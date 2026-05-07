DIRETTA: il sorteggio dei playoff di Serie C LIVE! Dove vederlo in tv e streaming e gli accoppiamenti del Primo turno fase nazionale

Il Secondo turno fase girone è andato in archivio. E ora in Serie C è il momento del sorteggio della fase successiva dei playoff, ovvero il Primo turno fase nazionale.
Oggi, giovedì 7 maggio, si decidono dunque gli accoppiamenti del turno che vedrà l'entrata di diverse altre formazioni: dal Potenza vincitore della Coppa Italia di Serie C alle squadre che hanno concluso al terzo posto i tre gironi.
Ecco dunque dove vedere il sorteggio in diretta tv e streaming e gli accoppiamenti del Primo turno fase nazionale.