DIRETTA: il sorteggio dei playoff di Serie C LIVE! Dove vederlo in tv e streaming e gli accoppiamenti del Primo turno fase nazionale

Al Primo turno fase nazionale dei playoff di Serie C partecipano 10 squadre, che verranno suddivise in due gruppi: uno formato da teste di serie e l'altro da non teste di serie.

Le teste di serie sono le terze dei gironi, che entrano in scena proprio in questo turno, ovvero Renate, Ravenna e Salernitana, oltre al Potenza (vincitore della Coppa Italia, altra squadra che inizia ora i playoff) e al Lecco (la migliore, classifica dei gironi alla mano, delle formazioni che hanno passato il turno precedente).

Le non teste di serie sono invece le altre formazioni uscite del Secondo turno fase girone, ovvero Cittadella, Casarano, Pianese, Campobasso e Lecco.