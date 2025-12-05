Il sorteggio dei Mondiali 2026: prima volta a 48 squadre, l’Italia è una X di speranza, il migliore e il peggiore girone possibile per gli Azzurri

Si alza il sipario sulla Coppa del Mondo 2026. Nell’estate prossima, si giocherà in USA, Canada e Messico il Mondiale più grande di sempre. L’ha voluto così Gianni Infantino: 48 squadre, di cui 42 hanno già il pass per l’evento calcistico più atteso del pianeta.
Le ultime 6 nazioni a giocare la competizione saranno il prodotto dei vari playoff: 4 da quelli europei, in cui c’è anche l’Italia di Rino Gattuso, 2 da quelli intercontinentali.
Ma, nel frattempo, al John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington, si disegnano i gironi di questa edizione del Mondiale.