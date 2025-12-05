Pubblicità
Pubblicità
Sorteggio Mondiali 2026 gfxGOAL
GOAL

Il sorteggio dei Mondiali 2026: prima volta a 48 squadre, l’Italia è una X di speranza, il migliore e il peggiore girone possibile per gli Azzurri

Al John F. Kennedy Center for the Performing Arts si disegna il quadro della Coppa del Mondo 2026: il sorteggio dei 12 gironi con 6 squadre ancora da decidere.

Pubblicità

Si alza il sipario sulla Coppa del Mondo 2026. Nell’estate prossima, si giocherà in USA, Canada e Messico il Mondiale più grande di sempre. L’ha voluto così Gianni Infantino: 48 squadre, di cui 42 hanno già il pass per l’evento calcistico più atteso del pianeta.

Le ultime 6 nazioni a giocare la competizione saranno il prodotto dei vari playoff: 4 da quelli europei, in cui c’è anche l’Italia di Rino Gattuso, 2 da quelli intercontinentali. 

Ma, nel frattempo, al John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington, si disegnano i gironi di questa edizione del Mondiale. 


  • world cup ballGetty Images

    IL SORTEGGIO MONDIALE

    Le 42 squadre che hanno già il diritto a partecipare sono state divise in quattro fasce in base al ranking. Nella prima ci sono le migliori nazionali del globo, più i tre paesi ospitanti: Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Olanda, Belgio e Germania più Usa, Canada e Messico.

    Le 6 nazioni che usciranno vittoriose dai playoff saranno inserite, come X, in quarta fascia, in compagnia di Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti e Nuova Zelanda: l’Italia, dunque, rischia un sorteggio di ferro, nella speranza che gli spareggi consentano agli Azzurri di tornare, finalmente, a giocare una Coppa del Mondo dopo ben 2 edizioni di assenza. 

    La procedura sarà “tennistica”: le prime due del ranking, Spagna e Argentina, saranno sorteggiate in due percorsi diversi, così da equilibrare il tabellone, così come terza e quarta e così via. Solo la UEFA potrà avere più di una squadra in un solo girone, in virtù delle 16 partecipanti europee.

    Oltre ai 12 gruppi, inoltre, quest’oggi verrà decretato anche il calendario completo della manifestazione.


    • Pubblicità
  • Venezuela v Canada - International FriendlyGetty Images Sport

    LO SCENARIO MIGLIORE PER L’ITALIA AI MONDIALI

    C’è una doppia speranza che accomuna gli italiani. Il primo, ovviamente, è legato al playoff contro l’Irlanda del Nord, che si giocherà a Bergamo il 26 marzo e poi un’eventuale finale contro Bosnia o Galles in trasferta. La seconda, invece, è quella di avere un’urna clemente, che regali un buon girone in caso di qualificazione.

    Lo scenario migliore, in tal senso, vedrebbe gli Azzurri pescare Canada, Australia e Sudafrica.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Haaland Norvegia IsraeleGetty Images

    LO SCENARIO PEGGIORE PER L’ITALIA

    E se esiste uno scenario top, per l’Italia il rischio di un girone eventuale di ferro c’è. La quarta fascia, danno collaterale di una partecipazione ai playoff che non fa dormire sonni tranquilli, potrebbe comportare un durissimo raggruppamento con Argentina, Marocco e Norvegia, rispettivamente fra le formazioni più temibili in primo, secondo e terzo pot.

  • Atalanta BC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    LO SPAREGGIO: IRLANDA DEL NORD E UNA FRA BOSNIA E GALLES

    Ricordiamo, comunque, che per arrivare al Mondiale l’Italia deve vincere i playoff. Il primo atto degli spareggi si giocherà a Bergamo contro l’Irlanda del Nord: appuntamento il 26 marzo alla New Balance Arena.

    Poi, in caso di successo, sarà finale contro una fra Galles e Bosnia: in ogni caso si giocherà in trasferta. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-MEX-WC-2026-MASCOTSAFP

    DOVE VEDERE IL SORTEGGIO PER IL MONDIALE

    Il sorteggio dei Mondiali di calcio 2026 inizierà oggi, venerdì 5 dicembre, alle 18 ora italiana L’evento sarà trasmesso in diretta sulla Rai e su Sky Sport, mentre lo streaming sarà disponibile su NOW, RaiPlay, Sky Go, DAZN, FIFA+ e sui canali digitali ufficiali della FIFA.

    Il sorteggio dei Mondiali sarà trasmesso su Rai 2 e Sky Sport 24 (200). La composizione dei gruppi della fase finale della Coppa del Mondo, inoltre, sarà disponibile in streaming su NOW, SkyGo e sul sito ufficiale della FIFA.