivio. E ora in Serie C è il momento del sorteggio della fase successiva dei playoff, ovvero il Primo turno fase nazionale.

Oggi, giovedì 7 maggio, si decidono dunque gli accoppiamenti del turno che vedrà l'entrata di diverse altre formazioni: dal Potenza vincitore della Coppa Italia di Serie C alle squadre che hanno concluso al terzo posto i tre gironi.

Ecco dunque dove vedere il sorteggio in diretta tv e streaming e gli accoppiamenti del Primo turno fase nazionale.

  • COME FUNZIONA IL PRIMO TURNO FASE NAZIONALE

    Il Primo turno fase nazionale è primo turno dei playoff di Serie C in cui si giocano partite di andata e ritorno: andata in casa della squadra non testa di serie, ritorno in casa della squadra testa di serie.

    In caso di parità di punteggio complessiva al termine dei 180 minuti, non ci saranno supplementari e rigori: a passare al Secondo turno nazionale sarà la squadra testa di serie.

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  • QUALI SQUADRE PARTECIPANO

    Al Primo turno fase nazionale dei playoff di Serie C partecipano 10 squadre, che verranno suddivise in due gruppi: uno formato da teste di serie e l'altro da non teste di serie.

    Le teste di serie sono le terze dei gironi, che entrano in scena proprio in questo turno, ovvero Renate, Ravenna e Salernitana, oltre al Potenza (vincitore della Coppa Italia, altra squadra che inizia ora i playoff) e al Lecco (la migliore, classifica dei gironi alla mano, delle formazioni che hanno passato il turno precedente).

    Le non teste di serie sono invece le altre formazioni uscite del Secondo turno fase girone, ovvero Cittadella, Casarano, Pianese, Campobasso e Lecco.

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  • DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN TV E STREAMING

    Il sorteggio del Primo turno nazionale dei playoff di Serie C sarà proposto in diretta e in esclusiva tv da Sky, emittente che detiene i diritti della competizione: il canale di riferimento è il 250, ovvero Sky Sport 24.

    Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, il sorteggio sarà visibile sia su NOW tramite abbonamento (scegliendo il pacchetto Pass Sport) che su SkyGo (app senza costi aggiuntivi riservata ai clienti Sky).

  • A CHE ORA INIZIA IL SORTEGGIO

    Il sorteggio del Primo turno fase nazionale è in programma per la giornata di oggi, giovedì 7 maggio, e prenderà il via all'ora di pranzo, alle 12.30.

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