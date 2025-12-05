Il sorteggio dei Mondiali 2026: prima volta a 48 squadre, l’Italia è una X di speranza, il migliore e il peggiore girone possibile per gli Azzurri

Le 42 squadre che hanno già il diritto a partecipare sono state divise in quattro fasce in base al ranking. Nella prima ci sono le migliori nazionali del globo, più i tre paesi ospitanti: Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Olanda, Belgio e Germania più Usa, Canada e Messico.

Le 6 nazioni che usciranno vittoriose dai playoff saranno inserite, come X, in quarta fascia, in compagnia di Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti e Nuova Zelanda: l’Italia, dunque, rischia un sorteggio di ferro, nella speranza che gli spareggi consentano agli Azzurri di tornare, finalmente, a giocare una Coppa del Mondo dopo ben 2 edizioni di assenza.

La procedura sarà “tennistica”: le prime due del ranking, Spagna e Argentina, saranno sorteggiate in due percorsi diversi, così da equilibrare il tabellone, così come terza e quarta e così via. Solo la UEFA potrà avere più di una squadra in un solo girone, in virtù delle 16 partecipanti europee.

Oltre ai 12 gruppi, inoltre, quest’oggi verrà decretato anche il calendario completo della manifestazione.